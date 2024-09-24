Одна из стран ЕС обсуждает, как вернуть украинцев призывного возраста домой

Нидерланды обдумывают способы возвращения украинских мужчин призывного возраста, временно находящихся в стране как беженцы. Этот вопрос поднял премьер-министр Нидерландов Дик Схооф.

Нидерланды разрабатывают стратегии возвращения украинских мужчин призывного возраста

Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф в ходе парламентских слушаний поднял вопрос о возвращении украинских мужчин, обсуждаемый на фоне заявлений Герта Уилдерса, лидера "Партии Свободы". Уилдерс высказался о необходимости помощи украинцам в возвращении для участия в обороне и восстановлении своей страны.

"Я считаю вполне нормальным, что когда ваша страна находится в состоянии войны, вы помогаете защищать свою собственную страну", — сказал Уилдерс.

Схооф сообщил, что обсуждения с президентом Украины Владимиром Зеленским проходили осторожно, с учетом чувствительности темы принудительного возвращения. По словам премьера, Нидерланды могут рассмотреть меры стимулирования возвращения, но без прямого принуждения.

Украинцы в Нидерландах продолжают иметь право на убежище и доступ к медицинским услугам, работе и образованию. Правительство подчеркивает важность сохранения этой поддержки на фоне миграционного кризиса.

На данный момент в Нидерландах зарегистрировано более 19 тысяч украинских мужчин призывного возраста. Всего из Украины в Нидерландах находится около 39 тысяч мужчин и 63 тысячи женщин.

Дебаты о возвращении украинцев начались не только в Нидерландах, но и в Польше, где также обсуждаются варианты помощи Украине. Глава МИД Польши заявил о готовности Варшавы поддержать такие инициативы, подчеркивая необходимость международной координации в этом вопросе.

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