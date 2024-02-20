Bolt, Uber, Uklon: что выбрать водителю

В годы стремительного развития и технологий, выбор стал для человека вызовом. Сервисы такси, на первый взгляд, не сильно отличаются друг от друга. Однако выбрать, где работать — может быть сложно. Есть ли разница между главными конкурентами на украинском рынке пассажирских перевозок – Bolt, Uber и Uklon для водителей. Сравним и узнаем, в каком из трех сервисов более выгодны условия труда для партнеров-водителей.

Что выбрать водителю: Bolt, Uber, Uklon. Фото из открытых источников

Общие сведения о компаниях

Bolt – эстонская компания основана в 2013 году, которая вышла на украинский рынок в 2016 году. Uber — международная компания, основанная в 2009 году в США, на украинском рынке также с 2016 года. Uklon – украинская компания основана в 2010 году.

Начало работы

Агрегаторы такси в Украине должны конкурировать не только для привлечения клиентов, но и для привлечения водителей. В начале, регистрация для партнера-водителя этих сервисов выглядит одинаково. У вас попросят стандартную информацию о вашем лице: ФИО, возраст и ваше фото. Далее нужно будет предоставить действительное водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства, страховой полис и карточку украинского банка для получения будущих выплат.

После этого компании требуют несколько разные вещи. Bolt нуждается в фото авто со всех сторон и фото салона. Uber предлагает пройти тесты на умение вежливо общаться с пассажирами и найти выход из нестандартных ситуаций. После этого необходимо также пройти мини курс с обучающими видео и тестами по условиям сотрудничества и проведения выплат. А в Uklon предстоит пройти собеседование на знание языка для определения возможности обслуживания пассажиров на украинском языке.

Требования к авто

Минимальные требования для понимания разницы между сервисами.

Для того, чтобы начать работу с Bolt транспортное средство должно отвечать следующим минимальным требованиям:

— авто от 2000 года выпуска;

— без царапин, следов аварий;

— чистый салон без запаха;

— наличие всех исправных ремней безопасности;

— авто марок: ВАЗ, ЗАЗ, ГАЗ – не принимаются.

Более конкретные требования зависят от класса авто, например, для класса Comfort требования сформулированы следующим образом: "принимаются автомобили класса C и выше".

В Uber действительными минимальными требованиями к транспортному средству являются:

— 1998 года выпуска или более поздний;

— 4-дверный седан или мини фургон;

— в исправном состоянии без заметных повреждений;

- без символики.

Для примера требований к автомобилю из определенного класса берем Uber Comfort, где должны быть выполнены следующие требования: "водители, совершившие более 50 поездок, имеют рейтинг 4,85 или выше и управляют автомобилем, отвечающим установленным требованиям".

Самый большой список минимальных требований к авто — у Uklon. Сервис требует:

— чтобы авто было чистым снаружи и в салоне;

— без коррозии и повреждений кузова;

— на сезонных и не изношенных шинах;

— не с кузовом "купе";

— с украинской регистрацией;

— в авто должны быть исправные ремни безопасности в свободном доступе для пассажира;

— в авто не должно быть посторонних запахов и запаха дыма от сигарет;

- в авто должна быть исправная система обогрева салона. В холодное время года – нужно поддерживать комфортный для пребывания в салоне температурный режим.

Описание требований для класса Комфорт в Uklon выглядит так: "автомобили этого класса имеют просторный салон и вместительный багажник. В обязательную комплектацию входят подушка безопасности водителя и кондиционер. Приветствуется наличие зарядного устройства для мобильного телефона".

А что делать в случае, если у вас нет автомобиля, но работать хочется. Bolt предоставляет возможность ездить на авто компании или автопарке, с которым они сотрудничают, Uber и Uklon также сотрудничают с автопарками и предлагают связаться с ними и начать работу в качестве водителя-партнера.

Комиссия

В компании Bolt комиссия в размере от 10% до 25% в зависимости от города взимается как с наличных, так и безналичных расчетов, а также с платы за отмену. Она не включает чаевые, бонусы, дополнительные оплаты в аэропортах и дорожные сборы и сборы за бронирование. Комиссия рассчитывается автоматически и снимается с еженедельного заработка. Самый высокий процент (25%) — в Киеве и Львове, самый низкий (10%) — в Дрогобыче, Каменце-Подольском, Кропивницком и Николаеве.

В Uber комиссия составляет 25% от общей суммы заработка, кроме бонусов.

Процент в Uklon тоже зависит от города и колеблется от 10 до 21%. Также, дополнительные 2,5% получает платежная система за перевод средств на карту. Эта комиссия снимается с суммы перевода, одинаковая во всех городах. В Киеве действует самый высокий процент комиссии в размере 21%, самый низкий — в Херсоне и составляет 0%.

Брендирование авто и бонусы

Бонус от брендирования автомобилей в Bolt зависит от города и количества заказов. К примеру, в Одессе за брендирование авто от 300 поездок можно получить от 4500 гривен в месяц. В Uklon автомобили с брендированием имеют более высокий приоритет при распределении заказов, но в расчете денежных бонусов учитываются только заказы, выполненные водителями с рейтингом 4,8 или выше. Например, водители, имеющие менее 15% отмененных заказов в Одессе с 500 поездками в месяц могут получить бонус в 5000 гривен.

Работа во время комендантского часа

Работать во время комендантского часа предоставляет только компания Uklon, для этого нужно иметь специальный пропуск, однако в компании отмечают, что они не несут ответственности за водителя, у которого отсутствует пропуск.

Хотя, на первый взгляд, три самых популярных компании в сфере пассажирских перевозок казались одинаковыми, в детальном обзоре видна разница в подходе к регистрации и началу работы, требования к автомобилю, а также разные уровни комиссий и бонусов. Выбрать что-то одно или попробовать сразу три варианта выбор всегда остается за вами.