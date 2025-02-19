Беженцы из Украины и Латинской Америки не смогут въехать в США

Администрация Трампа приостановила все заявки на иммиграцию, поданные мигрантами из Латинской Америки и Украины, которым разрешили въехать в США по определенным программам эпохи Байдена, ссылаясь на мошенничество и обеспокоенность безопасностью, по словам двух американских чиновников и внутренней записки, полученной CBS News.

Беженцы из Украины в США

Согласно директиве, замораживание заявок будет действовать на неопределенный срок, пока государственные служащие будут работать над выявлением потенциальных случаев мошенничества и совершенствованием процедур проверки, чтобы смягчить беспокойство, связанное с национальной и общественной безопасностью.

Этот шаг, о котором ранее не сообщалось, грозит бросить облако неопределенности на многих мигрантов, подавших заявки на различные иммиграционные льготы, которые позволят им остаться в США легально, а в некоторых случаях и навсегда.

Хотя точное количество пострадавших мигрантов неизвестно, заявки на приостановление распространяются на несколько программ администрации Байдена, которые позволили сотням тысяч иностранцев легально прибыть в США через иммиграционный закон, известный как условно-досрочное увольнение. Этот закон уполномочивает правительство США быстро принимать иностранцев по гуманитарным или общественным соображениям.

Администрация Байдена использовала условно-досрочное увольнение в беспрецедентных масштабах, частично для того, чтобы побудить мигрантов подписываться на каналы легальной миграции вместо того, чтобы незаконно пересекать южную границу. Администрация Трампа немедленно приостановила эти усилия, утверждая, что они злоупотребляли полномочиями по условно-досрочному увольнению.

Ранее администрация Трампа приостановила новые записи в соответствии с политикой условно-досрочного освобождения времен Байдена. Но в докладной записке от 14 февраля Эндрю Дэвидсон, чиновник Службы гражданства и иммиграции США, приказал "административную паузу" для всего агентства относительно всех "ожидающих рассмотрение" запросов на помощь, поданных мигрантами, которым уже позволили въехать в США в соответствии с тремя программами администрации Байден.

Они включают политику под названием "Единство ради Украины", созданную для предоставления безопасного убежища убегающим от российского вторжения в Украину. Около 240 тысяч украинцев с американскими спонсорами прибыли в США в рамках этого процесса, прежде чем президент Трамп вступил в должность. Другая программа для пострадавших, известная как CHNV, позволила въехать в США 530 000 кубинцев, гаитян, никарагуанцев и венесуэльцев, спонсируемых американскими гражданами.

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