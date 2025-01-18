На Западе серьезно задумались: почему уже не хотят возвращения беженцев в Украину

Возвращение украинцев домой после подписания мирного соглашения с Россией может привести к новым экономическим вызовам для стран Восточной Европы, в частности из-за оттока украинских рабочих, что может вызвать дефицит на рынке труда и усилить инфляцию. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Украинские беженцы. Фото: из открытых источников

СМИ пишет, страны Центральной и Восточной Европы, которые за последние два года приняли более 4,3 миллиона украинцев, бежавших от войны, могут столкнуться с серьезными экономическими трудностями после подписания мирного соглашения.

Проблема заключается в том, что значительная часть экономического роста в этих странах, таких как Польша, Чехия и Венгрия, была обеспечена рабочей силой из Украины. Потери этих работников могут вызвать дефицит рабочей силы, что непосредственно повлияет на рынки труда и инфляционные процессы.

По словам директора Европейского банка реконструкции и развития для Центральной и Юго-Восточной Европы Шарлотты Руэ, возвращение значительной части украинских мигрантов домой ухудшит демографическую ситуацию в этих странах, которые уже сталкиваются с низким уровнем безработицы.

"Демография – это риск, и он ухудшится после завершения войны в Украине, потому что часть этих украинцев вернется домой", – отметил Руэ.

"По оценкам Райффайзен Банк Интернешнл, экономический рост в Центральной и Восточной Европе в прошлом году составил 2,2%, что быстрее, чем прогнозируемые 0,8% в еврозоне", – говорится в публикации.

По данным Евростата, из 4,3 миллиона человек, которые бежали из Украины в ЕС до декабря 2023 года, 22% находились в Польше и примерно 9% в Чехии.

"Часть экономического успеха во многих странах связана с украинцами, которые переехали туда в течение последних двух лет", – отмечает глава направления Австрии и Центральной и Восточной Европы в компании J. Safra Sarasin Кристиан Петтер.

Отмечается, что уровень безработицы в Польше находится на самом низком уровне за все время, что заставило работодателей повысить заработную плату в прошлом году до 10%. А правительство Чехии прогнозирует нехватку рабочей силы в ближайшее время, что может происходить и в других странах региона.

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