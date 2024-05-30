Норвегия может отправить домой сотни украинцев: что случилось

В Норвегии объявили о начале индивидуального рассмотрения заявлений от лиц, которые не находились в Украине в момент начала конфликта. Это решение касается граждан, не подпадающих под действие ранее установленной коллективной защиты, предоставляемой беженцам с начала войны.

Норвегия может отправить домой сотни украинцев

"Мы переходим к более тщательной проверке каждого заявления, чтобы понять реальные обстоятельства и необходимость предоставления убежища каждому заявителю", — прокомментировала министер юстиции и чрезвычайных ситуаций Эмилия Энгер Мель.

По её словам, оценка будет включать анализ индивидуальной ситуации и происхождения заявителя из различных регионов Украины.

Данная процедура коснется от 800 до 1000 украинцев, особенно тех, кто может потенциально быть отправлен обратно, включая 370 мужчин призывного возраста. Важно отметить, что, по мнению UDI, условия призыва к военной службе в связи с конфликтом не рассматриваются как достаточное основание для предоставления убежища.

"Каждый случай будет рассмотрен индивидуально, с особым вниманием к реальной угрозе для жизни и здоровья", — уточнили в директорате.

На данный момент три области Украины — Львовская, Волынская и Закарпатская — признаны безопасными, что может повлиять на решения по заявлениям от жителей этих регионов.

С начала конфликта Норвегия предоставила убежище более 77 тысяч украинцам. Однако, с изменениями в политике убежища, страна стремится минимизировать привлекательность для новых беженцев, что вызывает обеспокоенность среди правозащитников и представителей украинской общины.

Напомним, что спикер Кремля Дмитрий Песков отреагировал на решение Норвегии запретить въезд для россиян на свою территорию. По словам Пескова, Россия будет вынуждена ответить на такой запрет. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.