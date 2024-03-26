Более 200 тысяч украинцев получили временную защиту в Испании с начала войны

С начала войны в Украине Испания стала одной из ключевых стран, куда украинцы отправились искать безопасность. Уже более 200 тысяч выходцев из Украины получили временную защиту.

Испания предоставила статус временной защиты около 200 тысячам украинцам

Согласно отчету, который недавно представила Эльма Саис, министр по делам интеграции, социального обеспечения и миграции, значительная часть ищущих убежища — это женщины и дети: шесть из десяти — женщины, а трое из десяти — несовершеннолетние.

Статистика показывает, что почти 21 тысяча человек с временной защитой уже зарегистрирована в органах социального обеспечения, с высоким процентом трудоустройства на полный и неполный рабочий день.

Помимо прямой помощи украинцам на своей территории Испания активно вкладывается в поддержку Украины на международном уровне. С 2022 года страна инвестировала более 1,4 миллиарда евро, включая средства Европейского Союза, для помощи украинскому населению. Эта финансовая поддержка включает в себя гуманитарную помощь, восстановление инфраструктуры, медицинскую поддержку и образовательные программы, направленные на обеспечение базовых потребностей украинского населения, пострадавшего от конфликта.

Министр Саис отметила, что в условиях продолжающейся войны и ее последствий Испания рассматривает различные варианты поддержки для украинцев, включая расширение возможностей для легальной миграции, предоставление специального статуса проживания, а также доступ к международной защите. Эти меры направлены на обеспечение более стабильного и долгосрочного решения для тех, кто был вынужден покинуть свой дом из-за военных действий.

Одним из важных аспектов политики Испании в ответ на кризис является интеграция украинских беженцев в общество. Власти страны разрабатывают программы, которые помогают новоприбывшим адаптироваться, обучают языки, способствуют получению образования и нахождению работы. По словам Министра, это не только помогает украинцам строить новую жизнь в Испании, но и укрепляет культурные и социальные связи между народами.

Напомним, что министерство внутренних дел Финляндии провело опрос среди украинских беженцев, чтобы узнать о планах людей, нашедших убежище на финской земле. Опрос, который проводился в формате онлайн-анкеты на платформе Webropol, собрал ответы от 1302 респондентов.