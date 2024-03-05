Во сколько лет выходят на пенсию в странах Европы и как это влияет на ее размер

С началом полномасштабной войны миллионы украинских граждан уехали за границу в поисках убежища и новых возможностей. Наиболее распространенными месяцами пребывания беженцев из Украины стали европейские страны, привлекающие высокий уровень жизни и мощную социальную защиту.

Выход на пенсию в странах Европы (фото из открытых источников)

Кроме работы, цен и зарплат, как свидетельствует статистика поисковых запросов в интернете, украинцы также живо интересуются своим будущим в пожилом возрасте в странах Европы, а именно пенсионными выплатами и возрастом выхода на пенсию.

Пенсионный возраст в Европе

В среднем, в Европе мужчины выходят на пенсию в 64,3 года, а женщины – в 63,5 лет. Большинство стран Европы устанавливают пенсионный возраст на уровне 65 лет и старше. Однако есть немногие страны, в которых он ниже, например, Греция, Италия, Люксембург и Словения, где он составляет 62 года для обоих полов.

Возраст выхода на пенсию можно разделить на два типа: досрочный и стандартный. Согласно отчету ОЭСР, возраст досрочного ухода на пенсию в Европе для мужчин варьируется от 59 лет в Литве до 63,7 лет в Германии. Для женщин она колеблется от 58 лет в Литве до 63,7 лет в Германии.

"Правительства многих стран мира пытаются повысить пенсионный возраст. Так, в Великобритании недавно повысили пенсионный возраст с 65 до 66 лет и планируют дальнейшее повышение до 68 лет. Парламент Франции принял решение увеличить пенсионный возраст на 2 года до 64, что вызвало массовые протесты, поэтому власти были вынуждены снять этот вопрос. Только в Италии недавно снизили пенсионный возраст с 67 до 62 лет", – утверждает кандидат экономических наук Александр Хмелевский.

"Увеличивая пенсионный возраст, власти пытаются сократить социальные выплаты и снизить дефицит госбюджета. Чем позже человек уходит на пенсию, тем он дольше перечисляет деньги в систему социального страхования, уменьшая свой период пребывания на пенсии. Однако такой подход основывается на ложных экономических представлениях", – добавляет эксперт.

Рассмотрим как начисляются пенсионные выплаты и возраст выхода на пенсию в некоторых странах Европы.

Германия

В Германии нет минимальной пенсии, а средняя пенсия не дает четкого понимания реальной картины выплат пенсионерам. Пенсии сильно различаются по многим факторам: полу, месту работы и стажу.

В ФРГ существуют 3 типа пенсионных программ:

Обязательная государственная пенсия (GRV) – участвовать в ней обязательно, и она финансируется из государственного бюджета и взносов работающих.

Корпоративные или профессиональные пенсии – это добровольные программы от работодателей, которые позволяют увеличить пенсию благодаря дополнительным вкладам сотрудников компаний.

Частные пенсии – инвестиционные программы от банков или страховых компаний.

Несмотря на вышеперечисленное, каждый пятый пенсионер в Германии получает пенсию менее 500 евро. Многие пожилые люди сталкиваются с проблемой оплаты аренды жилья, поэтому некоторые из них вынуждены переезжать в более дешевые страны ЕС.

Пенсионный возраст в ФРГ составляет 65 лет и 10 месяцев, и он будет увеличиваться на 2 месяца ежегодно до достижения 67 лет.

Средняя пенсия в Германии составляет 1049 евро, а для людей с 45-летним стажем – 1538 евро.

Дания

Датская пенсионная система считается одной из лучших в мире, и это не просто так. В этой стране старики могут наслаждаться безбедной жизнью, даже если в молодости их доходы были невысокими или если они вообще не работали. Налоги в Дании высоки, но каждый вкладывает свои средства в уверенность в будущем: пенсии здесь достойны, медицинское обслуживание государственное, а образование доступно.

Пенсионеры в Дании получают пенсии из двух основных источников: от государства и пенсионных фондов. При этом в государственной системе справедливо учитывается не только уровень дохода в молодости, но и количество отработанных лет.

