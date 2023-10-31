Stop конфликт: как победить в вербальной битве

Конфликт всегда можно направить в конструктив. Фото из открытых источников.

Не каждый может нарисовать картину или сыграть на скрипке. Общение – такое же искусство. Особенно, если речь идет о коммуникации с непростым конфликтным человеком. Каким же образом сгладить острые углы, чтобы достичь взаимопонимания? Существуют особые психологические приемы, которые помогут вам стать настоящим виртуозом и найти общий язык с такими характерными персонажами.

Как говорил Теодор Рузвельт, самая главная формула успеха – знание того, как обращаться с людьми. Хорошо, если эти люди – открытые, позитивные, толерантные и тактичные. А если нет? Если с первых секунд беседы вы понимаете, что перед вами угрюмый человек с несносным скандальным характером, видящий во всем только недостатки и сплошные минусы? Тогда нужно вооружиться советами психологов, следуя которым можно найти общий язык и даже склонить на свою сторону такого "конфликтомана".

Яркие штрихи к портретам

Каждая личность интересна по-своему, а конфликтная – и подавно. Наблюдая за такими персонами, социологи придумали свою весьма оригинальную классификацию.

Агрессор. Он постоянно хочет доминировать, обычно выходит из себя, если ему дают отпор. Такой человек считает себя центром вселенной, а значит, он вправе говорить другим неприятные слова или же просто грубить. Такие энергетические вампиры словно тянут энергию из конфликта и отрицательных эмоций, если удается их вызвать у собеседника.

Максималист. Отличается тем, что при общении использует для характеристики всего того, что происходит вокруг, только две краски – белую или черную. Кроме того, с ним сложно спорить, прийти к взаимовыгодному решению, поскольку он стремится достичь желаемого немедленно, здесь и сейчас, любой ценой.

Хронический обвинитель. Он словно надел на себя мантию судьи или даже прокурора. Такой человек считает себя идеальным, самым мудрым, опытным, честным, просветленным, достигшим гармонии и небывалых высот духа. А все другие люди для него – существа несовершенные, постоянно совершающие ошибки. Он почти в каждом видит носителя различных пороков, которые необходимо постоянно разоблачать. Как правило, это люди преклонного возраста, которые выбирают менторский тон по отношению к более молодому собеседнику, и считают себя истиной в последней инстанции.

Тайный мститель. Почти Дон Кихот, который в каждой ветряной мельнице видит ужасного дракона, а в каждом собеседнике – воплощение зла. Он не покладая рук и не жалея сил сражается за справедливость, которую он видит и понимает по-своему.

Разгневанный ребенок. Он капризен и непредсказуем, инфантилен в своих высказываниях, эмоциях и действиях. Он упрямо гнет свою линию и доказывает свою точку зрения, какой бы абсурдной она не была. Он стремится взять под свой контроль коммуникацию, ситуацию и помешать другим влиять на нее.

Жалобщик. Он всегда готов "плакаться", обвинять других в своих проблемах, а сам обычно ничего не предпринимает для того, чтобы их преодолеть. Всегда и во всем видит негатив и практически не замечает позитив. По своей природе он жуткий пессимист.

Улыбайтесь, господа, улыбайтесь

Признайтесь: если вам на улице вдруг улыбнется случайный прохожий, вам ведь захочется улыбнуться в ответ? В ситуации назревающего конфликта улыбка – хороший аргумент. Посмотрите в глаза собеседнику. Как советуют психологи, в такой ситуации важен не только контакт глаз, но и контакт лиц. Важно, чтобы у человека сложилось впечатление, будто вы его очень внимательно слушаете.

Улыбнитесь, будьте откровенны и открыты, проявите, если нужно, сострадание. Говорите спокойно, используя мягкую интонацию. Никогда не отвечайте агрессией на агрессию. Подкрепите ваш позитивный посыл юмором. Пошутите над тем, что вы или вам сказали, насмешливо парируйте собеседнику. После этого человек часто теряет уверенность в себе, отказывается от защиты своей позиции и скорее воспринимает вашу точку зрения.

