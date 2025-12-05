Война и выгорание: почему украинцы возвращаются в офисы, но их ментальное здоровье снова падает

В первые годы полномасштабной войны, с 2022 по 2023 год, украинцы массово перешли на отдаленную или гибридную работу. Это был не только способ адаптации к ракетным обстрелам, блекаутам и эвакуациям, но и механизм самосохранения: люди могли работать с укрытиями, из других городов или даже за границей, сохраняя баланс между профессиональными обязанностями и личной жизнью. По данным исследования Киевского международного института социологии (КМИС) от мая 2025 года, в этот период более 60% опрошенных украинцев отмечали, что гибкий график помог им избежать полного эмоционального истощения.

Выгорание на работе. Фото: comments.ua

Однако в начале 2025 года ситуация кардинально изменилась. Крупные компании в банковском секторе, розничной торговле и государственном секторе начали активно возвращать сотрудников в офисы. Банки, такие как ПриватБанк и Сбербанк, ввели обязательное присутствие не менее 3 дней в неделю, ссылаясь на потребность в командном взаимодействии и контроле производительности. В розничной торговле, например, в сетях АТБ и Сильпо, офисный режим стал нормой для административного персонала, а в государственном секторе Министерство цифровой трансформации Украины запустило пилотный проект полного возвращения к рабочим местам в Киеве с июня 2025-го.

Этот оползень не случаен: по данным аналитического отчета Географической информационной системы "Увекон" за апрель 2025 года, средняя цена аренды офисных помещений в Украине выросла на 1–1,5% по сравнению с декабрем 2024-го, достигнув 10,45 доллара за квадратный метр в месяц. Бизнесы инвестируют в восстановление офисной инфраструктуры, оборудуя их генераторами и системами автономного питания во избежание перебоев с электроэнергией.

В то же время возвращение в офисы сопровождается новым всплеском эмоционального выгорания. Исследование Gradus Research "Ожидание от работодателей в ситуации тотального выгорания", проведенное в мае 2025 года среди 1000 наемных работников, показало, что 75% респондентов задумываются об увольнении из-за истощения, а 40% отмечают перегрузку работой как основную причину стресса. Эти данные подтверждаются отчетом NV от ноября 2025: 33% компаний фиксируют высокий уровень выгорания среди сотрудников, тогда как умеренный – в 56%. Почему же возвращение в офисы, которое должно укрепить командный дух, провоцирует кризис ментального здоровья?

Возвращение в офисы: от безопасности к стрессу

Возвращение в офисы в 2025 году – это не просто корпоративная прихоть, а реакция на экономические и операционные вызовы. По данным исследования Work.ua от мая 2025 года, только 8% украинцев предпочитают полный офисный режим, в то время как 30% выбирают гибридный формат, а 62% – полную удаленную работу. Однако великие работодатели игнорируют эти предпочтения. В банковском секторе, например, 74% компаний, по отчету NV, сталкиваются с дефицитом кадров, поэтому пытаются удержать персонал из-за усиленного контроля, проявляющегося в обязательном присутствии. В розничной торговле сети типа АТБ и Фора вернули 70% административного штата в офисы в Киеве и Львове, аргументируя это потребностью в оперативном принятии решений во время логистических кризисов. Государственный сектор, где работает более 1,5 миллионов человек, пошел еще дальше: по данным Министерства финансов Украины, с января 2025 года 87% госпредприятий ввели гибридный режим с акцентом на офисные дни, что привело к росту расходов на транспорт и коммуникацию на 15–20%.

Этот тренд оказывает двойной эффект. С одной стороны, офисы становятся "пунктами несокрушимости": отчет Forbes.ua от декабря 2024 года, обновленный в 2025-м, фиксирует, что в компаниях типа Genesis и Киевстар количество сотрудников в офисах возросло вдвое после блекаутов, потому что там есть автономное питание и Starlink. С другой – путь в офис становится источником стресса. Представьте: 2 часа в пробках Киева или Львова, где риск обстрелов не исчез, плюс расходы на топливо, выросшие на 25% за год. Исследование Gradus Research от июня 2025 показывает, что 46% работников считают, что главное в работе — это зарплата и баланс между личной жизнью и карьерой. Но это не спасает их от хронической усталости: больше всего украинцы жалуются на чрезмерную нагрузку (42%) и отсутствие стабильности у компании (35%).

Экономисты объясняют это более широким контекстом. По аналитике NV, 96% компаний повысили зарплаты в 2025-м, но только 28% хорошо адаптировались к психологическим вызовам команд. Остальные – 53% – справляются частично, а 19% вообще не успевают. Возвращение в офисы усиливает чувство потери автономии: удаленная работа позволяла дежурить работу с перерывами на прогулки или семейные дела, тогда как офисный график фиксирует 8–9 часов в замкнутом пространстве. В исследовании Киевского международного института социологии 54% респондентов заявили, что готовы терпеть войну "столько, сколько нужно", но только при гибкости.

Как офис разрушает баланс между работой и жизнью

Баланс между работой и личной жизнью – это не отвлеченное понятие, а ключ к психологической устойчивости. В 2022-2023 годах отдаленная работа спасла многих: по данным Gradus Research, 73% украинцев изменили профессию или график во время войны, и гибкость помогла 62% избежать полного выгорания. Но в 2025 году офисы возвращают старые проблемы: долгий путь, отсутствие пауз и давление коллектива. Исследование Deloitte Ukraine и Gradus Research с сентября 2025 года фиксирует, что 45% женщин и 38% в целом работников отмечают более высокий уровень стресса по сравнению с 2024-м, а среди причин – именно офисный режим, который размывает границы: работа затягивается на вечерние звонки, а выходные – на ".