Важно отметить, что забота о пожилых людях в Дании выходит далеко за рамки финансовой помощи. Стареющее население стало национальным приоритетом, и власти страны активно работают над созданием комфортной среды для старших граждан. Строятся специальные жилые комплексы и центры для престарелых, а также оказывается разнообразная социальная поддержка.

Несмотря на все преимущества, некоторые датские пенсионеры сталкиваются с трудностями, в том числе с высокими расходами на проживание. Вот почему многие из них вынуждены искать альтернативные способы развлечения и отдыха, например, предпочитая путешествия за границей.

Пенсионный возраст в Дании колеблется от 65 до 67 лет в зависимости от даты рождения. Кроме того, каждый год этот возраст увеличивается на полгода.

Средняя пенсия в Дании, включая государственные и трудовые пенсии, составляет около 18 тысяч датских крон, что примерно равно 2400 евро. После вычета налогов в распоряжении пенсионера остается примерно 13,5 тысячи крон или 1800 евро.

Польша

Польша – одна из самых благополучных стран Восточной Европы для пенсионеров.

Хотя пенсии в Польше не самые высокие, особенно по сравнению с Западной Европой, на среднюю пенсию вполне можно прожить комфортно. Этому способствуют относительно низкие цены на товары и услуги, включая продукты питания, а также различные льготы и доплаты. К примеру, если пенсионеры не могут оплатить коммунальные платежи, государство может возместить до 100% их стоимости.

Польские пенсионеры могут бесплатно или со скидками посещать различные культурные мероприятия, тренинги, курсы и т.д. В Польше есть 13 международных аэропортов, откуда можно вылететь практически в любую точку Европы. Туристические агентства страны также предоставляют пенсионерам скидки на туры в рамках Европейского Союза.

Пенсионный возраст в Польше составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.

Средняя пенсия составляет 4200 злотых, что примерно равняется 930 евро.

Эстония

В Эстонии пенсионную систему часто критикуют в печати за низкие выплаты. Однако сравнивая с другими европейскими странами, ситуация не так уж плоха.

Основная пенсия – это пенсия по старости. Чтобы ее получить, нужно отработать не менее 15 лет. Разрешается работать и получать пенсию одновременно. Пенсионные выплаты состоят из 4 частей: — базовой части; части, зависящие от стажа; страховой и объединенной.

Тем, у кого нет необходимого стажа в 15 лет, выплачивается народная пенсия, сейчас она составляет 336,39 евро. Чтобы иметь право на его получение, человеку нужно достичь пенсионного возраста, прожить в Эстонии не менее 5 лет и не получать пенсионные выплаты из другой страны.

Досрочные и отложенные пенсии постепенно исчезают. Вместо них ввели гибкую пенсию. Переходный период продлится до 2026 года.

Пенсионный возраст сейчас в Эстонии – 65 лет.

Средняя пенсия составляет 700 евро.

Чехия

Пенсионная система в Чехии позволяет людям вести достаточно комфортный образ жизни. После реформы 2015 года чехи считают ее более справедливой.

Чтобы получить пенсию по старости в Чехии, необходимо добиться пенсионного возраста и иметь необходимый стаж пенсионного страхования. Для достигших пенсионного возраста 2018 года и позже необходимый стаж составляет 35 лет.

Если у человека уже необходим стаж работы, ему могут назначить досрочную пенсию до достижения пенсионного возраста. Однако эта пенсия будет ниже и после ее получения нельзя будет оформить обычную пенсию по старости.

Пенсия по старости в Чехии состоит из двух частей: базовой и процентной суммы. Базовый размер одинаков для всех (4040 чешских крон или 170 евро), а процентная часть зависит от индивидуальных факторов, таких как стаж работы и заработок. На каждый год стажа насчитывается 1,5% от расчетной базы. Пенсия также увеличивается на 1,5% за каждые 90 календарных дней после достижения пенсионного возраста.

Пенсионный возраст в Чехии составляет 65 лет. Средняя пенсия – 14373 чешских крон, что эквивалентно 607 евро.

Пока прогнозы возраста выхода на пенсию в странах Европы неутешительны: прослеживается четкая тенденция к его повышению повсеместно. Поэтому украинцам, принявшим решение там остаться на всю жизнь, нужно быть готовыми, что им придется работать длительное время для достижения пенсионного возраста.