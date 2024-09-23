Ирландцы против программы помощи беженцам: что случилось

Правительство Ирландии рассматривает возможность изменения выплат в размере 800 евро, которые выдаются гражданам за прием украинских беженцев. Этот шаг может серьезно повлиять на рынок аренды жилья, так как создает неравные условия для ирландцев, желающих сдать свои квартиры.

Ирландия урезает выплаты за размещение украинцев

Изначально размер выплаты был установлен в 400 евро, но затем увеличен до 800 евро, чтобы стимулировать граждан принимать у себя беженцев. Однако, по информации Irish Independent, многие ирландцы теперь предпочитают сдавать жилье беженцам, а не местным арендаторам из-за финансовой выгоды и налоговых льгот.

Критика этой схемы растет, особенно со стороны партии Шинн Фейн, которая утверждает, что такие выплаты создают неравные условия на рынке. Министр жилищного хозяйства Ирландии, Дарра О'Брайен, подтверждает, что правительство обдумывает изменения в выплатах, рассматривая их в контексте Европейской директивы о временной защите украинцев.

Пирс Догерти из Шинн Фейн указывает, что выплата в 800 евро делается без учета того, работает ли беженец или нет, что дает беженцам преимущества на рынке жилья. Это, по его мнению, вытесняет других арендаторов и создает несправедливость, особенно когда жилье и так дефицитно.

С начала конфликта в Украине Ирландия предложила одну из самых щедрых программ помощи беженцам в ЕС, включая бесплатное жилье и щедрые ежемесячные выплаты. Однако с марта 2024 года начались изменения: бесплатное жилье ограничено 90 днями, а после этого выплаты снижены до минимума.

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