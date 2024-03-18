Работа для украинцев в Европе и Северной Америке в 2024 году: какие нужны документы и сколько платят

По данным Евростата в начале 2024 года В Европе находились около 4,27 миллиона человек из Украины, которые нашли там свое убежище от войны. Сегодня на европейских рынках труда украинские беженцы имеют беспрепятственный доступ. Европейский Союз дает украинцам путь к легальному трудоустройству без бремени дополнительных разрешений. Даже те, у кого нет знаний языка или профессиональных навыков, могут рассчитывать на вакансии, где нужны минимальные знания языка и квалификация.

Работа для украинцев в Европе и Северной Америке (фото из открытых источников)

Условия и оплата труда в европейских странах распространяется также на наших соотечественников. Рассмотрим, какие документы нужно иметь гражданам Украины и на какую заработную плату они могут рассчитывать в некоторых странах Европы в 2024 году.

Германия

В Германии граждане Украины, ищущие работу, должны подать заявление на получение разрешения на временное проживание (Aufenthaltstitel) в соответствии с §24 Закона о правовом статусе иностранцев.

Минимальная заработная плата в Германии с 1 января 2024 года была повышена с 12 до 12,41 евро в час (до уплаты налогов). Граждане Украины, которые не владеют немецким языком и не имеют предыдущего опыта работы, могут искать работу на производстве или в сфере логистики, и рассчитывать на минимальную почасовую заработную плату за несложную физическую работу, которую обычно выполняют на заводах и складах.

Специализированные вакансии в таких отраслях, как здравоохранение, в частности, в психиатрических и реабилитационных центрах, являются одними из самых высокооплачиваемых рабочих мест для украинцев в Германии.

Среднемесячная заработная плата для разных профессий в Германии выглядит следующим образом:

· Медицинские работники (врачи, медсестры): 2000-5000 евро.

· Инженеры: 2000-5000 евро.

· Автомеханики: 2000–3500 евро.

· Продавцы: 1800–2500 евро.

Польша

Польша еще не приняла решения о продлении срока пребывания граждан Украины после 4 марта 2024 года. До этой даты процедура трудоустройства остается неизменной. Граждане Украины, въехавшие в Польшу после 24 февраля 2022 года и получившие временную защиту, могут работать без получения разрешения на работу.

Большинство украинцев в Польше находят работу там, где нужен физический труд: складах, промышленном производстве, строительстве или гостинично-ресторанная индустрии.

Существует также спрос на высококвалифицированных работников, таких как учителя и врачи, однако для таких должностей часто требуются знания польского языка и подтверждение украинских дипломов.

Средняя заработная плата работающих в Польше украинцев составляет около 3-4 тыс. злотых в месяц. Однако после недавнего повышения минимальной заработной платы ожидается, что заработок работающих по трудовому договору составит около 4700-5857 злотых.

Для граждан Украины, не знающих польского языка и работающих в сфере логистики, средняя заработная плата может составлять от 5500 до 6800 злотых в месяц.

Чехия

Украинцам, получившим временное убежище в Чехии, предоставляется свободный доступ к рынку труда. Подтверждением тому является штамп в паспорте при пересечении границы. Важно, чтобы заявитель не имел действующей визы или вида на жительство в другой стране ЕС. Кроме того, Чехия не предоставляет защиту лицам, уже получившим убежище в другой европейской стране.

Чехия предлагает вакансии для украинских работников в различных отраслях, включая гастрономию, логистические склады и автомобильную промышленность. Страна также нуждается в высококвалифицированных работниках, в частности, учителях и врачах, но для таких должностей часто требуется знание чешского языка и признание украинских дипломов.

Для украинских работников размер зарплат в Чехии значительно варьируется. Водители грузовиков могут зарабатывать от 24 000 до 35 000 крон в месяц, а повара – 19-28 тысяч крон в месяц. Инженеры-проектировщики и монтажники систем отопления и кондиционирования зарабатывают 47-95 тысяч крон в месяц.

Однако значительное количество украинских работников зарабатывают менее 150 крон в час, а более 60% из них – менее 1 500 крон в месяц.

Средняя заработная плата медицинских работников, таких как врачи и медсестры, составляет от 50 000 до 125 000 крон в месяц.

