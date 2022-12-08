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Американская организация предлагает помощь украинцам: какой ее размер и кто может получить

Благотворительная организация HIAS оказывает финансовую поддержку пострадавшим от войны гражданам Украины

сегодня, 11:15
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Автор:

Давиденко Евгения

Помощь в размере 2200 грн, которые будут выплачиваться в течение трех месяцев каждому члену семьи, смогут получить пострадавшие от военных действий семьи Киевской и Харьковской областей. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции.

Американская организация предлагает помощь украинцам: какой ее размер и кто может получить

Выплата предусмотрена пострадавшим от войны. Фото: https://pixabay.com/


 Средства предлагают не только семьям, потерявшим в результате военных действий России жилье и работу, но и внутренне перемещенные лица из этих регионов. Согласно сообщению, денежная поддержка американской благотворительной организации предусмотрена также для лиц с инвалидностью, членов неполных семей и т.д. Адреса для получения подробной информации – на фото.

Американская организация предлагает помощь украинцам: какой ее размер и кто может получить - фото 2


Какую помощь могут получить пострадавшие от войны украинцы


Внутри перемещенные лица получают пособие 2 тыс. грн от государства раз в месяц. Для лиц с инвалидностью и детей размер выплаты больше – 3 тыс. грн. Финансовую поддержку оказывают после эвакуации прямо на вокзале. Деньги непосредственно людям выдает Укрпочта.


 Кроме того, Минреинтеграции направило десятки миллионов гривен освобожденным из российского плена и семьям незаконно заключенных в РФ украинских граждан.


Вместе с тем, в рамках совместных проектов Минреинтеграции, Укрпочты и международных организаций жителям освобожденного Херсона и области через Укрпочту выплачивается единовременная денежная помощь в размере 1200 и 2200 гривен на человека.


Ранее мы писали , что власть Вроцлава предупредила о проблемах с жильем у новых переселенцев. Дело в том, что поселить их у себя в доме сможет не каждый поляк, ведь начиная с января 2023 года Польша снижает размер пособия для владельцев квартир почти вдвое.




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Источник: https://minre.gov.ua/
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