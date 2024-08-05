Что ждет украинских беженцев в Нидерландах: новые правила

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Черновалова Кристина
Нидерланды, как и многие страны ЕС, столкнулись с наплывом украинских беженцев, ищущих убежище от войны. В связи с ростом стоимости жизни и количеством беженцев правительство страны внесло коррективы в систему социальной поддержки. С 1 июля вступили в силу новые правила оказания помощи украинцам.
Временная защита в Нидерландах: на какие выплаты могут рассчитывать украинцы
Новые суммы пособия:
Размер выплат на питание зависит от количества членов семьи:
- 1-2 человека: 242,48 евро на взрослого и 200,65 евро на ребенка.
- 3 человека: 193,98 евро на взрослого и 160,64 евро на ребенка.
- 4 и более человек: 169,74 евро на взрослого и 140,34 евро на ребенка.
Одежда и личные расходы: 62,66 евро на человека.
Прибавка за проживание в принимающей семье: 80,91 евро на человека. Эти средства беженцы могут использовать по своему усмотрению, например, на проезд или в качестве вклада принимающей семьи.
Важные изменения:
Прекращение выплат при трудоустройстве: Если беженец от 18 лет официально трудоустраивается, выплаты прекращаются для всей его семьи. Это правило действует, даже если человек работает неполный рабочий день и получает минимальную зарплату. Также выплаты прекращаются, если беженец получает другие виды пособий от государства, например пособие по безработице.
Кроме того, работающие и проживающие в муниципальных центрах беженцы обязаны вносить плату за свое проживание и питание. Взнос за коммунальные услуги (газ, вода, электроэнергия) составляет 105 евро с человека, но не больше 210 евро из семьи. За питание нужно платить до 242,48 евро со взрослого, даже если беженец не всегда питается в центре.
Дополнительные нюансы:
Если беженец снабжается питанием в муниципальном приюте, он не получает отдельной денежной помощи на еду.
Не имеющие доходов беженцы продолжают получать полную помощь на проживание и не должны платить взносы за убежище и питание.
Правительство Нидерландов объясняет нововведения тем, что работающие беженцы даже за минимальную зарплату имеют доход выше прожиточного минимума. Поэтому государство считает, что они способны самостоятельно обеспечить свои основные потребности.
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