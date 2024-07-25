Большинство украинских беженцев не адаптировались за границей: причина

Более половины украинцев, вынужденно покинувших страну из-за войны, не смогли адаптироваться к жизни за рубежом и планируют вернуться домой. Об этом свидетельствуют данные опроса Gradus Research.

Большинство украинцев не адаптировались за границей и намерены вернуться

Согласно опросу, 64% украинских мигрантов испытывают трудности с адаптацией в странах временного пребывания. Этот фактор является решающим для 55% респондентов, выразивших намерение вернуться.

Что сдерживает и мотивирует?

Интересно, что, несмотря на желание вернуться, 62% опрошенных еще не определились с конкретной датой. Среди тех, кто больше всего стремится домой, – украинцы, работающие отдаленно на отечественные компании (70%) и временно нетрудоустроенные (68%).

В то же время существуют факторы, сдерживающие возвращение. Большинство респондентов (60%) чувствуют себя в безопасности за границей, а 65% уверены в безопасности своих детей.





Основным фактором, который может побуждать украинцев к возвращению, гарантия стабильной работы. Такое условие указали 41% опрошенных. Также значительны финансовая поддержка (36% респондентов) и возможность обустроить жилье в безопасных регионах страны (33%).

Ужесточение противовоздушной обороны может стать решительным фактором для 27% опрошенных, готовых вернуться в случае улучшения условий безопасности на территории Украины.





Ранее "Комментарии" писали, что в Украине только 5,4% семей заявили, что их среднемесячный доход превышает 30 тыс. гривен. Большинство украинских семей – более 65% получают менее 18 тыс. гривен ежемесячно. Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, сделанные по заказу издания ZN.UA.