Цифры впечатляют. По отчету Work.ua от января 2025 года работодатели, требующие офисного присутствия, получают в 5 раз меньше отзывов на вакансии, чем те, кто предлагает гибрид. В секторе розничной торговли, где офисы в Киеве переполнены, 40% сотрудников жалуются на перегрузку: средний рабочий день длится 9,5 часа, включая обед и транспорт. В государственном секторе ситуация хуже: опрос КМИС с июня 2025 года показывает, что 20% госслужащих готовы терпеть всего полгода в таком режиме, потому что баланс разрушен – время на семью сократилось на 25%, а тревога выросла из-за ежедневных поездок.

Сравним форматы работы в таблице: данные базируются на исследовании Gradus Research и Work.ua за 2025 год, где опрошено 2000 работников из банков, торговли и госсектора.

Показатель Офисный режим (ежедневное присутствие) Гибридный режим (2-3 дня в офисе) Удаленная работа (полная) Среднее время на транспорт (час/день) 2,1 1,2 0 Изменение баланса (ухудшение, %) 62 28 12 Уровень стресса (выше 2024, %) 45 32 18 Удовлетворенность работой (%) 35 58 72 Риск выгорания (высокий, %) 40 25 15

Эта таблица иллюстрирует: офисный режим удваивает риски, потому что ворует время и энергию. В банках, где 87% компаний ввели программы ментального здоровья, баланс все равно падает – сотрудники тратят 15–20% рабочего времени на "офисные ритуалы", как кофе-брейки или совещания, не повышающие производительность. В розничной торговле ситуация более критична: сети типа АТБ фиксируют 33% ротации кадров из-за выгорания, потому что офисы в городах с инфраструктурой не учитывают реалии войны – пробки и проверки добавляют стресс.

Корпоративное благополучие: почему йога и психологи не спасают

Корпоративные программы благосостояния – модный тренд 2025-го. По данным NV, 87% компаний ввели инициативы типа йоги в офисе, бесплатных консультаций психологов или абонементов в спортзалы. В ПриватБанке, например, еженедельные сессии с психотерапевтами охватывают 50% штата, а в Сбербанке – корпоративные сабы для восстановления. В розничной торговле Сильпо предлагает "ментальные паузы" – 15 минутные медитации во время смены. Государственный сектор не отстает: Министерство цифровой трансформации запустило платформу для онлайн-консультаций, которой воспользовались 30% сотрудников с января 2025 года.

Но почему это не работает? Исследование Gradus Research от июня 2025 года показывает: только 28% компаний считают, что программы эффективны, потому что они поверхностны. "Йога на работе – это хорошо, но когда ты тратишь 2 часа на дорогу и сидишь в переполненном офисе, 15 минут релакса не компенсируют стресс", – утверждают в Gradus Research. В отчете Deloitte Ukraine с сентября 2025-го 38% женщин называют программы "индульгенцией" – они не решают коренных проблем, как перегрузка или отсутствие гибкости. В банках, где 53% компаний справляются с вызовами частично, консультации психологов охватывают 20–30% штата, но выгорание держится на уровне 33%, потому что программы не адаптированы к войне: они игнорируют травмы от обстрелов или потери близких.

Экономический аспект драматичен. По данным American Journal of Preventive Medicine (AJPM) от апреля 2025 года, выгорание одного работника обходится бизнесу не менее 4000 долларов в год в США; в Украине, по оценкам Forbes.ua, – 2000–3000 гривен из-за потери производительности. В розничной торговле программы типа "психолог за счет компании" стоят 2–3% бюджета на персонал, но ротация кадров выросла на 25%, потому что благосостояние не касается баланса. В государственном секторе, где 13% компаний не справляются с вызовами, йога в Минцифре не уменьшает тревогу на 38%, зафиксированную в опросах. Проблема в системе: приложения фокусируются на симптомах, а не на причинах, как жесткий офисный график.

Эффективные стратегии: что действительно помогает украинцам

Что же работает? Исследование Gradus Research от мая 2025 выделяет 5 типов выгорания, от "медленного темпа" до "тотального", и советует персонализированные подходы. Главное – гибкость: 46% работников называют баланс приоритетом наряду с зарплатой. В компаниях, сохранивших гибрид, как в IT-секторе (где только 4,5% работают полный офисный день, по DOU 2024–2025), выгорание на 25% ниже. Рекомендации: сократить рабочий день до 6–7 часов, как в пилотных проектах компании "Мироновский хлебопродукт", где производительность выросла на 15%.

Второе – настоящая поддержка. По данным Студии корпоративной психологии 4ID от октября 2025 года, количество консультаций по личным кризисам выросло на 20%, потому что бизнес инвестирует в круглосуточные горячие линии. "Ключ — в признании моральных дилемм и времени на восстановление, а не в курсах устойчивости", — отмечают психологи. В банках успешные программы – это оплачиваемые сабы (до 10 дней в году), которые снизили выгорание на 18%. В торговле – гибкий график для родителей, что снизило стресс на 32%.

Экономисты прогнозируют: к 2026-му гибрид станет нормой, потому что дефицит кадров (74% компаний) заставит бизнес адаптироваться. Пока выгорание – это проблема, поскольку офисы не заменят эмпатию.