Новые правила для переселенцев с 22 октября: за что могут отменить статус ВПЛ и выплаты

В Украине с 22 октября 2026 года вступают в силу обновленные законодательные нормы, существенно изменяющие правила регулирования статуса внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Народный депутат Павел Фролов предупредил переселенцев о новых критериях, по которым граждане рискуют потерять государственное финансирование, и объяснил механизм защиты своих прав.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Как отмечает парламентарий, государство прекращает начисление ежемесячного денежного пособия на проживание, если получатель больше не отвечает установленным требованиям или в случае обнаружения при проверках скрытых обстоятельств.

"Среди базовых факторов для отмены выплат — длительное пребывание лица за пределами Украины, — подчеркивает Павел Фролов, перечисляя ключевые ограничения, — а именно отсутствие в стране более 30 суток подряд или совокупно более двух месяцев в течение полугодия".

Кроме того, основанием для закрытия выплат является официальное возвращение человека домой (в оставленное место жительства) или фиксация факта, что переселенец на самом деле не проживает по адресу регистрации ВПЛ. Финансовый мониторинг также заблокирует деньги при предоставлении ложных сведений при оформлении или при значительных материальных изменениях — например, если человек открыл депозит или совершил покупку на сумму от 100 тысяч гривен.

В то же время, новый закон, который начнет действовать уже с 22 октября, внедряет еще более строгий контроль за пребыванием за границей, но уже на уровне самого юридического статуса переселенца.

"Если человек находится за пределами Родины более 90 дней подряд или совокупно 180 дней в течение года, это станет законным поводом для аннулирования статуса ВПЛ, — подчеркивает депутат, однако сразу добавляет важную ремарку: — Конечно, из этого правила будут действовать исключения, если у гражданина есть документально подтвержденные уважительные причины для столь длительной поездки".

Есть в новом документе и положительные умягчения для переселенцев. В частности, срок, в течение которого ВПЛ обязаны проинформировать органы соцзащиты об изменении своего фактического адреса, существенно продлили — вместо прежних 10 дней людям теперь официально будут предоставлять до 30 календарных дней.

Напоследок законодатель призвал украинцев активнее отстаивать свои права в правовом поле, если социальные службы допускают ошибки. По словам Фролова, если государственная помощь была отменена без очевидных и законных оснований, гражданам следует обязательно требовать официальный письменный документ с четким обоснованием отказа. Такое решение государственных органов можно самостоятельно обжаловать через высшие административные инстанции или непосредственно в судебном порядке.

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