Работа мечты: бывшие сотрудники рассказали, как получить работу в Google

Ежегодно более трех миллионов человек по всему миру подают заявки на работу в Google. Правда, только 0,2%, или около 7000 человек, получают возможность работать в одной из самых крупных технологических компаний.



Business Insider пообщался с бывшими сотрудниками Google, в том числе с бывшим руководителем отдела кадров EMEA и экспертом по подбору персонала, чтобы выяснить, как вы можете выделиться, если решите получить работу в компании.

В ближайшем будущем работа в Google вероятнее всего значительно изменится. Все дело в том, что из-за пандемии коронавируса многим сотрудникам компании придется работать удаленно минимум до лета 2021 года. В то же время, этот факт вряд ли помешает компании оставаться одним из наиболее желаемых рабочих мест.

Бывший руководитель отдела кадров в странах Европы, Ближнего Востока и Африки в Google Кит Моран рассказал Business Insider, что между первой беседой с рекрутером Google и предложением работы проходит в среднем восемь недель, но этот срок может растянуться и до более чем 12 недель. Каждый кандидат проверяется рекрутерами Google, их потенциальным боссом, а также командой, в которой они будут работать.

Журналисты издания побеседовали с Мораном и другими экспертами, чтобы выяснить, что нужно сделать для того, чтобы на вас обратили внимание. Все рекомендации объединили в 8 советов, которые повысят ваши шансы получить работу в Google.

Пробуйте, даже если вы не соответствуете всем требованиям

Если вы претендуете на стажировку или должность начального уровня, но не отвечаете всем требованиям, просто будьте честны. Не пытайтесь переоценивать себя. Если вы хорошо подходите для Google, рекрутеры это заметят и дадут вам шанс.

Гастон Турн, бывший руководитель отдела маркетинга компании Google в Лондоне отметил, что раньше он думал о себе как о поэте и никогда не мечтал, что в конечном итоге он будет заниматься маркетингом для такой большой компании, как Google.

Кит Моран, который руководил отделом по подбору персонала для всех нетехнических ролей в Европе, сказал, что кандидаты должны соответствовать требованиям и подкрепить это опытом. Для руководящих должностей требования были строже. Но чтобы успешно пройти все этапы собеседования, как минимум стоит слушать, что от вас требуется.

Как сделать так, чтобы ваше резюме выделялось

Рекрутеры Google просматривают сотни тысяч резюме. Сложное резюме, в котором нет конкретики, никуда вас не приведет. Избегайте банального перечисления своих достижений, постарайтесь изложить историю о себе не более, чем на трех страницах и убедитесь, что после сохранения в документе остается необходимое форматирование.

Вы можете добавить креатива, это в компании активно поощряется. Укажите три или четыре пункта, которые вас наиболее удачно охарактеризуют и разместите их на первой странице, чтобы рекрутер мог заинтересоваться вами сразу после того, как начнет читать резюме. Главное, не пытайтесь подогнать эти пункты под желаемую вакансию – будьте искренним.

Процесс подбора персонала в Google может быть длительным. Прежде, чем вы дойдете до четырех стандартных интервью, вероятно, вам придется решить какие-то задачи. Также с вами могут долго беседовать за чашкой кофе, что, технически, не является частью интервью. Но именно в неформальном общении вы можете проявить себя наилучшим образом.

В то же время компания Google владеет огромными ресурсами, которые помогут вам успешно пройти все этапы. В первую очередь не забывайте о том, что перед тем, как идти на собеседование, необходимо детально ознакомиться с должностью, на которую вы претендуете, а также с целями и ценностями самой компании.

Основатель и директор рекрутинговой компании IC Resources Нил Дикинс отметил, что интервью – это, в итоге, история о человеке, который проводит с вами собеседование. Поэтому важно знать с кем вы разговариваете. Первый, кто проводит с вами собеседование, может как помочь вам, так и потопить вас.

