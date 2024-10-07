Как проходит эвакуация из Донбасса: куда вывозят людей

Обязательная эвакуация населения из Донецкой области в безопасные регионы проводится с августа 2022 года. В октябре эвакуационные поезда из Донецкой области будут курсировать в Черкасскую 1 раз в 4 дня. Сегодня таким рейсом были эвакуированы 44 человека, среди которых 12 детей и лица с инвалидностью. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Минреинтеграции.

Эвакуация жителей Донбасса. Фото: ГСЧС

По прибытии поезда, эвакуированные получили продукты питания, гуманитарную и психологическую помощь. Кроме того, была организована их транспортировка в принимающие громады.

Напомним, что эвакуация производится бесплатно. Чтобы выехать в безопасный регион, можно оставить заявку по телефонам: 0 800 500 121, (073) 050-01-21 (WhatsApp, Telegram, Viber, Signal).

Для записи на эвакуацию тяжелобольных и людей с инвалидностью действует номер: 0800332614.

Также о желании уехать можно сообщить на круглосуточную горячую линию Минреинтеграции по номеру 1548. Для сообщений через мессенджеры WhatsApp/Telegram/Viber действует номер: (096) 078-84-33.

Следует отметить, что следующий эвакуационный поезд из Донецкой области в Черкасскую область отправится 10 октября. С номерами горячих линий громад для предварительной записи можно ознакомиться по ссылке.

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Соответствующая помощь была распределена между Александровской, Новодонецкой, Краматорской, Николаевской громадами и коммунальным предприятием "Вода Донбасса". Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин на своей фейсбук-странице, передает портал "Комментарии".

Генераторы станут дополнительными источниками питания для заведений социальной сферы, здравоохранения и других объектов критической инфраструктуры в преддверии отопительного сезона.