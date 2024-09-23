Что ждет украинцев в ЕС после окончания временной защиты

Европейский союз ищет пути, чтобы помочь 4,5 миллионам украинцев, которые сейчас находятся под временной защитой. Эти меры заканчиваются в марте 2026 года. Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон говорит, что ЕС хочет продолжать поддерживать украинцев и рассматривает возможность дать им право на постоянное проживание.

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За последние 18 месяцев количество украинцев, получивших временную защиту, выросло на 10 тысяч человек в неделю. Некоторые уже вернулись в Украину. Илва Йоханссон объясняет, что Европа считает эту войну важной не только для Украины, но и для себя, и готова помогать долгосрочно.

Йоханссон уточнила, что хотя директива о временной защите — это временная мера, ЕС уже думает о том, как предложить украинцам более постоянные опции проживания. Сейчас в ЕС активно обсуждают, как можно сделать временный статус постоянным, особенно для тех, кто хочет остаться в Европе. Также важно поддержать тех, кто решит вернуться в Украину и помочь в её восстановлении.

"Эта война экзистенциальна для Украины, но также – для Европы. И мы будем рядом с Украиной, сколько потребуется. Это значит, конечно, если нужно, – принимать украинцев. Мы будем продолжать это делать. Но также надо сказать, что директива о временной защите является временным законодательством. Поэтому нам нужно рассмотреть и другие формы разрешения на пребывание", — сказала она.

По словам Йоханссон, все страны-члены ЕС активно участвуют в обсуждении, чтобы найти общее решение. Они рассматривают возможность, чтобы время проживания под временной защитой могло быть засчитано при переходе на постоянное место жительства.

Важно отметить, что временная защита помогает уменьшить нагрузку на системы убежища в странах ЕС, обеспечивая украинцам равные права в доступе к работе, образованию и медицинской помощи, без необходимости каждый раз рассматривать отдельные заявления.