Стандарты и качество СМИ в Украине: результаты мониторингов и мнения экспертов

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Елизавета Черных
Качество средств массовой информации – один из главных проблемных вопросов, касающихся прессы не только в Украине, но и в большинстве других стран мира. В государствах, где годами не прекращаются экономические и политические проблемы, масс-медиа работать совсем непросто: перед печатными, и электронными изданиями стоит вопрос выживания, которое без надлежащего финансирования просто невозможно. А тот, кто финансирует, часто диктует такую редакционную политику, которая с объективностью и достоверностью просто несовместима.
СМИ - фото из открытых источников
При попытке заработать деньги часто теряется качество информационной продукции, поскольку заказчик ставит цель осветить свою деятельность в выгодном для себя ключе, ему не нужна объективность. А отсутствие полярных точек зрения – это один из первых факторов, которые значительно ухудшают качество СМИ.
Несмотря на то, что Украина не относится к числу экономически развитых стран, у нас традиционно большое количество СМИ. Естественно, количество не синоним качества, однако рядовой читатель, глядя на недостаток объективности одних изданий, вполне может компенсировать его за счет СМИ-антагонистов. И, ознакомившись с разными точками зрения, пусть даже субъективными, хоть немного "выровнять" собственную картину мира.
И все же, можно ли украинские СМИ считать по-настоящему качественными?
При оценке изданий обычно руководствуются следующими показателями: баланс мнений, достоверность, полнота освещения темы, а также отделение фактов от комментариев. С первым критерием, балансом мнений, наблюдается наибольшее число проблем, и это прогнозируемо. Даже если издание принадлежит не государству, и над ним не нависают дамокловым мечем представители власти и кураторы из министерств и ведомств, все равно у него есть владелец, который диктует свою политику. Что касается учредителей и спонсоров СМИ, то они очень редко допускают в своих вотчинах наличие противоположного мнения. Особенно, когда в статьях или видеоматериалах затрагиваются их собственные политические или бизнес-интересы.
Что касается остальных показателей, то здесь на первом месте выступают профессионализм самих журналистов и редакторов, а также их человеческие качества. Не последнюю роль играет и редакционная политика СМИ, в котором специалист работает: если ему дают возможность раскрывать свое мастерство полностью и не давят "темниками" и ц/у, то и показатели качества будут значительно выше.
По ее мнению, объективность – это когда автор показывает настоящую картину происходящего с учетом мнения всех сторон, если речь идет о конфликте. И ничего не приукрашивает, не фантазирует и не подтасовывает факты, чтобы они совпадали с собственным мнением или хозяина издания, в котором публикуется материал.
Также Яна Осадчая убеждена, что журналистика ни в коем случае не должна быть пропагандой:
Аналитик Института демократии имени Пилипа Орлика Наталия Стеблина считает, что качественными можно назвать те СМИ в Украине, которые придерживаются стандартов.
Что касается всеукраинских изданий, то Наталия Стеблина называет качественными "Украинскую правду" и "Радио свобода". В то же время она подчеркивает, что в нашей стране есть и другие хорошие издания.
В период с января по июнь 2021 г. Институт демократии имени Пилипа Орлика при поддержке медийной программы в Украине осуществил мониторинг печатных и интернет-СМИ в нескольких регионах нашей страны (данные предоставила медиаэксперт ИДПО, исполнительный директор ОО "Донецкий пресс-клуб" Татьяна Строй). Его главной целью была оценка качества контента масс-медиа, а также соблюдение журналистских стандартов и законодательства о размещении рекламы.
Экспертная группа отобрала по 4 печатных и 4 онлайн-издания, имеющих относительно высокую популярность в каждом из выбранных регионов страны. Мониторинг вскрыл следующие проблемы среди областных изданий, а также разгосударствленных СМИ:
1) Перепечатки пресс-релизов без надлежащей обработки;
2) Крайне редкая подача противоположного мнения;
3) Использование непроверенной информации;
4) Частое наличие официоза, "джинсы"
5) Отсутствие маркировки рекламных текстов.
В целом уровень качества СМИ в выбранных регионах Украины оказался недостаточно высоким. Примечательно, что баланс мнений, достоверность, полнота и отделения фактов от комментариев больше всего нарушались региональными СМИ именно в мае. Эксперты связывают столь негативную динамику с майскими праздниками – в этот период в масс-медиа размещается традиционно большое количество поздравлений от представителей власти и прочего официоза.
Кроме этого, общий уровень качества по СМИ снизился из-за перепечатки пресс-релизов без надлежащей проверки. Также редакции предоставляли слово представителям местных властей и при этом не публиковали альтернативные мнения, в том числе избирателей, которые за них голосовали на выборах.
Относительно высокие оценки соблюдения стандартов в период с января по май 2021 г. получили медиа Донецкой, Львовской и Полтавской областей. В свою очередь, издания Одесчины и Луганщины продемонстрировали самые низкие результаты (имеются ввиду те части областей Донбасса, которые подконтрольны на данный момент Киеву, — ред.). Что касается СМИ Черниговской области, то в январе они были среди лидеров по качеству, а в мае значительно утратили позиции.
