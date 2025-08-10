Еще одна страна отменяет помощь для украинских беженцев

Финляндия планирует существенно изменить подход к поддержке иммигрантов, включая украинских беженцев. Министр финансов Риикка Пурра объявила о масштабных сокращениях бюджета, среди которых полная отмена финансирования программ интеграции вновь прибывших. Решение вызвало беспокойство среди финских чиновников, предупреждающих о риске ухудшения условий адаптации и трудоустройства людей с иностранным происхождением.

Финляндия отменит украинским беженцам интеграционные выплаты. Фото из открытых источников

Сейчас финская система интеграционной поддержки работает по простой схеме, когда муниципалитеты и региональные органы здравоохранения оказывают услуги иммигрантам и беженцам, в частности, языковые курсы или помощь с жильем. Государство же компенсирует эти расходы в городские бюджеты. Но правительство планирует прекратить выплаты муниципалитетам и социальным службам, финансирующим эти меры. По оценкам Министерства финансов, это даст экономию около 167 млн. евро в 2026 году и 150 млн. евро в 2027-м.

Директор по миграции Хельсинки Гленн Гассен отметил, что это решение является частью более широкой стратегии правительства, которая началась еще осенью 2023 года. Тогда финансирование интеграционных программ урезали на 58 млн. евро, а ответственность за их проведение передали местным органам власти. По словам Гассена, в 2024 году Хельсинки потратило около 17 млн евро на размещение беженцев, языковые курсы и поддержку детей и семей. Но без государственной компенсации эти расходы станут серьезным финансовым бременем.

Директор по вопросам иммиграции Министерства занятости и экономики Сони Хямяляйнен отмечает, что подавляющее большинство получателей интеграционных услуг сейчас – это украинские беженцы, которые находятся в Финляндии по программе временной защиты. Их количество оценивается примерно в 46 000 человек. В этом году около двух третей всех средств на интеграцию идут на поддержку беженцев из Украины, а в следующем году эта доля может вырасти до трех четвертей.

Однако сокращение интеграционных услуг приведет к снижению уровня языковой и культурной адаптации, что усложнит поиск работы новоприбывших.

"Мы должны спросить себя: хотим ли мы страну, где иммигрантам не помогают стать частью общества? Готовы ли мы мириться с тем, что сегрегация и неравенство будут расти?", — отметил Гассен.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Германии готовят изменения для украинских беженцев.

Также "Комментарии" писали, что Ирландия начала сворачивать программу жилья для украинских беженцев.