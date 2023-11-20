Европейский рынок труда: какие специальности будут наиболее востребованы в 2024 году

Во всем мире на рынках труда снова начался подъем после огромной волны разочарований и безработицы. И хотя ситуация улучшается, сложно найти правильных, квалифицированных и опытных кандидатов на наиболее востребованные профессии 2024 года.

Европейский рынок труда в 2024 году (фото из открытых источников)

В этой статье названы наиболее востребованные профессии в текущем году, доступные в странах Европы для иностранных и отечественных студентов, работников и профессионалов. Эти востребованные профессии предлагают высокие зарплаты, но по разным причинам сталкиваются с дефицитом навыков и работников. Сотни рабочих мест являются вакантными. Заинтересованные кандидаты могут подавать заявки на эти должности и начать свой профессиональный путь в странах, которые отчаянно ищут таких талантливых людей, чтобы удовлетворить спрос.

Разработчик программного обеспечения в Финляндии

IT — это одна из самых популярных и востребованных сфер в мире, которая предлагает профессиональным разработчикам программного обеспечения хорошие зарплаты и достойные соцпакеты. Тем не менее, на европейском рынке наблюдается нехватка квалифицированных и талантливых разработчиков программного обеспечения. Согласно статистическим данным, в Финляндии спрос на программистов со временем значительно вырос. Кроме того, в ИТ-индустрии каждый год появляются инновационные идеи, технологии и устройства. Поэтому сотни вакансий остаются открытыми, ожидая правильного кандидата, который будет соответствовать этому посту.

Заинтересованные лица могут работать программистами в различных авторитетных компаниях Финляндии, таких как Consafe Logistics, Eficode, Dispelix, Nord Pool. Эти компании ищут умных, талантливых и квалифицированных специалистов, имеющих степень бакалавра или магистра в области компьютерных наук или в соответствующей области со знанием программного обеспечения для ДЗЗ и опытом работы с программным обеспечением на языке C .

Зарплата для разработчика программного обеспечения в Финляндии: $49,203/год

Бухгалтер на Мальте

Еще одна наиболее востребованная профессия в нашем списке – бухгалтер. Да, вы не ошиблись. После пандемии корпоративный мир столкнулся с резким спадом, когда сотни бухгалтеров потеряли работу, а смежные отрасли уволили многих сотрудников или наняли одного человека для многих сделок. Но сейчас ситуация гораздо стабильнее, чем когда-либо, и многочисленные компании остро нуждаются в кандидатах с бухгалтерским образованием. Мальта, страна в Европе, объявила чрезвычайное положение из-за нехватки бухгалтеров и начала кампанию по привлечению большего количества студентов в эту сферу.

Более того, в этом году только 50% работников зарегистрировались как бухгалтеры. Это свидетельствует об острой нехватке квалифицированных бухгалтеров на Мальте . Заинтересованные кандидаты могут подавать заявки на открытые вакансии в следующих компаниях: Shireburn Software Ltd, Zampa Debattista, Mazars Malta и т.д.

Академическая квалификация для работы профессиональным бухгалтером в вышеперечисленных компаниях включает степень бакалавра или магистра в области бухгалтерского учета или бизнеса. Кандидаты с дипломами ACCA или ACA также могут претендовать на работу здесь, плюс опыт работы является вишенкой на торте.

Зарплата бухгалтера на Мальте: $56,721/год

Data Scientist в Великобритании:

За последние три года Великобритания столкнулась со всплеском дефицита "Data scientists" , как свидетельствуют статистические отчеты. Транснациональные компании и государственные учреждения нанимают работников, которые могут эффективно выполнять операции с данными, сочетая статистику, математику, компьютерные науки, инструменты и исследования. Кроме того, правительство Великобритании также идет немного дальше, инициируя некоторые изменения в системе образования, внедряя отрасли и образовательные программы для подготовки большего числа ученых по данным.

С другой стороны, высок спрос на Data Scientists почти во всех сферах в Великобритании, таких как банки, транспорт, транснациональные компании и т.д. Работники могут попробовать свои силы в таких компаниях как FiveAI, Deepmind, Oxbotica и т.д.

Работа Data Scientist в Великобритании требует от кандидатов наличия высшего образования в области науки о данных, компьютерных наук или инженерии, а также знаний математики и статистики, отличных коммуникативных навыков, специализации в области искусственного интеллекта, управления базами данных и аналитических навыков.

Зарплата Data Scientist в Великобритании: $66 000/год

Аналитик по кибербезопасности в Швейцарии

Одной из самых востребованных вакансий на 2024 год является аналитик по кибербезопасности в Швейцарии . Неудивительно, что современные проблемы требуют передовых решений. Технологические отрасли развиваются с каждым днем и всегда существует высокий риск нарушений кибербезопасности.

