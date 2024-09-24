logo

BTC/USD

62825.01

ETH/USD

2598.99

LTC/USD

65.84

USD/UAH

41.60

EUR/UAH

46.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Беженцы Одна из стран ЕС обсуждает, как вернуть украинцев призывного возраста домой
commentss НОВОСТИ Все новости

Одна из стран ЕС обсуждает, как вернуть украинцев призывного возраста домой

Дебаты в Нидерландах: стоит ли принуждать украинцев к возвращению домой

сегодня, 12:09
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Черновалова Кристина

Нидерланды обдумывают способы возвращения украинских мужчин призывного возраста, временно находящихся в стране как беженцы. Этот вопрос поднял премьер-министр Нидерландов Дик Схооф.

Одна из стран ЕС обсуждает, как вернуть украинцев призывного возраста домой

Нидерланды разрабатывают стратегии возвращения украинских мужчин призывного возраста

Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф в ходе парламентских слушаний поднял вопрос о возвращении украинских мужчин, обсуждаемый на фоне заявлений Герта Уилдерса, лидера "Партии Свободы". Уилдерс высказался о необходимости помощи украинцам в возвращении для участия в обороне и восстановлении своей страны.

"Я считаю вполне нормальным, что когда ваша страна находится в состоянии войны, вы помогаете защищать свою собственную страну", — сказал Уилдерс.

Схооф сообщил, что обсуждения с президентом Украины Владимиром Зеленским проходили осторожно, с учетом чувствительности темы принудительного возвращения. По словам премьера, Нидерланды могут рассмотреть меры стимулирования возвращения, но без прямого принуждения.

Украинцы в Нидерландах продолжают иметь право на убежище и доступ к медицинским услугам, работе и образованию. Правительство подчеркивает важность сохранения этой поддержки на фоне миграционного кризиса.

На данный момент в Нидерландах зарегистрировано более 19 тысяч украинских мужчин призывного возраста. Всего из Украины в Нидерландах находится около 39 тысяч мужчин и 63 тысячи женщин.

Дебаты о возвращении украинцев начались не только в Нидерландах, но и в Польше, где также обсуждаются варианты помощи Украине. Глава МИД Польши заявил о готовности Варшавы поддержать такие инициативы, подчеркивая необходимость международной координации в этом вопросе.

Читайте также на портале “Комментарии” — Европейский союз ищет пути, чтобы помочь 4,5 миллионам украинцев, которые сейчас находятся под временной защитой. Эти меры заканчиваются в марте 2026 года. Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон говорит, что ЕС хочет продолжать поддерживать украинцев и рассматривает возможность дать им право на постоянное проживание.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://myprivacy.dpgmedia.nl/consent?siteKey=V9f6VUvlHxq9wKIN&callbackUrl=https%3A%2F%2Fwww.ad.nl%2Fprivacy-gate%2Faccept-tcf2%3FredirectUri%3D%252Fextra%252Fcopyright-auteursrechten-ad%7Ea8dc0021%252F%253Futm_source%253DAD%2526utm_medium%253Dtekstlink%2
Теги:

Новости

Все новости