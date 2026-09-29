Нові правила для переселенців з 22 жовтня: за що можуть скасувати статус ВПО та виплати

В Україні з 22 жовтня 2026 року набувають чинності оновлені законодавчі норми, які суттєво змінюють правила регулювання статусу внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Народний депутат Павло Фролов попередив переселенців про нові критерії, через які громадяни ризикують втратити державне фінансування, та пояснив механізм захисту своїх прав.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Як зазначає парламентар, держава припиняє нарахування щомісячної грошової допомоги на проживання, якщо отримувач більше не відповідає встановленим вимогам або у разі виявлення під час перевірок прихованих обставин.

"Серед базових чинників для скасування виплат — тривале перебування особи за межами України, — підкреслює Павло Фролов, перераховуючи ключові обмеження, — а саме відсутність у країні понад 30 діб поспіль або сукупно більше ніж два місяці протягом півріччя".

Крім того, підставою для закриття виплат є офіційне повернення людини додому (у залишене місце проживання) або фіксація факту, що переселенець насправді не мешкає за адресою реєстрації ВПО. Фінансовий моніторинг також заблокує гроші у разі надання неправдивих відомостей під час оформлення чи при значних матеріальних змінах — наприклад, якщо людина відкрила депозит або здійснила покупку на суму від 100 тисяч гривень.

Водночас новий закон, який почне діяти вже з 22 жовтня, впроваджує ще суворіший контроль за перебуванням за кордоном, але вже на рівні самого юридичного статусу переселенця.

"Якщо людина перебуває поза межами Батьківщини понад 90 днів поспіль або сукупно 180 днів упродовж року, це стане законним приводом для анулювання статусу ВПО, — наголошує депутат, проте одразу додає важливу ремарку: — Звісно, із цього правила діятимуть винятки, якщо громадянин має документально підтверджені поважні причини для такої тривалої поїздки".

Є у новому документі й позитивні пом'якшення для переселенців. Зокрема, термін, протягом якого ВПО зобов'язані поінформувати органи соцзахисту про зміну своєї фактичної адреси, суттєво подовжили — замість колишніх 10 днів людям тепер офіційно надаватимуть до 30 календарних днів.

Наостанок законодавець закликав українців активніше відстоювати свої права у правовому полі, якщо соціальні служби припускаються помилок. За словами Фролова, якщо державну допомогу було скасовано без очевидних і законних на те підстав, громадянам слід обов'язково вимагати офіційний письмовий документ із чітким обґрунтуванням відмови. Таке рішення державних органів можна самостійно оскаржити через вищі адміністративні інстанції або безпосередньо у судовому порядку.

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