Новые возможности для украинцев в Канаде: работа и образование

Канада ввела новые правила, которые упрощают процесс получения и продления разрешений на работу и учёбу для украинцев, находящихся на её территории. Эти изменения предназначены для помощи гражданам Украины, которые сталкиваются с трудностями.

Украинцы в Канаде смогут продлить разрешения на работу

Теперь украинцы, которые приехали в Канаду до 31 марта 2024 года и имеют визу CUAET, могут подавать заявки на новые разрешения на работу или учёбу, а также продлевать уже существующие, не выезжая за пределы Канады. Ранее для подачи заявки необходимо было находиться за пределами страны, что создавало дополнительные сложности и затраты.

Заявители должны соответствовать определённым критериям: прибыть в Канаду до установленной даты и обладать статусом временного резидента. Заявки принимаются до 31 марта 2025 года, предоставляя достаточно времени для оформления всех необходимых документов. Стоимость оформления рабочего разрешения составляет 100 канадских долларов, а учебного — 150 канадских долларов.

Кроме того, Канада предоставляет бесплатные услуги поселения для украинцев, которые включают помощь в адаптации к новой жизни, поиск жилья и работы. Эти услуги доступны до конца марта 2025 года и направлены на облегчение переходного периода для украинцев.

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