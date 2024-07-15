Литва меняет условия обучения для украинских студентов: чего ждать

С 2022 года Литва предоставляла возможность украинским беженцам учиться в своих вузах бесплатно. Но с сентября этого года правительство больше не будет возмещать расходы на обучение для новых украинских студентов. Однако некоторые университеты и колледжи заявляют, что продолжат помогать за свой счет.

В Литве возвращают платное обучение для украинских студентов

Министерство образования Литвы объясняет: "У Украины есть свои высшие учебные заведения, и сейчас не нужно переводить обучение в другие страны."

Вильнюсский колледж решил полностью финансировать обучение всех граждан Украины, поступивших в 2024 году. Кроме того, колледж планирует предоставить бесплатные общежития и стипендии. Пресс-секретарь колледжа, Лина Бивайниэне, заявила: "Таким образом мы можем помочь гражданам Украины, страдающим войной, предоставляя молодым людям возможность получить высшее образование."

Вильнюсский технический университет обещает покрывать 40% стоимости обучения для украинцев, тогда как Каунасский ВГУ планирует предоставлять частичные стипендии. В то же время, Вильнюсский университет не намерен покрывать стоимость обучения, но собирается предлагать ежемесячные стипендии в размере 300 евро и бесплатное проживание.

"На данный момент трудно предсказать, сколько студентов примут эти учебные заведения в этом году, поскольку изменение позиции нашего правительства по финансированию украинцев, вероятно, изменит их выбор", — отмечает проректор Вильнюсского технического университета Живиле Седеревичюте-Пачяускене.

Украинские студенты уже учатся в 17 литовских вузах, среди которых Вильнюсский университет является самым популярным. Наиболее востребованные специальности украинцев включают бизнес-администрирование, информационные технологии, искусственный интеллект, архитектуру, инженерию и коммуникации. С февраля 2022 года, когда Россия вторглась в Украину, литовское правительство выделило более 11 миллионов евро в поддержку украинских студентов.