Кроме того, Швейцария также сталкивается с дефицитом рабочей силы из-за разницы в требованиях работников и предложениях работодателей. По этой причине очень красивая и в то же время развитая Швейцария сейчас нуждается в специалистах по кибербезопасности. Согласно сообщениям, около 83% швейцарских компаний ищут достойных кандидатов, которые могут заполнить эти вакансии.

Международные кандидаты могут стать частью швейцарских компаний, желающих нанять аналитиков по кибербезопасности для защиты бизнеса от кибератак.

Заинтересованные лица могут подавать заявки на вакантные должности в Conexux, Addexpert GmbH, Cyberunity AG и др., которые предлагают своим сотрудникам высокооплачиваемую заработную плату и страховые пакеты.

Академическая квалификация, необходимая для работы аналитиком по кибербезопасности в Швейцарии, включает: степень бакалавра в области кибербезопасности, математики, сертификат о последипломном образовании в области кибербезопасности, а также глубокие знания Perl, C, C, PHP и Java.

Зарплата аналитика по кибербезопасности в Швейцарии: $69 405/год

Врачи общей практики во Франции

По данным Национального статистического управления Франции, в скором времени во Франции останется всего несколько врачей общей практики, которые смогут лечить пациентов.

С другой стороны, такие врачи также отказываются принимать новых пациентов из-за нехватки специалистов и большого числа госпитализированных пациентов. Особенно после Covid Франция серьезно столкнулась с этой проблемой и до сих пор пытается ее решить.

Более того, нехватка средств также усугубила ситуацию. По этой причине французское правительство сделало несколько шагов и готово приветствовать международные таланты, чтобы восполнить этот дефицит. Эти специалисты могут работать в государственных и частных больницах, Doctolib и NTT Ltd.

Если вы хотите работать врачом общей практики во Франции , это немного сложно, поскольку кандидаты должны отвечать профессиональным требованиям. К примеру, кандидаты должны иметь медицинское образование, утвержденное Французским медицинским советом, сертификат, соответствующий директивам ЕС, а также диплом врача-специалиста (DES) по окончании резидентуры во Франции.

Зарплата врача общей практики во Франции: $173 281/год

Сотрудники склада в Германии

За последние годы различные предприятия и престижные компании в Германии продемонстрировали значительное сокращение количества складских работников. Напротив, заработная плата нынешних работников выросла более чем вдвое при избытке операционной работы, что привело к острой необходимости нанимать большее количество рабочих, которые могут работать за ограниченный фонд оплаты труда. В Германии центр компетенции квалифицированных рабочих объявил, что сотни вакансий остаются открытыми из-за отсутствия соответствующих кандидатов.

Таким образом, это одна из самых востребованных сфер на сегодняшний день в Германии. Заинтересованные кандидаты могут воспользоваться прекрасной возможностью и подать заявку на лучшие должности в DWD-Company GmbH & Co., HB Fuller, Magna International Inc, Emons и т.д.

Чтобы получить право работать на складе в Германии, необходимо иметь опыт работы в сфере складской логистики и диплом младшего специалиста по логистике. В то же время, знание немецкого языка и навыки управления товарами на складе также обязательны.

Зарплата работника склада в Германии : $31 409 в год

Физиотерапевты в Северной Ирландии

В Северной Ирландии от пандемии COVID -19 пострадало все – от бизнеса до экономики, образовательного сектора и системы здравоохранения. Именно поэтому страна столкнулась с угрожающим уменьшением количества физиотерапевтов.

Поэтому пациенты, страдающие постководными и реабилитационными проблемами, не получают лечения.

Каждое седьмое место является вакантным, ожидающим квалифицированных и опытных физиотерапевтов, которые могут оказать помощь пациентам. Столкнувшись с такой нелестной ситуацией в государстве, департамент здравоохранения призвал власти увеличить финансирование физиотерапевтов и оставить места для студентов в квоте.

Однако заинтересованные специалисты из-за границы могут работать физиотерапевтами с полной или частичной занятостью и присоединиться к Департаменту здравоохранения по этому благородному делу. Сейчас вакансии для кандидатов в Северной Ирландии открыты в таких компаниях, как Orthoderm, Health, Social Care Trust, Bond Healthcare и т.д.

Работники, желающие работать физиотерапевтами в Северной Ирландии , должны иметь признанную степень бакалавра/магистра/отличника по физиотерапии. Кроме того, лицензию на практику от ISCP, также известной как Ирландское общество дипломированных физиотерапевтов. Кроме того, зарегистрируйтесь в CORU, чтобы начать свою карьеру лицензированного физиотерапевта в Северной Ирландии.

Зарплата физиотерапевтов в Северной Ирландии: $50 000/год

Итак, в 2024 году для украинцев с востребованной специальностью и определенным опытом работы будут хорошие перспективы найти высокооплачиваемую работу на европейском континенте.