Латвия расширяет программы для украинских беженцев: подробности

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Черновалова Кристина
Украинские беженцы в Латвии. gettyimages.com
Курсы культурной интеграции включают в себя изучение истории Латвии, особенностей культурного пространства, 20-часовой курс государственного языка, а также разнообразные языковые клубы и мероприятия, направленные на ускорение процесса интеграции в латвийское общество.
За прошлый год в рамках программы "Культурологические ориентационные курсы и инклюзивные мероприятия для гражданского населения Украины" было заключено 27 договоров с организациями, которые проводят бесплатные курсы и мероприятия на сумму более 1 млн евро.
Кроме образовательных программ, правительство Латвии ранее выделило 15,6 млн евро на покрытие расходов муниципалитетов, связанных с приемом и поддержкой беженцев из Украины. Эти средства использовались для обеспечения базовых потребностей включая жилье, медицинское обслуживание и социальное обеспечение.
Общественные организации, местные сообщества и волонтеры активно участвуют в реализации программ, направленных на помощь украинцам.
Представители местных властей и правительства подчеркивают, что поддержка украинских беженцев остается приоритетной задачей для Латвии. Власти страны продолжат искать новые способы обеспечения эффективной интеграции украинцев, стремясь предоставить им возможности для полноценной и безопасной жизни.
Напомним, что Венгрия продлевает программу поддержки украинских беженцев, предоставляя им возможность пользоваться общественным транспортом бесплатно до 30 сентября 2024 года.
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