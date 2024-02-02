Детям, которые учатся за границей, засчитают оценки в украинских школах. Что для этого нужно сделать

Украинским детям, вынужденным покинуть Украину и учиться за границей, при возвращении домой засчитают оценки полученные в иностранной школе. Министерством образования и науки был разработан документ с отдельными рекомендациями, как обучать учащихся в школе в условиях военного положения.

Дети будут сдавать предметы, которые касаются Украины

Один из представителей образовательного ведомства отметил, что все оценки, полученные школьниками в иностранной школе, будут засчитаны на основании предоставленных документов. В частности, нужно будет предъявить извлечение оценок, полученных за границей, а также справку о системе оценивания, которой пользуется страна, где проживали дети.

Однако есть исключение. Оно касается так называемого "украинского компонента", который учащиеся могут изучать дистанционно в определенных учебных заведениях или на базе Международной украинской школы. Речь идет о предметах украинского языка и литературы, истории Украины, основах правоведения, географии, гражданском образовании, защите Украины и "Я исследую мир".

В Минреинтеграции отметили, что действия МОН направлены на то, чтобы дети избегали двойной нагрузки от обучения в двух школах – украинской и зарубежной.

Как писали "Комментарии" образовательный омбудсмен Сергей Горбачев обращался к директорам школ, чтобы они не "выжимали" находящихся за рубежом украинских школьников из родных учебных заведений. Он возмутился тем, что некоторые директора школ устраивают учащимся экзамены по тем предметам, которые не стоят украиноведческого компонента.

Также "Комментарии" писали, что около полумиллиона украинских детей , по данным МОН, учатся в школах разных стран мира из-за войны. Портал пообщался с родителями. Некоторые истории достаточно непросты.