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Более 200 тысяч украинцев получили временную защиту в Испании с начала войны

Около 21 000 человек с временной защитой зарегистрированы в органах социального обеспечения

сегодня, 19:00
Автор:
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Черновалова Кристина
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С начала войны в Украине Испания стала одной из ключевых стран, куда украинцы отправились искать безопасность. Уже более 200 тысяч выходцев из Украины получили временную защиту.

Более 200 тысяч украинцев получили временную защиту в Испании с начала войны

Испания предоставила статус временной защиты около 200 тысячам украинцам

Согласно отчету, который недавно представила Эльма Саис, министр по делам интеграции, социального обеспечения и миграции, значительная часть ищущих убежища — это женщины и дети: шесть из десяти — женщины, а трое из десяти — несовершеннолетние.

Статистика показывает, что почти 21 тысяча человек с временной защитой уже зарегистрирована в органах социального обеспечения, с высоким процентом трудоустройства на полный и неполный рабочий день.

Помимо прямой помощи украинцам на своей территории Испания активно вкладывается в поддержку Украины на международном уровне. С 2022 года страна инвестировала более 1,4 миллиарда евро, включая средства Европейского Союза, для помощи украинскому населению. Эта финансовая поддержка включает в себя гуманитарную помощь, восстановление инфраструктуры, медицинскую поддержку и образовательные программы, направленные на обеспечение базовых потребностей украинского населения, пострадавшего от конфликта.

Министр Саис отметила, что в условиях продолжающейся войны и ее последствий Испания рассматривает различные варианты поддержки для украинцев, включая расширение возможностей для легальной миграции, предоставление специального статуса проживания, а также доступ к международной защите. Эти меры направлены на обеспечение более стабильного и долгосрочного решения для тех, кто был вынужден покинуть свой дом из-за военных действий.

Одним из важных аспектов политики Испании в ответ на кризис является интеграция украинских беженцев в общество. Власти страны разрабатывают программы, которые помогают новоприбывшим адаптироваться, обучают языки, способствуют получению образования и нахождению работы. По словам Министра, это не только помогает украинцам строить новую жизнь в Испании, но и укрепляет культурные и социальные связи между народами.

Напомним, что министерство внутренних дел Финляндии провело опрос среди украинских беженцев, чтобы узнать о планах людей, нашедших убежище на финской земле. Опрос, который проводился в формате онлайн-анкеты на платформе Webropol, собрал ответы от 1302 респондентов.



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