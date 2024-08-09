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Берлинские власти превратят роскошный отель в центр для беженцев

Власти Берлина разместят беженцев в четырёхзвёздочном отеле

сегодня, 14:03
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Черновалова Кристина

Власти Берлина приняли решение о преобразовании роскошного отеля City Hotel Berlin East в приют для беженцев. Это масштабное мероприятие вызвало бурные обсуждения в обществе и среди политиков.

Берлинские власти превратят роскошный отель в центр для беженцев

Власти Берлина разместят беженцев в четырёхзвёздочном отеле

Отель, который может похвастаться 473 номерами, тремя ресторанами, бизнес-центром, фитнес-залом и 150 парковочными местами, вскоре изменит свой статус. Вместо туристов и бизнесменов его гостями станут 1200 беженцев. Для этого три 18-этажных здания отеля будут переоборудованы под общежитие с общей кухней на каждом этаже. На реконструкцию выделено 143 млн евро.

Берлинские власти превратят роскошный отель в центр для беженцев - фото 2

Решение властей вызвало неоднозначную реакцию. Местные политики выражают опасения, что создание новых приютов не сопровождается достаточными мерами по интеграции беженцев. Они указывают на нехватку школ, детских садов, рабочих мест и языковых курсов для мигрантов. Ожидается, что до 2027 года в район Лихтенберг, где находится отель, прибудут почти 3000 беженцев, что составляет пятую часть от всех просителей убежища в столице.

Судьба 75 сотрудников отеля остается неясной. Власти пока не предоставили информации о том, будут ли они трудоустроены в новом приюте или потеряют свои рабочие места.

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Источник: https://t.me/BILD_Russian/18117
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