Спокойствие, только спокойствие

Эта крылатая фраза – прекрасное самовнушение, которое поможет вам сохранить самообладание в трудную минуту. Очень важно, чтобы ваши осанка и походка демонстрировали уверенность в себе. От этого зависит победа в вербальной битве. Тот, кто горбится или сутулится, невольно воспринимаются окружающими, как человек, неуверенный в себе. Поэтому расправьте плечи и крылья, выше нос и голову, видим цель и верим в себя!

Древнегреческий философ Гaлен однажды заметил, что голос, a не глаза – зеркало души. Если голос звучит привлекательно, то весь мир открыт перед вами. Ваш голос – самое мощное оружие в конфликте. Спокойным нейтральным тоном спросите, почему человек думает именно так, каковы его аргументы. Постарайтесь задавать определенные вопросы, на которые вы точно получите утвердительный ответ. Задавайте целую цепочку вопросов, которые заставят вашего оппонента посмотреть на проблему с другой точки зрения или изменить свою.

Держите дистанцию

Постарайтесь стоять или сидеть не слишком близко к человеку, иначе он может почувствовать себя неуютно и некомфортно. Может быть, он воспринимает вас, как человека наглого и дерзкого, потому что вы, сокращая дистанцию, претендуете на его личное пространство. В свою очередь, если собеседник слишком приближается, это может быть демонстрацией его силы. Значит, он пытается доминировать над вами. Подойти слишком близко и вторгнуться в личное пространство человека – излюбленный запугивающий прием, которым пользуются многие бизнесмены для того, чтобы приобрести психологическое преимущество в споре.

Если же вы чувствуете, что собеседник вот-вот готов сменить гнев на милость, не бойтесь осторожно приблизиться и тихонько коснуться его рукой. Касание – очень доверительный и позитивный жест, который лучше любых слов демонстрирует собеседнику, что у вас взаимопонимание. Однако, слишком частые прикосновения могут быть расценены так же, как и полное их отсутствие. Следите за выражением лица вашего визави, чтобы понять, насколько для него это приемлемо.

Говорите на простом и понятном языке жестов

На лице все написано… Нередко выражение вашего лица свидетельствуют об истинных чувствах лучше, чем слова. И хотя основные шесть эмоций – радость, печаль, злость, отвращение, удивление и страх – отражаются на лице, иногда мы делаем ненужные жесты, которые сбивают с толку собеседника. Если вы не умеете правильно говорить и жестикулировать, то ваша карта бита. Контролируйте свои жесты, используйте их сознательно, чтобы подчеркнуть основные идеи. Важно делать точные и целенаправленные, а не хаотичные движения. Когда вы говорите, держите свои руки на коленях или расслабленными по бокам, расслабьте пальцы. И тогда вы сможете расслабить все тело. Конечно, это не значит, что нужно обходиться совсем без движений. Но они должны быть расслаблены. Когда ваши руки постоянно меняют свое положение, а жесты становятся более открытыми, люди видят в вас собеседника, к которому легко найти подход.

Неписаные правила

Каким бы конфликтным ни был человек, при желании к нему можно подобрать "ключик". Особенно, если подготовиться к такой беседе и знать, чем увлекается ваш оппонент, что ему интересно, что для него значимо и какая у него система ценностей.

Ваш собеседник говорит без остановки и возмущенно жестикулирует? Он не дает вам вставить слово, и вы уже не помните, с чего начался разговор? Не торопитесь прерывать такого "конфликтомана", проявите максимум терпения и дайте ему возможность высказаться до конца.

Да, иногда высказывания и поведение такой личности весьма неприятны. Но все же есть смысл проявить толерантность и терпение. Не обижайтесь на тех, кто затевает конфликт. Возможно, у человека в данный момент есть проблемы в личной жизни, на работе или со здоровьем. Поэтому не исключено, что это – ситуативная конфликтность, демонстрирующая, что человек морально истощен. Согрейте его своим душевным теплом, подбодрите его и это вернется к вам сторицей!