В то же время не стоит исследовать просторы интернета и готовить ответы на самые распространенные вопросы. Даже если вам их зададут, не бойтесь сказать, что думаете. Будьте готовы мыслить не стандартно, адаптироваться и реагировать на интересные вопросы.

Задайте себе эти четыре вопроса перед собеседованием

Эксперты, которые знают, как успешно пройти собеседование в Google, выделили 4 вопроса, которые чаще всего задают на собеседованиях:

- Чем вы увлечены, и почему?

— Почему вас интересует эта работа?

— Что вы можете принести в Google?

— Назовите три самых больших достижения в вашей карьере. (Если вы сталкивались с неудачами, будьте готовы обсудить и их).

Поделитесь своей самой яркой идеей

Эксперты сказали, что вы должны прийти на интервью с готовностью представить одну из самых грандиозных своих идей. Само собой, в рамках вакансии, на которую вы претендуете. Но прежде, чем ее озвучить, вспомните народную мудрость, которая гласит, что перед тем, как один раз отрезать, нужно семь раз отмерять.

Нил Дикинс отметил, что если вы можете превратить любую свою идею в успешную реализацию, то это будет свидетельствовать о том, что ваша идея хороша и заслуживает внимания.

Покажите свою страсть, даже если это что-то нетрадиционное

Если вы строите роботов или создаете приложения с нуля в своем сарае по выходным, не бойтесь рассказать об этом своему интервьюеру. Это выделить вам на фоне других и вы значительно запомнитесь. Главное помните о том, что говорить стоит о тех хобби, которые покажут, что вы сильная личность.

Моран рассказал, что кандидаты на должности в совершенно разных подразделениях, которые не боялись выйти за рамки того или иного продукта, всегда выделялись на фоне других и с ними однозначно хотелось продолжить беседу.

Не бойтесь показать свою индивидуальность, но будьте скромны. Скромность является ключевой ценностью для Google, по мнению экспертов, с которыми беседовал Business Insider.

Задавайте вопросы

Вы должны использовать моменты молчания в интервью, чтобы задавать вопросы, сказал Моран. Когда возникает неловкое молчание, то самый удачный вариант показать себя, что вы сможете найти выход из ситуации.

Бывший руководитель отдела маркетинга в Google, предлагает кандидатам подготовить три сложных, неожиданных вопроса, с которыми они могут бросить вызов интервьюеру. Он считает, что технологическая индустрия меняется так быстро, как хотелось бы. Единственное, что может сделать вас успешным, – это ваше любопытство и уместные вопросы, которые подтолкнут к действиям.

Сделайте себя видимым как в интернете, так и в автономном режиме

У Google есть специальная команда для поиска кандидатов с определенными навыками. Они ищут на таких платформах, как LinkedIn. Моран сказал, что любой, кто надеется получить работу в Google, должен обновить свой профиль LinkedIn, убедившись, что в нем есть ключевые слова, которые работодатели легко найдут.

Посещайте (виртуальные) карьерные мероприятия, форумы и семинары, организованные Google или если вы знаете, что кто-то из Google будет там присутствовать. Представьтесь им сами. Вы никогда не знаете, в какой ситуации знакомство с человеком может во многом помочь вам. Любой контакт с сотрудником Google вне вашего приложения повышает ваши шансы быть замеченным.

Напомним, Транснациональная корпорация Google основана в 1998 году на то время студентами Ларри Пейджем и Сергеем Брином, а с 2015 года является дочерней компанией конгломерата Alphabet Inc. В начале 2020 года рыночная капитализация компании превысила 1 трлн долл. и по состоянию на 29 октября нынешнего года она составляет 1,03 трлн долл. Генеральным директором компании в 2015 году стал Сундар Пичаи.

За годы своего существования Google провела огромную работу по созданию различных интернет-сервисов, которые многим упрощают жизнь. В то же время компания регулярно сталкивается с судебными исками и уже традиционно отказывается признавать возможность того, что могла быть не права. "Комментарии" сделали подборку из наиболее резонансных судебных процессов.

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