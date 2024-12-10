Германия останавливает рассмотрение заявлений о предоставлении убежища беженцам: есть нюанс

Федеральное ведомство по миграции и беженцев Германии (BAMF) временно приостановило рассмотрение всех заявлений о предоставлении убежища сирийским гражданам. По данным издания Der Spiegel, такое решение связано с неопределенностью политической ситуации в Сирии после свержения диктатора Башара Асада. Ведомство считает, что в нынешних условиях любые решения "не имеют жесткой основы".

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Эксперт по миграции профессор Даниэль Тим из Университета Констанца поддерживает этот шаг: он отмечает, что нестабильность в Сирии делает невозможным вынесение окончательных решений. По его словам, приостановка может затянуться на недели или даже месяцы, пока ситуация не прояснится.

"Если же гражданская война в Сирии разгорится с новой силой, то в зависимости от ситуации защита все равно может быть предоставлена", – считает Тим.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер также отметила сложность текущей обстановки. Она назвала несерьезным обсуждение возможностей возвращения беженцев в таких условиях. По данным BAMF, на данный момент не рассмотрено более 47 тысяч заявлений, среди которых около 46 тысяч – первоначальные запросы.

Эксперты предупреждают, что если ситуация в Сирии стабилизируется, то BAMF может приступить к массовому пересмотру ранее принятых решений. Адвокат Филипп Прюи в разговоре с BILD отметил, что в таком случае возможны сотни тысяч случаев пересмотра статуса.

Сирийцы с 2014 года остаются самой большой группой среди претендентов на убежище в Германии, всего в страну сбежали более 900 тысяч человек.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что Федеральное правительство Германии настаивает на том, чтобы украинцы начали работать, а Киев хочет поощрить людей вернуться.