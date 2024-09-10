Стоит ли учиться в украинском вузе: факторы, влияющие при выборе высшего образования в 2024 году

Выбор университета и будущей специальности для многих абитуриентов в Украине не только вопрос перспективной карьеры, но и важным финансовым решением. Поэтому в 2024 году выбор обучения в украинских университетах стал предметом детального анализа, учитывая перспективы этой инвестиции в будущее.

Стоит ли выбирать украинский университет

Стоимость обучения

Одним из ключевых аргументов, с чем сталкиваются студенты таких стран как США, Великобритания, Канада и ряда других развитых западных стран – это достаточно дорогое обучение в вузах. К примеру, в США значительная часть студентов колледжей вынуждена брать кредиты на обучение, которые приходится отдавать в течение многих лет после окончания вуза. В то время в Украине стоимость обучения является более плюсом, чем минусом, поскольку цены на платном обучении в среднестатистическом университете доступны даже для не совсем состоятельных граждан.

Согласно исследованию, проведенному на основе анализа стоимости обучения в пяти лучших университетах Украины (Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, КПИ имени Игоря Сикорского, Харьковский национальный университет имени В. Каразина, Национальный университет "Львовская политехника" и Харьковский политехнический институт) наиболее популярных специальностей, и данных агрегаторов для поиска работы со средней зарплатой по популярным специальностям, была рассчитана окупаемость инвестиций в образование.

Среди лидеров по стоимости образования в 2024 выделяется Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко по специальности "Право", где обучение стоит 227,2 тыс. грн. Также обучение по специальности "Компьютерные науки" во "Львовской политехнике" обойдется в 176 тыс. грн, что является самой высокой стоимостью среди аналогичных специальностей в других вузах.

Так, если взять за основу формулу: стоимость обучения на бакалавра / среднюю зарплату = время окупаемости, то выходит, что обучение по специальности "Право" в КНУ им. Шевченко окупится за 12 месяцев, а по специальностям "Компьютерные науки" и "Менеджмент" — за 7 месяцев.





В КПИ обучение по специальностям "Право" и "Менеджмент" окупится соответственно за 8 и 6 месяцев.

В ХНУ им. В. Каразина и Львовской политехнике окупаемость обучения, в частности, по специальностям "Филология" и "Менеджмент " составляет от 5 до 9 месяцев.





Таким образом, анализ окупаемости обучения в украинских университетах показывает, что инвестиции в образование по популярным специальностям могут принести быстрый финансовый результат, особенно в сфере IT и менеджмента . В то же время, выбор места работы после окончания обучения имеет большое влияние на скорость окупаемости инвестиций в собственное образование.

Престижность вуза

Не последний аргумент при выборе вуза в Украине его престижность. Если речь идет о платном обучении, а не о зачислении студентов после успешной сдачи ВНО, конечно, как аргумент может иметь значение его стоимость. Но, как было отмечено выше, цена получения образования не отличается поразительно в украинских университетах, поскольку даже в самых престижных вузах она не превышает 10 средних зарплат по Украине по состоянию на июль 2024 года или 2,5 средней зарплаты за 1 учебный год.

Кроме того, диплом Киево-Могилянской академии или КНУ им. Т. Шевченко ценится гораздо выше работодателями, чем диплом рядового вуза, и соответственно, выпускникам престижных высших учебных заведений будет отдаваться предпочтение при приеме на их первую работу.

Востребованность специалистов

Еще один аргумент, которые приводят скептики по обучению в вузах, является востребованность специалистов и безработица. И здесь тяжело не согласиться. В последнее время украинские вузы, например, массово выпускали юристов и экономистов, которым очень сложно найти работу непосредственно по их специальности.

Но здесь нужно выделить два аспекта, которые упускаются при поверхностном анализе проблемы.

Во-первых, сейчас на рынке труда есть острый дефицит некоторых специалистов инженерной или строительной сферы; то же можно констатировать и об отрасли среднего образования, где наблюдается недостаток педагогов.

Поэтому, прежде чем выбрать вуз и специальность, следует изучить рынок, а главное проанализировать, будет ли та или иная специальность востребована через 5-10-15 лет.

К примеру, профессия стоматолога вряд ли будет не нужна через 20 лет, поскольку люди всегда будут нуждаться в их услугах. В то время работа бухгалтера все больше становится автоматизированной, и со временем может быть полностью заменена с помощью искусственного интеллекта.

Во-вторых, рынок труда достаточно гибок и постоянно меняется, а требования к молодым специалистам не слишком высоки, поэтому молодой человек может спокойно найти работу не по своей специальности, а устроиться на работу, касающуюся той сферы, в которой она получала образование.

Что касается мифа о том, что украинским работодателям не важен диплом, а главное – это навыки и опыт работы специалистов, это не совсем так. Проанализировав ряд вакансий на таких порталах поиска работы, как work . ua и robota . ua , мы пришли к выводу, что большинство работодателей в таких сферах как менеджмент, торговля и образование прямо указывают в требованиях к молодым специалистам обязательно наличие высшего образования.

Работа за границей как фактор для получения высшего образования в Украине

Еще один миф, существовавший в среде украинцев в течение длительного периода – это то, что за границей украинский диплом об окончании вуза не признается, и поэтому людям, которые планируют выехать за границу на ПМЖ, он никак не понадобится.

В действительности Украина уже давно стала членом важнейших конвенций о равнозначности документов, подтверждающих квалификацию и ученые звания, открыв новые возможности для своих граждан. Это Гаагская конвенция и Лиссабонская конвенция, последняя из которых собрала под своими флагами 44 страны Европы и другие государства, включая Австралию, Израиль, Казахстан, Канаду и США.

Лиссабонская конвенция создала Европейскую сеть центров по академическому признанию (ENIC – NARIC Network), работающую в 55 странах. Эта сеть помогает ускорять процесс признания дипломов, что является ключевым для желающих работать или продолжать обучение за рубежом.





Конечно, процедура признания дипломов для украинских граждан может быть длительной и потребовать сбора большого количества документов, особенно если речь идет о регулируемых профессиях, таких как юристы, врачи или архитекторы. Однако, для беженцев, потерявших свои документы по образованию, Совет Европы создал Европейский паспорт квалификаций для беженцев (EQPR), который открывает перед ними возможности оценки квалификации и способствует их дальнейшему трудоустройству.

Следовательно, несмотря на такие минусы, как расход определенной суммы денег и продолжительность обучения, в целом получение высшего образования в Украине имеет множество преимуществ, и поэтому в долгосрочной перспективе оно обязательно окупится.