Война в Украине и оборонная промышленность США: перезапуск ВПК в 2024 году

Полномасштабная война в Украине стала неожиданностью для всего западного мира, не ожидавшего такого развития событий в центре Европы в 21 столетии. Учитывая единодушную поддержку Украины в цивилизованном мире и огромные потребности в вооружении, перед главным донором НАТО и гарантом безопасности в Европе – США, остро стал вопрос перезапуска на полную мощность своей оборонной промышленности.



Война в Украине оказывает влияние на ВПК США и других союзников. Фото из открытых источников

ВПК США получило второе дыхание, но не успевает по нуждам

Чтобы оценить, как будет развиваться военно-промышленный комплекс США в 2024 году, достаточно посмотреть на стену в кабинете Билла Лапланта, руководителя промышленного департамента Министерства обороны США в Пентагоне. Его кабинет завешен графиками производства каждого оружия, создаваемого Соединенными Штатами для защиты от потенциальной войны с Китаем, одновременно помогая таким странам, как Украина и Израиль.

И хотя бизнес производства оружия преуспевает, чиновники Министерства обороны столкнулись со значительной проблемой. Как Пентагон может мобилизовать американскую оборонную промышленность для реагирования не на один или два конфликта, а сразу на три войны одновременно.

Издание Foreign Policy пообщавшись с десятком министров обороны, чиновников и экспертов из разных стран-членов альянса НАТО, которые рассказали о почти сизифовом труде по восстановлению трансатлантической и транстихоокеанской оборонной промышленной базы для ведения трех войн не во время мировой войны, а тогда, когда большая часть западного мира находится в состоянии мира.

"Мы переходим от модели экономики "вовремя и достаточно" к модели "пикового спроса", — заявил голландский адмирал Роб Бауэр, глава Военного комитета НАТО, в интервью в своем кабинете в штаб-квартире Альянса в Брюсселе в октябре, — "Подобно до того, как западному миру пришлось с удивительной скоростью переоборудовать заводы для производства защитного медицинского оборудования во время пандемии COVID-19, западные лидеры должны убедиться в том, что все понимают неотложность ситуации, в которой мы находимся".

Что особенно усложняет планирование производства оружия, так это непредсказуемость войны. Никто не ожидал, что война в Украине будет поглощать тысячи артиллерийских снарядов каждый день, год за годом. Немногие полагали, что война Израиля против Хамаса в секторе Газа исчерпает запасы высокоточных боеприпасов за пару месяцев. Если бы Соединенные Штаты воевали с Китаем за Тайваньский пролив, то, согласно одному исследованию, у них могли бы закончиться высокоточные боеприпасы дальнего радиуса действия в течение недели.

Было время, когда Соединенные Штаты могли превратить лемех в мечи; во Второй мировой войне США построили больше любой другой воевавшей страны от танков до самолетов, кораблей и десантных судов. Тогдашний президент Франклин Д. Рузвельт назвал это "арсеналом демократии", потому что так оно и было. За 5 лет американские заводы построили 141 авианосец, 88 410 самоходных орудий и танков, а также 257 000 артиллерийских орудий.

Сейчас Вашингтон пытается вернуться в бизнес после трех десятилетий затягивания поясов после холодной войны, когда компании сливались, а производственные линии замедлялись. Лаплант сообщил, что Пентагон построил завод в Техасе, который может при необходимости выпускать 155-мм артиллерийские снаряды. Компания "Боинг" увеличивает свои мощности по производству сенсоров для ракет "Петриот" на заводе в Хантсвилле, штат Алабама, почти на треть.

В Европе Болгария и Чехия стают основными производителями боеприпасов. Германия покупает артиллерийские снаряды на сотни миллионов долларов, в то время как компания Rheinmetall открывает свое производство в Украине. Швеция, Дания и Норвегия приступили к совместной закупке 155-миллиметровых стволов для Украины. А шведский производитель Saab, больше не производящий автомобили, выпускает столько корпусов дизель-электрических подлодок, что даже рассматривает страны Юго-Восточной Азии как потенциальных клиентов.

Наращивание промышленных мышц означает, что Пентагону также необходимо восстановить давно атрофированные бюрократические мышцы. Лаплант возглавил так называемую "общую производственную группу " в Пентагоне, в которую входят представители оборонного ведомства, посещающие производственные цеха. Речь идет не только о привлечении ученых и долларов, но и о том, чтобы заводы были наполнены квалифицированными сварщиками, сборщиками и мастерами.

Но есть и большая проблема: одно дело – выпускать снаряды и ракеты, и совсем другое – собирать высокотехнологичное оборудование, такое как стелс-бомбардировщик B-21 Raider, стоимость которого составляет около 750 миллионов долларов за самолет, а производственная линия тянется через 3 штата США. Строительство самолета настолько сложно, что американские чиновники сравнивают его с почти 40-летним процессом строительства системы межгосударственных автомагистралей.

