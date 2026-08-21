Война России против Украины может выйти на новый дипломатический этап из-за Китая. Публицист Андрей Пионтковский предположил, что Пекин способен сыграть ключевую роль в формировании условий для долгосрочного урегулирования войны, а украинская дипломатия может готовить почву для такого сценария.

Фото: из открытых источников

В центре прогноза эксперта – министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, которого Пионтковский сравнил с Генри Киссинджером. По его мнению, украинский дипломат может стать одним из ключевых участников переговорного процесса, потенциально откроющего путь к важным договоренностям с Пекином.

Пионтковский проводит параллель с визитом президента США Ричарда Никсона в Китай в 1972 году. Тогда Вашингтон положил начало новому формату отношений с Пекином, что, по мнению публициста, повлияло на дальнейшее течение холодной войны.

Эксперт считает, что Китай также может попытаться выступить глобальным арбитром. Он обращает внимание на дипломатические сигналы Пекина, в частности, позицию китайской стороны относительно необходимости учитывать принцип территориальной целостности государств во время переговоров.

"Присмотритесь к этому представительному джентльмену. Через несколько дней он может войти в историю как украинский Киссинджер, который подготовил почву для визита в Пекин украинского Никсона", — заявил Пионтковский.

Отдельно он напомнил, что глава МИД Китая Ван I приглашал Сибига в КНР. По мнению публициста, после оформления дипломатических процедур этот контакт может стать важной частью подготовки к переговорам на самом высоком уровне.

"Конец партии может быть разыгран стремительно", — предположил Пионтковский, отмечая возможность быстрого развития событий.

По его сценарию после переговоров Сибиги и Ван И может появиться сообщение о визите Владимира Зеленского в Пекин. После этого Китай мог бы предложить провести трехстороннюю встречу с участием Украины и России для обсуждения долгосрочного урегулирования.

"Се сообщит, что приглашает президента Зеленского и полномочного представителя властей России прибыть в Пекин для проведения трехсторонних переговоров по долгосрочному урегулированию украинского кризиса", — описал возможное развитие событий Пионтковский.

Портал "Комментарии" уже писал, что популярный видеосервис YouTube существенно поднял стоимость платной подписки Premium для украинских пользователей. Цены на основные тарифные планы выросли более чем на 80%, а наиболее ощутимым стало подорожание семейной подписки – ее стоимость фактически удвоилась.