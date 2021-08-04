Стандарты и качество СМИ в Украине: результаты мониторингов и мнения экспертов

Качество средств массовой информации – один из главных проблемных вопросов, касающихся прессы не только в Украине, но и в большинстве других стран мира. В государствах, где годами не прекращаются экономические и политические проблемы, масс-медиа работать совсем непросто: перед печатными, и электронными изданиями стоит вопрос выживания, которое без надлежащего финансирования просто невозможно. А тот, кто финансирует, часто диктует такую редакционную политику, которая с объективностью и достоверностью просто несовместима.



СМИ - фото из открытых источников

При попытке заработать деньги часто теряется качество информационной продукции, поскольку заказчик ставит цель осветить свою деятельность в выгодном для себя ключе, ему не нужна объективность. А отсутствие полярных точек зрения – это один из первых факторов, которые значительно ухудшают качество СМИ.

Несмотря на то, что Украина не относится к числу экономически развитых стран, у нас традиционно большое количество СМИ. Естественно, количество не синоним качества, однако рядовой читатель, глядя на недостаток объективности одних изданий, вполне может компенсировать его за счет СМИ-антагонистов. И, ознакомившись с разными точками зрения, пусть даже субъективными, хоть немного "выровнять" собственную картину мира.

И все же, можно ли украинские СМИ считать по-настоящему качественными?

Достоверность, объективность и другие стандарты

При оценке изданий обычно руководствуются следующими показателями: баланс мнений, достоверность, полнота освещения темы, а также отделение фактов от комментариев. С первым критерием, балансом мнений, наблюдается наибольшее число проблем, и это прогнозируемо. Даже если издание принадлежит не государству, и над ним не нависают дамокловым мечем представители власти и кураторы из министерств и ведомств, все равно у него есть владелец, который диктует свою политику. Что касается учредителей и спонсоров СМИ, то они очень редко допускают в своих вотчинах наличие противоположного мнения. Особенно, когда в статьях или видеоматериалах затрагиваются их собственные политические или бизнес-интересы.

Что касается остальных показателей, то здесь на первом месте выступают профессионализм самих журналистов и редакторов, а также их человеческие качества. Не последнюю роль играет и редакционная политика СМИ, в котором специалист работает: если ему дают возможность раскрывать свое мастерство полностью и не давят "темниками" и ц/у, то и показатели качества будут значительно выше.

"Для меня есть несколько критериев качественных медиа. Это прежде всего соблюдение профессиональных и этических стандартов, честность и открытость по отношению к собственной аудитории", — подчеркивает Елена Голуб , аналитик Института массовой информации, секретарь Независимой медийной рады.

"Не думаю, что критерии качества СМИ Украины должны как-то отличаться от общечеловеческих. По классике жанра, качество СМИ нужно оценивать по трем критериям: объективность, результативность, действенность", — считает журналист и редактор Яна Осадчая.

По ее мнению, объективность – это когда автор показывает настоящую картину происходящего с учетом мнения всех сторон, если речь идет о конфликте. И ничего не приукрашивает, не фантазирует и не подтасовывает факты, чтобы они совпадали с собственным мнением или хозяина издания, в котором публикуется материал.

"Эффективность – это когда тебя читают или смотрят, обсуждают, реагируют. И высший пилотаж – это результативность. Когда после твоей публикации или сюжета дело сдвигается с мертвой точки. Решается проблема, долго беспокоившая людей, несет ответственность тот, кто нарушил закон, и о ком ты написал честную статью. Вот тогда реально можно говорить о прессе как о четвертой власти", — подчеркивает она.

Также Яна Осадчая убеждена, что журналистика ни в коем случае не должна быть пропагандой:

"В ней нет места ксенофобии, разжиганию ненависти, каким-то идеологическим штампам".

Аналитик Института демократии имени Пилипа Орлика Наталия Стеблина считает, что качественными можно назвать те СМИ в Украине, которые придерживаются стандартов.

