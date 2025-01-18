На Западе серьезно задумались: почему уже не хотят возвращения беженцев в Украину

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Кравцев Сергей
Возвращение украинцев домой после подписания мирного соглашения с Россией может привести к новым экономическим вызовам для стран Восточной Европы, в частности из-за оттока украинских рабочих, что может вызвать дефицит на рынке труда и усилить инфляцию. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".
Украинские беженцы. Фото: из открытых источников
СМИ пишет, страны Центральной и Восточной Европы, которые за последние два года приняли более 4,3 миллиона украинцев, бежавших от войны, могут столкнуться с серьезными экономическими трудностями после подписания мирного соглашения.
Проблема заключается в том, что значительная часть экономического роста в этих странах, таких как Польша, Чехия и Венгрия, была обеспечена рабочей силой из Украины. Потери этих работников могут вызвать дефицит рабочей силы, что непосредственно повлияет на рынки труда и инфляционные процессы.
По словам директора Европейского банка реконструкции и развития для Центральной и Юго-Восточной Европы Шарлотты Руэ, возвращение значительной части украинских мигрантов домой ухудшит демографическую ситуацию в этих странах, которые уже сталкиваются с низким уровнем безработицы.
По данным Евростата, из 4,3 миллиона человек, которые бежали из Украины в ЕС до декабря 2023 года, 22% находились в Польше и примерно 9% в Чехии.
Отмечается, что уровень безработицы в Польше находится на самом низком уровне за все время, что заставило работодателей повысить заработную плату в прошлом году до 10%. А правительство Чехии прогнозирует нехватку рабочей силы в ближайшее время, что может происходить и в других странах региона.
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