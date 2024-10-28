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Оккупанты снесли 21 дом в Мариуполе: ипотечное жилье строят для россиян

Жители Мариуполя, чье жилье снесли, остались на улице

сегодня, 15:48
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Недилько Ксения

Жители жилищного микрорайона по проспекту Металлургов в оккупированном Мариуполе вышли на митинг. По словам людей, оккупанты снесли 21 дом. А вместо обещанного компенсационного жилья строят ипотечные дома. Люди оказались на улице. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Мариупольского городского совета.

Оккупанты снесли 21 дом в Мариуполе: ипотечное жилье строят для россиян

Митинг в Мариуполе. Фото: скриншот из видео

"Жители снесенных домов продолжают ютиться по арендованным квартирам, общежитиям, дачам и у родственников. Прокуратура бездействует, администрация избегает встречи или разводит руками", – возмущаются люди

"Подобные акции протеста приобретают уже массовый характер. Мариупольцы записывают видео, чтобы хоть как-то показать циничное отношение оккупантов к горожанам.

За период оккупации захватчики уже демонтировали более 460 домов. Вместо этого россияне строят ипотечное жилье, которое планируется продавать россиянам. А ведь местные жители просто не способны заплатить средства. При этом захватчики меняют юридические адреса снесенных домов. В результате – люди остаются на улице. Так что им не остается ничего другого, кроме митингов", – отмечают в горсовете Мариуполя, подконтрольном украинским властям.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Сегодня оккупационные власти в Запорожской области закрывают на движение дорогу из Бердянска в Токмак под предлогом перегона большой колонны тяжелой строительной техники. Об этом сообщает советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"На самом деле, таким образом оккупационные власти пытаются избежать фиксации передвижения военных подразделений из Мариупольско-Бердянской агломерации в рамках подготовки наступательных действий. Речь не только и не столько о тяжелой технике, сколько о крупных организованных колоннах живой силы и БК", — отмечает Андрющенко.



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