"Наш ИДПО и другие профессиональные медийные организации постоянно мониторят СМИ на предмет соблюдения стандартов. Согласно нашим последним данным, лучшими среди региональных оказались медиа Львовщины и Полтавщины. На Полтавщине, которую моя группа мониторит, это газета "Телеграф" из Кременчуга и сайт "Полтавщина". Эти издания не ограничиваются только позицией власти или близких к владельцу политиков, представляют широкий спектр мнений, контекст, проверяют информацию", — говорит она.

Что касается всеукраинских изданий, то Наталия Стеблина называет качественными "Украинскую правду" и "Радио свобода". В то же время она подчеркивает, что в нашей стране есть и другие хорошие издания.

Основываясь на этих критериях, примером качественного СМИ могу назвать портал "Комментарии". Главной отличительной чертой издания от других масс-медиа являются как раз эксклюзивные мнения экспертов, политиков, депутатов и др. Но что немаловажно, портал представляет баланс точек зрений компетентных специалистов, что дает возможность читателю оценить событие под разным углом и переосмыслить информацию по-своему", — считает Елизавета Черных , редактор информационно-аналитического портала "Комментарии". "Считаю, что качество СМИ в первую очередь определяется качеством источника информации, эксклюзивностью материала, а также точки зрения на то или иное событие, освещенной в нем.

Оценка качества СМИ по регионам: кто лидер и кто аутсайдер

В период с января по июнь 2021 г. Институт демократии имени Пилипа Орлика при поддержке медийной программы в Украине осуществил мониторинг печатных и интернет-СМИ в нескольких регионах нашей страны (данные предоставила медиаэксперт ИДПО, исполнительный директор ОО "Донецкий пресс-клуб" Татьяна Строй). Его главной целью была оценка качества контента масс-медиа, а также соблюдение журналистских стандартов и законодательства о размещении рекламы.

Экспертная группа отобрала по 4 печатных и 4 онлайн-издания, имеющих относительно высокую популярность в каждом из выбранных регионов страны. Мониторинг вскрыл следующие проблемы среди областных изданий, а также разгосударствленных СМИ:

1) Перепечатки пресс-релизов без надлежащей обработки;

2) Крайне редкая подача противоположного мнения;

3) Использование непроверенной информации;

4) Частое наличие официоза, "джинсы"

5) Отсутствие маркировки рекламных текстов.

В целом уровень качества СМИ в выбранных регионах Украины оказался недостаточно высоким. Примечательно, что баланс мнений, достоверность, полнота и отделения фактов от комментариев больше всего нарушались региональными СМИ именно в мае. Эксперты связывают столь негативную динамику с майскими праздниками – в этот период в масс-медиа размещается традиционно большое количество поздравлений от представителей власти и прочего официоза.

Кроме этого, общий уровень качества по СМИ снизился из-за перепечатки пресс-релизов без надлежащей проверки. Также редакции предоставляли слово представителям местных властей и при этом не публиковали альтернативные мнения, в том числе избирателей, которые за них голосовали на выборах.

Относительно высокие оценки соблюдения стандартов в период с января по май 2021 г. получили медиа Донецкой, Львовской и Полтавской областей. В свою очередь, издания Одесчины и Луганщины продемонстрировали самые низкие результаты (имеются ввиду те части областей Донбасса, которые подконтрольны на данный момент Киеву, — ред.). Что касается СМИ Черниговской области, то в январе они были среди лидеров по качеству, а в мае значительно утратили позиции.

Примечательно, что в мае 2021 г. по всем выбранным регионам выросли средние показатели джинсы (7,6% по сравнению с 4,6% в январе), официоза (7,9%; 6,2% в январе) и неподобающе маркированной рекламы (9,7%; 7,2 в январе) в печатных СМИ. Что касается интернет-изданий, то там более чем вдвое выросло число необработанных официальных сообщений власти (9,1%; 4,1% в январе).

