Берлинские власти превратят роскошный отель в центр для беженцев

Власти Берлина приняли решение о преобразовании роскошного отеля City Hotel Berlin East в приют для беженцев. Это масштабное мероприятие вызвало бурные обсуждения в обществе и среди политиков.

Власти Берлина разместят беженцев в четырёхзвёздочном отеле

Отель, который может похвастаться 473 номерами, тремя ресторанами, бизнес-центром, фитнес-залом и 150 парковочными местами, вскоре изменит свой статус. Вместо туристов и бизнесменов его гостями станут 1200 беженцев. Для этого три 18-этажных здания отеля будут переоборудованы под общежитие с общей кухней на каждом этаже. На реконструкцию выделено 143 млн евро.





Решение властей вызвало неоднозначную реакцию. Местные политики выражают опасения, что создание новых приютов не сопровождается достаточными мерами по интеграции беженцев. Они указывают на нехватку школ, детских садов, рабочих мест и языковых курсов для мигрантов. Ожидается, что до 2027 года в район Лихтенберг, где находится отель, прибудут почти 3000 беженцев, что составляет пятую часть от всех просителей убежища в столице.

Судьба 75 сотрудников отеля остается неясной. Власти пока не предоставили информации о том, будут ли они трудоустроены в новом приюте или потеряют свои рабочие места.

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