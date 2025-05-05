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Двойное гражданство для украинцев: когда будет готов закон

Украина готовит закон, позволяющий двойное гражданство: когда ждать

5 мая 2025, 16:09
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Недилько Ксения

Украинцам разрешат иметь множественное гражданство. Окончательный проект соответствующего закона должен быть готов к концу 2025г.

Двойное гражданство для украинцев: когда будет готов закон

Двойное гражданство для украинцев: когда будет готов закон

Об этом в интервью изданию la Repubblica заявил вице-премьер-министр — министр национального единства Алексей Чернышев, передает портал "Комментарии".

"Закон будет готов к концу года", — подчеркнул он.

Чернышев обратил внимание на то, что за пределами Украины находится более 20 миллионов украинцев. Приблизительно 5 миллионов из них уехали после начала полномасштабного вторжения России.

"Мы не будем заставлять кого-то возвращаться. Это должен быть добровольный процесс. Задача министерства — объединить всех украинцев, и в стране, и за ее пределами", — отметил вице-премьер.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что военнообязанные украинцы, находящиеся за пределами страны, остаются под действием действующего законодательства по мобилизации. Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) обладают полномочиями налагать на них денежные штрафы за нарушение требований военного учета. Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров №1487.

Сумма штрафов варьируется от 17000 до 25500 гривен и зависит от характера нарушения.

С лета 2025 года, согласно информации Министерства обороны, в приложении "Резерв" станет доступна функция уплаты штрафов в онлайн-режиме. Если военнообязанный признает нарушение, ему будет доступна скидка 50% при оплате в течение 20 дней.                                                                                                                                                                



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Источник: https://www.repubblica.it/esteri/2025/04/29/news/oleksiy_chernyshov_intervista_vice_premier_ucraino-424154642/
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