Москва продолжает наращивать производство военной техники

Для обеспечения количественного преимущества в вооружении и военной технике на поле боя Кремль наращивает показатели собственного производства техники, в частности путем снижения качества продукции, а также активирует заключение договоров с другими странами об их снабжении, сообщил на брифинге в Military Media Center заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов , пишут "Комментарии".



Кремль всеми способами пытается увеличить количество вооружения

"Кремль осознает, что в краткосрочной перспективе достичь победы в войне невозможно, поэтому стремится перевести конфликт в длительное вооруженное противостояние, направленное на истощение Украины и наших партнеров", - говорит Громов. Главными стратегическими целями противника остаются захваты всей территории нашего государства и недопущение евроатлантической интеграции Украины.

Представитель Генштаба отметил, что, учитывая успехи наших войск на Херсонском и Харьковском направлениях, военно-политическое руководство Российской Федерации было вынуждено внести соответствующие изменения в свои оперативные планы по захвату Украины. В ближайшей перспективе основные усилия захватчиков будут сосредоточены на выполнении стратегического задания по установлению полного контроля над Донецкой и Луганской областями Украины.

Напомним, как писали "Комментарии", представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Россия сохраняет способность производить современные высокоточные ракеты, несмотря на введенные странами Запада санкции на поставку Москве товаров военного и двойного назначения (к таким относятся, в частности, микросхемы, используемых в ракетах).

Как говорилось на портале "Комментарии" ранее, глава оборонного ведомства Украины Алексей Резников сообщил информацию об оставшихся в России ракетах и их количестве .





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