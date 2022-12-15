logo

BTC/USD

17573.62

ETH/USD

1278.79

LTC/USD

74.17

USD/UAH

39.75

EUR/UAH

41.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Беженцы Москва продолжает наращивать производство военной техники
commentss НОВОСТИ Все новости

Москва продолжает наращивать производство военной техники

Вражеская армия пытается восполнить свои потери оружия и техники

сегодня, 15:25
Поделитесь публикацией:
Автор:

Моесеенко Валентина

Для обеспечения количественного преимущества в вооружении и военной технике на поле боя Кремль наращивает показатели собственного производства техники, в частности путем снижения качества продукции, а также активирует заключение договоров с другими странами об их снабжении, сообщил на брифинге в Military Media Center заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов , пишут "Комментарии".

Москва продолжает наращивать производство военной техники

Кремль всеми способами пытается увеличить количество вооружения

"Кремль осознает, что в краткосрочной перспективе достичь победы в войне невозможно, поэтому стремится перевести конфликт в длительное вооруженное противостояние, направленное на истощение Украины и наших партнеров", - говорит Громов. Главными стратегическими целями противника остаются захваты всей территории нашего государства и недопущение евроатлантической интеграции Украины.

Представитель Генштаба отметил, что, учитывая успехи наших войск на Херсонском и Харьковском направлениях, военно-политическое руководство Российской Федерации было вынуждено внести соответствующие изменения в свои оперативные планы по захвату Украины. В ближайшей перспективе основные усилия захватчиков будут сосредоточены на выполнении стратегического задания по установлению полного контроля над Донецкой и Луганской областями Украины.

Напомним, как писали "Комментарии", представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Россия сохраняет способность производить современные высокоточные ракеты, несмотря на введенные странами Запада санкции на поставку Москве товаров военного и двойного назначения (к таким относятся, в частности, микросхемы, используемых в ракетах).

Как говорилось на портале "Комментарии" ранее, глава оборонного ведомства Украины Алексей Резников сообщил информацию об оставшихся в России ракетах и их количестве .




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!