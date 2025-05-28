Некоторые ВПЛ могут потерять выплаты: что известно

Кабмин внес изменения в Постановление №509. Теперь Министерство финансов будет ежемесячно проверять, находится ли человек со статусом ВПЛ в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию главы Днепровского облсовета Николая Лукашука.

Иллюстративное фото

"Если вы больше 90 дней подряд находитесь за границей или не сможете подтвердить свое присутствие – статус отменят. Длительное пребывание ВПЛ за пределами Украины допускается в случае лечения, учебы, смерти родственника, служебной командировки и т.д. (при условии предоставления подтверждающих документов)", – отмечает Лукашук.

Что нужно сделать ? Подтвердить свое местонахождение: через "Де" или лично в ЦНАПе или соцзащите.

"Если вы знаете людей, которым нужна помощь с подтверждением местонахождение (например, пенсионеры без смартфонов, люди с инвалидностью) – пожалуйста, помогите им это сделать", – добавил глава облсовета.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что более 10 тысяч украинских беженцев в Швеции призывают правительство не просто продлить временную защиту, а предоставить им право остаться в стране на постоянной основе. Как объясняют беженцы из Украины, Швеция за это время стала их вторым домом, который они могут снова потерять.

Директива ЕС о временной защите украинских беженцев истекает в марте 2026 года. Из-за ее неизвестного статуса в будущем украинские беженцы обеспокоены своим положением в Швеции и призывают правительство страны разрешить остаться навсегда.

"Мы, украинцы, не просто просим защиты, а предлагаем свою преданность, свои знания и свою работу", — указывает председатель организации "RefugeeHope UA&SE" Кристина Гевчук.