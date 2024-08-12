Недвижимость в Европе: где самые высокие цены на квартиры

Мечта о собственном жилье заставляет украинских беженцев в Европе годами откладывать каждую заработанную копейку. Особенно тяжело приходится тем, кто выбрал Чехию – здесь, по данным последнего исследования консалтинговой компании Deloitte, придется работать 13 лет, чтобы стать полноправным владельцем апартаментов.

Как долго нужно копить на жилье в ЕС

Сравнительный анализ цен и доступности

Доклад "Property Index 2024" от Deloitte представляет анализ стоимости жилья по всей Европе, с акцентом на новые стандартные квартиры площадью 70 квадратных метров. В Чехии полная зарплата должна уходить на сбережения целых 13 лет, что делает эту страну одной из самых недоступных.

Различия в стоимости жилья по странам

В Праге ситуация еще более сложная: здесь нужно откладывать 13,5 годовых зарплат. В то время как в Амстердаме, который является самым недоступным городом Европы, этот показатель достигает 15,1 года.

По данным отчета, в других странах ЕС, таких как Словакия и Ирландия, на покупку жилья потребуется откладывать зарплату за 12,7 и 10,2 года соответственно. Среди более доступных стран — Румыния и Италия, где на жилье нужно копить около 5,9 и 5,3 года соответственно.

Динамика цен на недвижимость

Стоимость новой недвижимости в Европе показывает различные тенденции роста: в Венгрии цены увеличились на 10,6%, в Норвегии на 9,1%, а в Польше и Чехии — на 7,9% и 6,8% соответственно. Это отражает общеевропейский тренд роста стоимости жилой недвижимости, что делает процесс приобретения жилья еще более затруднительным для многих.

Каковы шансы украинских беженцев?

Интеграция украинских беженцев в Европе продолжается, и многие из них стремятся обосноваться на новом месте надолго. Однако высокие цены и долгосрочные обязательства по сбережениям делают этот путь непростым, вынуждая многих обращаться к альтернативным вариантам жилья или искать возможности для улучшения своих финансовых условий в новых странах.