Какие штрафы грозят беженцам в Польше

Из-за войны в Украине многие семьи ищут безопасность в соседних странах, включая Польшу. В ответ на прибытие миллионов украинских беженцев, польское правительство ввело новое правило: теперь все дети-беженцы должны посещать польские школы, чтобы их семьи могли получать государственные пособия

Украинские дети должны учиться в местных школах для получения льгот

С начала войны, по словам заместителя министра образования Йоанны Мухи, в Польшу прибыло около трех миллионов украинских беженцев, 43% из которых — дети до 17 лет.

"Мы не знаем точно, сколько из них осталось в Польше, но знаем, что 145 тысяч беженцев, приехавших к нам после нападения России на Украину, до сих пор учатся в польских школах и 34 тысячи в польских детсадах", — заявила Йоанна Муха.

Ранее украинские дети могли продолжать обучение дистанционно по украинской программе, но с введением новых изменений в закон о помощи беженцам, этот вариант становится всё менее доступным. Теперь для получения социальных льгот, включая семейные пособия и помощь на образование, необходимо, чтобы ребенок был зачислен в местную школу.

Запись в польские школы позволяет детям беженцев не только получать качественное образование, но и быстрее адаптироваться к новой культурной и социальной среде. Это также облегчает получение государственных льгот, которые могут значительно помочь семьям в сложной жизненной ситуации.

Не все семьи готовы к таким изменениям. Одной из проблем является отсутствие координации между украинскими и польскими образовательными системами, что может вызвать сложности с признанием аттестатов в будущем. Это создает дополнительное напряжение среди родителей, которые планируют в будущем вернуться в Украину.

Семьи, не записывающие детей в польские школы, рискуют потерять право на получение пособий и могут столкнуться со штрафами. Если ученик пропускает половину учебных дней в месяц без уважительной причины, на родителей может быть наложен штраф, размер которого не может превышать 10 000 злотых за каждое нарушение, но общая сумма штрафов не должна превышать 50 000 злотых