В мае с.г. среди лидеров по размещению сомнительных материалов оказались луганские СМИ (19% официоза, 13,4% джинсы). Сюда также попали издания Черниговщины: ненадлежаще маркированная реклама — 14%, джинса — 9%.

Средний показатель официоза по СМИ всех выбранных регионов — 7,9%. По сравнению с январем он вырос почти на 2%.

Лидеры среди СМИ Украины

Весной текущего года портал "Комментарии" и рейтинговая платформа "Ratings.comments.ua" провели опрос, чтобы определить, какое украинское СМИ является самым популярным и уважаемым среди пользователей.

По результатам данного плебисцита в первую пятерку вошли издания "Цензор.Нет" (27,36% голосовавших), "Гордон" (10,34%), "Обозреватель" (9,96%), "Украинская правда" (9,58%) и "Канал 24" (9,58%). Высокое место занял и сам портал "Комментарии.Украина" — 13-е место среди всех украинских масс-медиа.

К слову, по результатам исследования украинского медиарынка от USAID-INTERNEWS, интернет-издание "Комментарии" попали в Топ-20 интернет-СМИ Украины. Результат — 17-я позицию с долей рынка в 2% от общей читательской аудитории.

Преимущества и недостатки украинской прессы

Мы предложили нашим экспертам ответить на вопрос, в чем украинские СМИ выигрывают по сравнению с другими странами и в чем проигрывают?

"Наши СМИ выигрывают, наверное, в том, что их много. И если читать их в большом количестве, можно узнать немного правды. Но не всю. В Украине, к сожалению, нет комплексных основательных ресурсов на социальную тематику. Портала для онкопациентов и вообще вменяемого медицинского ресурса, за исключением сайтов и газет каких-то частных клиник. Нет авторитетного ресурса об образовании и воспитании детей. Культура также в большом "пролете". И это несмотря на то, что люди получают гранты, что-то там намереваются, а результата нет", — говорит Яна Осадчая.

Кроме того, журналистка подчеркивает, что СМИ часто поднимают хайп вокруг тем, которые не затрагивают интересы обычных людей. Создаются "фастфудные" материалы с кричащими заголовками по системе "лишь бы больше людей кликнуло".

"Я долго искала работу и отсылала в разные СМИ резюме. Получилось, что публикации о врачах, о медицине и вообще о жизни простых людей мало кого интересуют. Такое впечатление, что жизнь отдельно, а СМИ сами по себе", — рассказывает она.

В свою очередь, аналитик ИДПО Наталия Стеблина считает, что украинские СМИ выигрывают по сравнению со многими другими печатными и интернет-изданиями бывшего СССР.

"В Украине есть возможность создавать независимые издания и производить качественный контент. Хотя, конечно, большинство журналистов продолжают обслуживать владельцев и заниматься не журналистикой, а пропагандой. Еще у нас очень хорошие примеры расследовательной журналистики. Много сильных, несломленных журналистов. Но, конечно, еще есть, над чем работать", — подчеркивает она.

По словам эксперта, многие наши СМИ пытаются подзаработать на джинсе, и это в конце концов заканчивается проигрышем:

"Таким СМИ меньше доверяют, они теряют аудиторию и прибыли. И становятся еще более зависимыми".

Елизавета Черных, редактор портала "Комментарии", считает, что главным проигрышем украинских СМИ перед зарубежными, не считая российских, является ангажированность.

"Отсутствие независимости и свободы слова, что играет важнейшую роль в становлении по-настоящему демократичного общества, к которому мы все так стремимся. А в Украине большинство СМИ принадлежат олигархам, которые имеют непосредственное влияние на их деятельность", — подчеркивает она.

Секретарь Независимой медийной рады, эксперт ИМИ Елена Голуб считает, что качественные украинские медиа вполне способны конкурировать и с европейскими СМИ. Но в целом украинским медиа не хватает ответственности перед аудиторией и обратной коммуникации.