Примечательно, что в мае 2021 г. по всем выбранным регионам выросли средние показатели джинсы (7,6% по сравнению с 4,6% в январе), официоза (7,9%; 6,2% в январе) и неподобающе маркированной рекламы (9,7%; 7,2 в январе) в печатных СМИ. Что касается интернет-изданий, то там более чем вдвое выросло число необработанных официальных сообщений власти (9,1%; 4,1% в январе).
В мае с.г. среди лидеров по размещению сомнительных материалов оказались луганские СМИ (19% официоза, 13,4% джинсы). Сюда также попали издания Черниговщины: ненадлежаще маркированная реклама — 14%, джинса — 9%.
Средний показатель официоза по СМИ всех выбранных регионов — 7,9%. По сравнению с январем он вырос почти на 2%.
Весной текущего года портал "Комментарии" и рейтинговая платформа "Ratings.comments.ua" провели опрос, чтобы определить, какое украинское СМИ является самым популярным и уважаемым среди пользователей.
По результатам данного плебисцита в первую пятерку вошли издания "Цензор.Нет" (27,36% голосовавших), "Гордон" (10,34%), "Обозреватель" (9,96%), "Украинская правда" (9,58%) и "Канал 24" (9,58%). Высокое место занял и сам портал "Комментарии.Украина" — 13-е место среди всех украинских масс-медиа.
К слову, по результатам исследования украинского медиарынка от USAID-INTERNEWS, интернет-издание "Комментарии" попали в Топ-20 интернет-СМИ Украины. Результат — 17-я позицию с долей рынка в 2% от общей читательской аудитории.
Мы предложили нашим экспертам ответить на вопрос, в чем украинские СМИ выигрывают по сравнению с другими странами и в чем проигрывают?
Кроме того, журналистка подчеркивает, что СМИ часто поднимают хайп вокруг тем, которые не затрагивают интересы обычных людей. Создаются "фастфудные" материалы с кричащими заголовками по системе "лишь бы больше людей кликнуло".
В свою очередь, аналитик ИДПО Наталия Стеблина считает, что украинские СМИ выигрывают по сравнению со многими другими печатными и интернет-изданиями бывшего СССР.
По словам эксперта, многие наши СМИ пытаются подзаработать на джинсе, и это в конце концов заканчивается проигрышем:
Елизавета Черных, редактор портала "Комментарии", считает, что главным проигрышем украинских СМИ перед зарубежными, не считая российских, является ангажированность.
Секретарь Независимой медийной рады, эксперт ИМИ Елена Голуб считает, что качественные украинские медиа вполне способны конкурировать и с европейскими СМИ. Но в целом украинским медиа не хватает ответственности перед аудиторией и обратной коммуникации.
Не секрет, что попытки создать независимые СМИ в Украине предпринимались во все времена. И несмотря на давление, у отдельных учредителей это получалось.
Стоит отметить, что интернет-изданиям и ютуб-каналам, которые также выполняют функцию СМИ, легче сохранять независимость, поскольку себестоимость таких проектов в разы ниже, чем газета или телеканал. Не нужно тратить огромные деньги на бумагу, печать, дорогостоящее оборудование.
В то же время многие представители власти, а также крупный олигархат всегда пытались оказать влияние и на такие СМИ. Если не получалось вовлечь их в свою сферу интересов с помощью финансовой мотивации, сильные мира сего оказывали давление другими способами: судебные разбирательства с требованиями материальной компенсации за неугодную статью или видео, попытки закрытия СМИ через жалобы в госинстанции, а иногда и чистый криминал (вспомнить хотя бы дело Гонгадзе).
С 2014 года с момента аннексии Крыма и "русской весны" на Донбассе давление на СМИ в разы усилилось. На неподконтрольной территории Украины вообще были закрыты все медиа, отстаивавшие территориальную целостность нашей страны. Журналисты, критиковавшие власти РФ, "ЛНР" и "ДНР", подвергались преследованиям вплоть до угрозы жизни. Что касается той территории, которая осталась под юрисдикцией официального Киева, то здесь также несколько лет наблюдается значительное ухудшение принципов свободы слова.
Журналист Яна Осадчая, которая в 2014 году была вынуждена переехать из неподконтрольного Луганска в Киев, выступает против закрытия СМИ по идеологическим причинам:
Чего же не хватает украинской прессе для улучшения качества? Что нужно сделать, чтобы отечественные медиа вышли на более высокий уровень?
По ее мнению, многим средствам массовой информации мешает идеологическая пелена. Им не хватает здравого смысла, логики, желания сподвигнуть человека к размышлению на основе проверенных фактов.
В свою очередь, аналитик Наталия Стеблина считает, что отечественной прессе нужны в первую очередь профессиональные кадры, особенно в регионах.
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