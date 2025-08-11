Цифры впечатляют: сколько украинцев покинули родную страну только за последний месяц

В июне 2025 года количество украинцев, находящихся под временной защитой в странах Европейского Союза, возросло на 32 940 человек, что составляет рост на 0,8%. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Eurostat.

Украинские беженцы. Фото: из открытых источников

Наибольший прирост зафиксировали в Польше (+5 660 человек; +0,6%), Чехии (+4 745; +1,3%) и Германии (+3 805; +0,3%). Всего больше всего украинских беженцев проживает в Германии — 1 196 645 человек (27,8% от всех украинцев в ЕС), Польше — 992 505 (23,0%) и Чехии — 378 420 (8,8%).

По данным статистики, среди украинцев с временной защитой взрослые женщины составляют 44,7%, несовершеннолетние – 31,2%, а взрослые мужчины – 24,1%.

В публикации говорится, что это цифры говорят о дальнейшем росте количества украинцев, которые ищут защиты в Европе, что связано с продолжающимся конфликтом в Украине и поиском безопасности за рубежом.