"Институт массовой информации раз в год проводит масштабный мониторинг 50 рейтинговых онлайн-медиа по ключевым критериям: профессиональные стандарты, наличие сексизма, языка вражды, фейков и джинсы, а также на предмет открытости медиа и наличии редакционных политик. Медиа, которые по результатам мониторинга входят в этот белый список, я считаю качественными. Это, к примеру, "Суспільне", "Громадське", "Лига" и др.", — сообщает она.

Не секрет, что попытки создать независимые СМИ в Украине предпринимались во все времена. И несмотря на давление, у отдельных учредителей это получалось.

Стоит отметить, что интернет-изданиям и ютуб-каналам, которые также выполняют функцию СМИ, легче сохранять независимость, поскольку себестоимость таких проектов в разы ниже, чем газета или телеканал. Не нужно тратить огромные деньги на бумагу, печать, дорогостоящее оборудование.

В то же время многие представители власти, а также крупный олигархат всегда пытались оказать влияние и на такие СМИ. Если не получалось вовлечь их в свою сферу интересов с помощью финансовой мотивации, сильные мира сего оказывали давление другими способами: судебные разбирательства с требованиями материальной компенсации за неугодную статью или видео, попытки закрытия СМИ через жалобы в госинстанции, а иногда и чистый криминал (вспомнить хотя бы дело Гонгадзе).

С 2014 года с момента аннексии Крыма и "русской весны" на Донбассе давление на СМИ в разы усилилось. На неподконтрольной территории Украины вообще были закрыты все медиа, отстаивавшие территориальную целостность нашей страны. Журналисты, критиковавшие власти РФ, "ЛНР" и "ДНР", подвергались преследованиям вплоть до угрозы жизни. Что касается той территории, которая осталась под юрисдикцией официального Киева, то здесь также несколько лет наблюдается значительное ухудшение принципов свободы слова.

Журналист Яна Осадчая, которая в 2014 году была вынуждена переехать из неподконтрольного Луганска в Киев, выступает против закрытия СМИ по идеологическим причинам:

"За СМИ должны "голосовать" люди просмотрами. А решать, что людям смотреть, судить об интеллектуальном развитии гражданина по каналам, которые он смотрит, считаю обычным тоталитаризмом".

Как улучшить масс-медиа Украины

Чего же не хватает украинской прессе для улучшения качества? Что нужно сделать, чтобы отечественные медиа вышли на более высокий уровень?

"Нужны интересные подходы. Все любят сильно эти ленты новостей, и эти вакансии в СМИ – самые популярные. Сотни людей сидят и ищут эти новости, переписывают их разными словами и вбрасывают в эфир. В итоге получается гигантский поток не всегда качественной информации, погоня за скоростью и прочее. А глубинных каких-то тем, материалов совсем не хватает", — считает Яна Осадчая.

По ее мнению, многим средствам массовой информации мешает идеологическая пелена. Им не хватает здравого смысла, логики, желания сподвигнуть человека к размышлению на основе проверенных фактов.

"Ясно, что добывать эти факты сложнее, чем просто сидеть в студии и навешивать ярлыки. И вообще, журналисты возомнили себя комиссарами и восьмой год чего-то там отчаянно воюют, разделяют украинцев на своих и чужих, сеют зло и нетерпимость. Этих токсиков я лично стараюсь не смотреть, не слушать, чтобы свое здоровье сберечь", — подчеркивает Яна.

В свою очередь, аналитик Наталия Стеблина считает, что отечественной прессе нужны в первую очередь профессиональные кадры, особенно в регионах.

"Некоторые районные СМИ до сих пор пишут так, будто мы живем в Советском Союзе. Порой не хватает смелости и умения учитывать потребности и интересы читателей. Почему-то большинство региональных СМИ не хотят сами формировать повестку дня и ориентируются в этом вопросе, опять же, на власть или владельцев. Конечно, многим не хватает финансирования, но также и креатива, умение монетизировать контент, работать с социальными сетями для того, чтобы продвигать свой продукт. Но все это можно преодолеть, если захотеть", — подчеркивает эксперт.

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