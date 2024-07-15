Литва выполнила просьбу Украины относительно студентов: о чем идет речь

С 2024 года украинцы, окончившие средние школы и сдавшие выпускные экзамены в Литве, будут подчиняться тем же общим правилам поступления, что и граждане Литвы. Литовское правительство больше не будет возмещать расходы на обучение для украинских беженцев в высших учебных заведениях страны. Об этом сообщает LRT со ссылкой на Министерство образования Литвы. Изменения, как говорится в материале, были введены по просьбе Украины.

Беженцы в Литве

Известно, что с 2022 года Литва разрешила бежавшим от войны украинцам учиться в своих университетах бесплатно. Уступившие в вузы студенты смогут завершить обучение без оплаты. Впрочем, начиная с этого года, украинцы, завершившие среднее образование и сдавшие выпускные экзамены в Литве, будут подчиняться тем же общим правилам поступления, что и граждане Литвы, и смогут претендовать на бюджетные места в государственных университетах и колледжах. Министерство образования Литвы отмечает, что это решение принято по просьбе Украины.

"Это желание украинской стороны. В Украине есть высшие учебные заведения, и сейчас нет необходимости переносить обучение в другое место", — добавили в министерстве.

В то же время некоторые высшие учебные заведения Литвы, такие как Вильнюсский колледж, Вильнюсский технический университет имени Гедиминаса и Университет Витовта Великого (VDU), решили продолжать полностью или частично финансировать обучение украинских студентов.

Сейчас украинские студенты учатся в 17 литовских вузах, наиболее популярными из которых являются Вильнюсский университет, VDU, Вильнюсский технический университет, Каунасский технологический университет и Вильнюсский колледж. В этих заведениях учится около 1100 украинцев, из них около 500 – в Вильнюсском университете. Самыми популярными специальностями среди украинских студентов бизнес-администрирование, информационные технологии, системы искусственного интеллекта, архитектура, инженерия и коммуникации.

С февраля 2022 г., когда Россия вторглась в Украину, литовское правительство предлагает ежемесячные гранты в размере 300 евро и покрывает 60% стоимости обучения на бакалаврских программах, остальные покрывают университеты или колледжи. Для аспирантов правительство покрывает полную стоимость обучения. Министерство образования Литвы выделило более 11 миллионов евро в поддержку украинских студентов в 2022-2024 годах.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Литве при устройстве на работу украинские беженцы должны сдавать тест на знание языка.



