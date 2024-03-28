Латвия расширяет программы для украинских беженцев: подробности

Правительство Латвии приняло решение выделить 4,4 млн евро на поддержку украинских беженцев в 2024 году. Эти средства пойдут на обучение языку, изучение истории и культуры Латвии, а также на различные мероприятия, которые помогут украинцам лучше адаптироваться в новой стране.

Украинские беженцы в Латвии. gettyimages.com

Курсы культурной интеграции включают в себя изучение истории Латвии, особенностей культурного пространства, 20-часовой курс государственного языка, а также разнообразные языковые клубы и мероприятия, направленные на ускорение процесса интеграции в латвийское общество.

За прошлый год в рамках программы "Культурологические ориентационные курсы и инклюзивные мероприятия для гражданского населения Украины" было заключено 27 договоров с организациями, которые проводят бесплатные курсы и мероприятия на сумму более 1 млн евро.

Кроме образовательных программ, правительство Латвии ранее выделило 15,6 млн евро на покрытие расходов муниципалитетов, связанных с приемом и поддержкой беженцев из Украины. Эти средства использовались для обеспечения базовых потребностей включая жилье, медицинское обслуживание и социальное обеспечение.

Общественные организации, местные сообщества и волонтеры активно участвуют в реализации программ, направленных на помощь украинцам.

Представители местных властей и правительства подчеркивают, что поддержка украинских беженцев остается приоритетной задачей для Латвии. Власти страны продолжат искать новые способы обеспечения эффективной интеграции украинцев, стремясь предоставить им возможности для полноценной и безопасной жизни.

Напомним, что Венгрия продлевает программу поддержки украинских беженцев, предоставляя им возможность пользоваться общественным транспортом бесплатно до 30 сентября 2024 года.