Нидерланды

Статус временной защиты в Нидерландах могут получить украинцы, выехавшие из Украины после 26 ноября 2021 года и не имевшие открытых виз на жительство на 22 февраля 2022 года. Получив BSN (идентификационный номер) и временную нидерландскую защиту (наклейка в паспорте от IND — Нидерландской службы иммиграции и натурализации), украинцы получают доступ к рынку труда без дополнительных разрешений.

Украинским беженцам, работающим в Нидерландах, выплачивают от 280 до 380 евро в месяц от местных властей на проживание (размер помощи зависит от условий проживания, например, проживания в местной семье или в центре для перемещенных лиц). Предполагается, что выплаты прекращаются, едва они найдут работу.

Однако, начиная с 4 марта 2024 года, беженцы с видом на временное проживание больше не будут иметь права на временную защиту в Нидерландах в соответствии с Директивой о временной защите.

Украинцы, легально работающие в Нидерландах, могут рассчитывать на заработную плату, соответствующую среднему уровню дохода граждан. Средний размер заработной платы в Нидерландах в 2024 году составляет около 25 000 евро в год.

Румыния

В Румынии каждый гражданин Украины имеет право на получение статуса временной защиты, независимо от того, где он находился в момент начала полномасштабной войны в Украине. Румыния отличается от многих стран ЕС тем, что предлагает временную защиту даже лицам, ранее получившим убежище в другой стране. Этот статус дает украинцам право работать без дополнительных разрешений и находиться в Румынии до одного года с возможностью продления.

Чтобы воспользоваться статусом беженца в Румынии, необходимо пройти регистрацию в Генеральной инспекции по вопросам иммиграции и получить виды на жительство.

Украинцы, не владеющие румынским языком и не имеющие квалификации, могут получить работу в таких секторах, как автомобильная, пищевая и перерабатывающая промышленность.

По состоянию на январь 2024 года минимальная заработная плата в Румынии составляет 3300 леев брутто (660 евро), чистая заработная плата – 2079 леев (417 евро). Дополнительный заработок до 850-1200 евро возможен благодаря надбавкам на питание и повышенным ставкам за сверхурочные и ночные смены.

С начала полномасштабной войны сотни тысяч наших граждан также пересекли Атлантический океан, спасаясь от войны в Северной Америке. Сейчас по ту сторону Атлантики находится не менее 400 тысяч украинских беженцев.

США

В 2024 году украинцы, стремящиеся работать в США, могут воспользоваться программой "Объединимся ради Украины" ( U4U ), для участия в которой необходимо соответствовать таким критериям, как пребывание в Украине до 11 февраля 2022 года, наличие американского спонсора, вакцинация и сдача медицинских тестов. Заявители должны предоставить форму I-765 для получения разрешения на трудоустройство, а спонсоры – форму I-134 для получения финансовой поддержки. Биографические и биометрические данные, проверка безопасности и прививки обязательны. Программа позволяет въезд в страну сроком до 2 лет, а спонсоры оказывают финансовую поддержку на жилье, предметы первой необходимости, здравоохранение, образование и трудоустройство.

Среднегодовая зарплата украинцев в США варьируется в зависимости от профессии, отрасли и региона. В таких областях, как IT и здравоохранение, украинские специалисты в 2024 году могут рассчитывать на конкурентоспособную зарплату от $50 000 до $150 000 и больше в год. Квалифицированные работники в таких отраслях, как инженерия, финансы и ИТ, часто получают более высокие зарплаты благодаря спросу и опыту. Специалисты без опыта и работники сферы услуг зарабатывают в среднем от $30000 до $60000 в год.

Канада

В 2024 году украинцы, желающие работать в Канаде, имеют возможность въехать в страну благодаря Канадско-украинской программе разрешений на экстренные поездки ( CUAET ), срок которой истекает 31 марта 2024 года. По состоянию на ноябрь 2023 г. программа CUAET способствовала въезду в Канаду более 210 000 украинцев, и ожидается еще большее прибытие наших соотечественников. После 31 марта украинские временные резиденты и их иждивенцы должны подать заявление на продление или изменение своего временного статуса.

В 2024 году средняя годовая заработная плата в Канаде составит примерно $59 300, что в пересчете на среднемесячную зарплату составляет $4 942. Среди мигрантов наиболее востребованными специалистами являются медицинские работники, а также специалисты всех профессий, связанных в той или иной степени со строительством.