Часть вооружения еще предстоит профинансировать. Конгресс уже согласился финансировать SM-6 и GMLRS. Другие проекты, такие как план Пентагона по производству к 2025 году до 100 000 снарядов в месяц до 155-мм артиллерийских систем, нуждаются в принятии Конгрессом дополнительного бюджета. А по ту сторону Атлантики Европейский союз значительно отстает от своей цели – производить 1 миллион артиллерийских снарядов в год, чтобы удовлетворить огромный аппетит Украины к боеприпасам и пополнить запасы НАТО.

Что касается выпуска снарядов для пушек, то с декабря 2022 года промышленная база США удвоила производство боеприпасов калибра 155 мм, увеличив его с 14 000 снарядов в месяц до 28 000-30 000, отметил Лаплант. Представители армии США надеются достичь 60 000 снарядов в месяц до сентября 2024 года, а к концу 2025 года – цифры в 100 000 снарядов в месяц.

Пентагон выделил около 3 миллиардов долларов на наращивание производства, равное цене четырех бомбардировщиков B-21, заключив контракты с пятью американскими штатами и тремя странами.

Европейский Союз производит от 600 000 до 700 000 артиллерийских снарядов в год, сообщил журналистам в ноябре министр обороны Эстонии Ханно Певкур, что значительно меньше цели блока из 27 стран — 1 миллион снарядов, которые он надеется достичь в следующем году. По словам Певкура, чтобы поддержать Украину и рекапитализировать свои запасы, Европа должна будет достичь около 3 миллионов снарядов в год в течение следующих 10 лет.

Но аппетит Украины на артиллерийские боеприпасы очень велик – около 6000 снарядов в день в пик боевых действий 2023 года – и нехватка американской военной помощи уже заставляет войска придерживать огонь на линии фронта. Западные чиновники признают, что наращивание арсенала создает огромные затруднения, но это ничто по сравнению с последствиями проигрыша в войне Украины.

Наибольшей проблемой в снабжении реактивных систем залпового огня и 155-мм боеприпасов в Украину является нехватка ракетных двигателей, отметила Хейди Шю, курирующая технологическую стратегию Пентагона. Поэтому Министерство обороны США привлекает параллельно производителей из других стран, чтобы убедиться, что ракетные двигатели тоже будут построены.

Украина поставила своей целью до 2024 года увеличить производство собственного оружия

Трудности западных партнеров в производстве и поставке оружия заставляют Украину все больше рассчитывать на собственные силы.

Главной целью Министерства обороны Украины на следующий год является увеличение внутреннего производства вооружений, заявил 15 декабря министр обороны Рустем Умеров, подчеркнув усилия Украины, направленные на производство большего количества собственного оружия в условиях неопределенности по поставкам западных союзников.

"В фокусе работы нашей команды – локализация производства оружия в Украине, создание совместных предприятий, привлечение инвестиций в оборонную промышленность с нашими союзниками", – заявил Умеров в Facebook.

Умеров в конце 2023 года встречался с представителями некоторых крупнейших британских оборонных производителей. На совместной украинско-британской конференции оборонной промышленности в Киеве он отметил, что Украина заинтересована в прямых соглашениях с британскими производителями, призвав их использовать нынешние условия, в том числе возможность испытать образцы в бою и получить быструю обратную связь от военных, для прозрачного и эффективного сотрудничества с украинскими производителями.

В бюджете на следующий год заложено 255 миллиардов гривен, выделенных Министерству обороны на вооружение, военную технику и боеприпасы, подтвердил Министр, отметив, что Украина планирует не только создавать и развивать технологии, но и масштабировать их.

До сих пор украинские войска в значительной степени зависели от западных союзников в оружии и другой помощи на поле боя. Но помощь со стороны Соединенных Штатов близка к завершению, по словам Белого дома, который в последние недели просил республиканцев в Конгрессе США принять предложение о предоставлении Украине помощи на сумму около 60 миллиардов долларов, чтобы ее хватило до 2024 года.

Президент Украины Владимир Зеленский во время последнего визита в Вашингтон, чтобы поощрить законодателей принять закон, подчеркнул, что без помощи союзников Украине придется бороться с Россией в одиночку, как она это делала в начале вторжения в 2022 году.

Зеленский также заявил, что Украина не хочет полагаться исключительно на военную помощь союзников и стремится стать донором безопасности своих соседей в будущем.

Для достижения этой цели в сентябре Украина провела международный форум оборонной промышленности, собравший более 250 западных производителей оружия, а в декабре в Вашингтоне прошла совместная украинско-американская оборонная конференция.

Ранее Украина достигла соглашения с двумя американскими фирмами о совместном производстве 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, а в октябре создала совместное оборонное предприятие с немецким производителем оружия Rheinmetall для обслуживания и ремонта западного оружия.

В настоящее время ВПК США от войны в Украине и обострение ситуации на Ближнем Востоке получает массу дивидендов, что дает Украине надежду на то, что, по крайней мере, исходя из логики меркантильных интересов высшего американского руководства и бизнес кругов, военная помощь не прекратится.