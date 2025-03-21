Рост зарплат и дефицит кадров: как преодолеть кризис на рынке труда Украины

Украинский рынок труда находится в состоянии глубокой трансформации, вызванной войной, миграцией и экономическими вызовами. С одной стороны, растет средняя заработная плата, а с другой компании сталкиваются с острой нехваткой квалифицированных специалистов. В таких условиях предприятия вынуждены пересматривать свои подходы к привлечению и содержанию персонала, а работники адаптироваться к новым реалиям. "Комментарии" попытались проанализировать ключевые тенденции на рынке труда Украины в 2025 году и рассмотреть возможные пути преодоления кадрового кризиса.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Современное состояние рынка труда

Рынок труда в Украине находится в сложной ситуации: с одной стороны наблюдается рост заработных плат, с другой — острый дефицит кадров. По данным Госстата, средняя зарплата штатных работников в 2024 году выросла на 23,1%, достигнув 22,5 тыс. грн в начале 2025 года. Однако, как отмечает эксперт рынка труда Татьяна Пашкина, повышение зарплат сейчас возможно только в отдельных сферах, поскольку финансовые возможности компаний ограничены.

Дефицит кадров особенно заметен в производственных отраслях, медицине, транспорте и логистике. Причинами такой ситуации стали пандемия COVID-19, полномасштабное вторжение России, мобилизация и демографический кризис. Большая часть трудоспособного населения уехала за границу, а оставшиеся часто выбирают более стабильные или высокооплачиваемые профессии.

Поможет ли автоматизация?

Работодатели вынуждены реагировать на кадровый голод. Некоторые компании вводят дополнительные социальные пакеты: добровольное медицинское страхование, оплачиваемые обеды, корпоративного психолога, обучение и развитие карьеры. Однако не все могут позволить существенное повышение зарплат. Как отмечает Татьяна Пашкина, у многих компаний существует операционная маржа, которая не позволяет существенно увеличивать затраты на оплату труда.

Поэтому многие предприятия выбирают автоматизацию как долгосрочное решение. В торговых сетях появляются кассы самообслуживания, на складах и производствах все чаще используются работы и автоматизированные системы. Это позволяет бизнесу сократить потребность в найме новых работников и частично компенсировать дефицит кадров.

Зарплатные тенденции и прогнозы

Несмотря на сложную ситуацию с персоналом, зарплаты в Украине продолжают расти Платформа Work.ua сообщает, что к началу 2025 года средний уровень зарплат составил 22,5 тыс. грн, что свидетельствует о росте на 18% в годовом исчислении. По данным Robota.ua, в начале 2025 года средняя зарплата в Украине составила 20,1 тыс. грн, что чуть ниже показателя Work.ua.

В 2024 году наибольший прирост зарплат зафиксирован в ИТ-секторе (52,5 тыс. грн), авиационном транспорте (43,9 тыс. грн) и финансовом секторе (41,4 тыс. грн).

В то же время, по опросу компании GRC.ua, 75% работодателей планируют в 2025 году повысить зарплату. Около 49% компаний намерены увеличить оклады работникам на 11-20%, а 28% планируют увеличить бонусы и премии. Однако это касается преимущественно специалистов, имеющих высокую квалификацию или работающих в дефицитных профессиях.

Также выяснилось, что две трети работодателей (66%) не планируют изменять систему выплат бонусов и премий в 2025 году. Среди планирующих увеличение бонусов, подавляющая часть предусматривает повышение в пределах 20%.

Кого ищут работодатели и где платят больше всего?

По данным Work.ua, тенденция к увеличению вакансий в 2025 году продолжается. В течение февраля месяца работодатели опубликовали более 98 700 вакансий, что на 4% больше, чем в январе.

Высокие средние зарплаты традиционно предлагают в Киеве (26 тыс. грн), Львове (24 тыс. грн), Днепре и Ужгороде (22,5 тыс. грн). За прошлый год наибольший рост зарплат был зафиксирован в Луцке (на 4 тыс. грн) и Запорожье (на 3,5 тыс. грн).

Высокие зарплаты получают топ-менеджеры, финансисты, программисты и работники в сфере недвижимости. Самые маленькие средние зарплаты у работников в сферах охраны и безопасности (17,5 тыс. грн) и образования (19 тыс. грн).

Основными сферами с наибольшим количеством вакансий являются рабочие специальности (16703 вакансии), сфера обслуживания (14535), продажи и закупки (12450), розничная торговля (11392) и логистика (10314). В то же время растет спрос на узкоспециализированных специалистов: ветеринаров (36% к январю), инженеров дронов (30%), помощников стоматологов (20%), контент-специалистов (17%).

Также работодатели продолжают активно отмечать вакансии отметкой "Преимущество ветеранам" – в феврале было зарегистрировано 4413 таких вакансий (18% к январю).

В то же время на платформе OLX наиболее популярными среди поисковиков стали вакансии менеджера интернет-магазина, упаковщика на производстве, копирайтера и комплектующего.

Следует ли ожидать улучшения?

Рынок труда в Украине уже восстановился на 93% довоенного уровня. В феврале 2025 года количество вакансий на Work.ua выросло на 4% по сравнению с январем. Наибольший рост вакансий отмечен в Житомирской, Кировоградской, Ровенской, Черновицкой и Николаевской областях.

Однако кадровый голод только усугубляется. По данным GRC.ua, более 60% компаний сталкиваются с нехваткой квалифицированных работников. В ближайшие годы эта тенденция сохранится и те компании, которые смогут предложить конкурентные условия труда, сохранят свои позиции на рынке.

"Кадровый дефицит остается ключевым вызовом для работодателей в 2024 году, вытесняя на второй план такие проблемы как трудовая миграция, адаптация ветеранов к гражданскому рынку труда и изменения в географии распределения рабочей силы. В ближайшие годы нехватка специалистов будет только усугубляться. В таких условиях наиболее устойчивыми будут компании, которые смогут сбалансировать финансовую стабильность и инвестирование в свой имидж как работодателя", — отмечают аналитики GRC.ua.

Учитывая растущую конкуренцию за работников, бизнесы изменили свои приоритеты: если в 2023 году они фокусировались на расширении рынков, то в 2024 году более 50% предприятий делают ставку на содержание сотрудников. Все больше компаний привлекают ветеранов в рабочие коллективы, а также открывают возможности для женщин в традиционно "мужских" профессиях.

В условиях войны, миграции и демографических перемен бизнес вынужден адаптироваться. Выиграют те работодатели, которые смогут объединить автоматизацию, стабильные условия труда и заманчивые зарплатные предложения. Это позволит не только преодолеть кризис на рынке труда, но и способствовать экономическому восстановлению Украины.