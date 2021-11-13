"Бирюзовые" компании как смена бюрократическим "бездушным машинам"

Не секрет, что далеко не всех работников фирм и учреждений устраивают существующие модели управления. Многие сетуют на тот факт, что им приходится ежедневно ходить на работу по жесткому графику, слушать постоянные приказы и замечания, при этом получать весьма скромные деньги за свой труд и осознавать полное отсутствие перспективы.



"Бирюзовые" компании. Фото: Na chasi

В связи с этим уже не первый год ведется поиск оптимальной структуры управления организации, который сможет отойти от привычной административно-командной системы и сделать так, чтобы сотрудники не только приносили пользу, но и работали в удовольствие, развивались.

Кроме того, новаторы утверждают, что многие компании как раз и останавливаются в своем развитии именно из-за того, что руководство единолично принимает решения, не давая возможности поучаствовать в этом инициативным сотрудникам.

"Представьте, как изменятся организации, если мы прекратим проектировать их как бездушные, громыхающие машины", — говорил бизнес-писатель, консультант и коуч Фредерик Лалу.

Именно он предложил присвоить цвета организациям, поставив "бирюзовые" на самую вершину.

Сегодня мы поговорим о "бирюзовом" типе управления и его перспективах с основателем компании Performance Managment Сергеем Сарояном.





- Расскажите, пожалуйста, как появились "бирюзовые" организации и возникла идея присвоить цвета разным компаниям?





- История возникновения цвета следующая: в 1966 году доктор психологии из США Клер Грейвз опубликовал теорию спиральной динамики. Согласно ей человек в своем развитии поднимается по "лестнице". Каждой ступеньке Грейвз присвоил цвет.





В 2014 году Фредерик Лалу "раскрасил" по аналогии компании, имеющие схожие финансовые результаты и темпы роста. Определили те, в которых сотрудникам дается большая свобода в принятии решений, и назвали их "бирюзовыми", или компаниями будущего.

Также существуют стадии развития компаний со следующими цветами: "красная", "янтарная", "оранжевая", "зеленая" и на вершине — "бирюзовая".





- Какие у "бирюзовых" компаний есть характерные признаки, чем они отличаются от остальных?





- В таких компаниях в обсуждении решений, проблем проектов принимают участие все сотрудники. Мнение каждого интересно, и у руководителя нет авторитарного поведения "я начальник – ты дурак".

Идея в том, что руководители этих компаний сами по себе — сильные личности, которые с легкостью окружают себя высококлассными специалистами и не боятся казаться глупее своих сотрудников в определенных моментах.

Особенность заключается в том, что в таких компаниях специалистов ценят и нуждаются в них, а не специалисты держатся за работу и являются заложниками ситуаций, когда нет возможности сменить корпорацию.





- У многих людей, которые слышат о "бирюзовой" компании, возникают стереотипы: "панибратские отношения с начальством", "дисциплины нет", "анархия" и т.п. А как на самом деле? Помогите развеять мифы.





- Проблема в том, что воспитание у таких людей "советское", в рамках которого они даже подумать не могут, как можно корректно вести трудовую деятельность в дружелюбной атмосфере, где сотрудникам нравится то, что они делают, коллективу комфортно друг с другом работать, а компания получает четкую отдачу результата деятельности такого коллектива.

Причина в том, что есть четкие KPI (ключевые показатели эффективности, — ред), и если ты их не выполняешь – не получаешь заработную плату. Если ты ведешь себя агрессивно в коллективе, то оценка сотрудников выявит тебя как слабое звено коллектива, и тебя могут попросить уйти.

Сейчас сотрудники выбирают себе экосистему, в которой будут развиваться как личности, заниматься интересными задачами и получать удовольствие от процесса.

Если спросить сотрудников современных корпораций, за что они любят свою работу, то вы получите ответ, что им нравится корпоративная культура, в числе которой праздники и различные мероприятия, а также мерч (продукция с логотипами компании). Отношение "как к человеку", без угнетения и авторитарных указок свыше – это само собой разумеющееся условия труда. Возможность делать работу в комфортных условиях и внедрять личные инициативы – это тот драйв, который ведет компании к успеху.

Конечно же, за таким стилем управления — будущее. Тут важно сделать акцент, что работа проводится с обязательными KPI. То есть существует очень четкий список задач, и каждый месяц он может быть новым, выполняя которые сотрудник получает весь оговоренный оклад и бонусы.





- Практикуется ли в Украине "бирюзовый" тип управления и каким образом?





- Популярность "бирюзовых" компаний в Украине еще невысока. Характеристики можно обсуждать только среди современных проектов, новых и молодых организаций, которые были основаны поколением, которому сейчас около 40 лет, не старше. Это потому, что у такого класса создателей уже есть международное образование, или международный опыт работы, или консультанты по ведению бизнеса международного уровня.

Причина вот этого натиска "международный" в том, что сотрудники сейчас выбирают себе не просто работу, чтобы получать заработную плату. Как это всегда было принято в Украине, где сотрудник — буквально раб, который должен выполнять работу, так как это нужно ему в первую очередь.





- Да, это действительно проблема, причем характерная не только для Украины, но и для многих стран постсоветского пространства… В идеале "бирюзовое" управление – это отход от обычного номенклатурного типа руководства. Но всем ли компаниям такое подходит?





- Это подходит не всем, так как массово зрелость мышления коллективов находится не на том уровне, чтобы внедрять этот стиль в каждую организацию.

Более вероятно, что на каком-то этапе либо начальство найдет способы, почему можно не выплачивать KPI сотруднику. Либо последние станут менее качественно выполнять свои трудовые обязанности, даже при условии, что они будут недополучать деньги. Это просто ментальность такая.

В Украине внедряется "бирюза" только в тех компаниях, которые имеют международную направленность. То есть, находятся в той среде, где сотрудники запросто перейдут в более комфортные условия, если здесь их что-то перестанет устраивать.





- Новые частные фирмы, построенные по европейскому типу, возможно, и примут эту идею. Но реально ли "бирюзу" внедрить, например, в государственных учреждениях?





- Внедрить эту практику в государственных учреждениях сейчас невозможно, так как у нас высокий уровень найма "по знакомству", а не по профессиональным качествам людей. Ценность сотрудников невысокая и принять тот факт, что тебя могут уволить, это буквально означает позор для каждого человека.

Перейти работать в другой коллектив – это уже сверхзадача для среднестатистического сотрудника госкорпорации. У нас не принято "менять работу", а в международных компаниях – это нормальная практика, так как человек на одном месте "застаивается".





- Известно, что права и обязанности сотрудников закреплены в компаниях юридически. Человек устраивается на работу, подписывает определенные документы, часто заключает договоры. Есть КЗоТ, есть другие нормативные акты, а на многих фирмах еще и масса инструкций, правил. Прописываются ли как-то на бумаге "бирюзовые" принципы?





- Нет, "бирюзовые" принципы юридически не прописываются при приеме на работу. Но есть корпоративная культура, с которой тебя знакомят в самом начале и по правилам которой ты в этой организации живешь.

Чтобы понять, что такое "бирюзовая" организация, стоит посмотреть в Интернете, как работают сотрудники компаний в Силиконовой долине. В тех же Apple, Facebook (Meta), Microsoft и т.д.

Как пример можно почитать про деятельность Axon Partners, MindBox или UPTech, который есть в Киеве. Условия работы максимально демократичные: и сотрудник ценится за свои качества, и работа появляется под сотрудника, а не наоборот. Благодаря таким условиям труда и реализуются различные технологические новинки, а мир прогрессирует.

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