Американская организация предлагает помощь украинцам: какой ее размер и кто может получить

Помощь в размере 2200 грн, которые будут выплачиваться в течение трех месяцев каждому члену семьи, смогут получить пострадавшие от военных действий семьи Киевской и Харьковской областей. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции.

Выплата предусмотрена пострадавшим от войны. Фото: https://pixabay.com/



Средства предлагают не только семьям, потерявшим в результате военных действий России жилье и работу, но и внутренне перемещенные лица из этих регионов. Согласно сообщению, денежная поддержка американской благотворительной организации предусмотрена также для лиц с инвалидностью, членов неполных семей и т.д. Адреса для получения подробной информации – на фото.













Какую помощь могут получить пострадавшие от войны украинцы





Внутри перемещенные лица получают пособие 2 тыс. грн от государства раз в месяц. Для лиц с инвалидностью и детей размер выплаты больше – 3 тыс. грн. Финансовую поддержку оказывают после эвакуации прямо на вокзале. Деньги непосредственно людям выдает Укрпочта.



Кроме того, Минреинтеграции направило десятки миллионов гривен освобожденным из российского плена и семьям незаконно заключенных в РФ украинских граждан.





Вместе с тем, в рамках совместных проектов Минреинтеграции, Укрпочты и международных организаций жителям освобожденного Херсона и области через Укрпочту выплачивается единовременная денежная помощь в размере 1200 и 2200 гривен на человека.





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