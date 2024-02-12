Упадет ли фронт вместе с Авдеевкой. Оккупанты близки к захвату города

Россияне пытаются захватить Авдеевку еще с 2014 года, однако в октябре 2023 существенно активизировали действия на этом направлении и начали наступление. И для Украины, и для РФ этот город играет ключевую политическую роль. Это дали понять президенты обеих государств. В частности, Владимир Зеленский посетил Авдеевку 29 декабря прошлого года, а Владимир Путин 31 января назвал Авдеевку одним из самых важных направлений. Кроме того, российские телеграммы-каналы сообщили, что якобы российский диктатор требует захватить этот город до 1 марта. Говорят, что он перед президентскими выборами хотел бы записать видео с авдеевского коксохима "на фоне техники НАТО".

Ситуация в Авдеевке сложная

Что сейчас происходит в Авдеевке

Как сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск (ОСУВ) "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский, оккупанты сосредоточили основные усилия на Авдеевском направлении. По его словам, россияне, в первую очередь, хотят установить контроль над логистическими путями обеспечения украинских подразделений на северном фланге. Кроме того, он сообщил, что противник начал привлекать для штурма города бронегруппы, поддерживающие пехоту.

"Мы видим цель противника — любой ценой и как можно быстрее захватить Авдеевку, Новомихайловку и утраченные им прошлым летом территории. К штурмовым пехотным группам враг все чаще присоединяет бронегруппы",

– написал Тарнавский в Телеграмме.

О том, что оккупанты пытаются перерезать украинские логистические пути поставок, рассказал в эфире телемарафона представитель пресс-центра Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лыховий. По его словам, противник имеет целью сделать в этом регионе оперативное окружение Сил обороны Украины.

"Если они выйдут ближе к той артерии поставок, той дороги, которая проходит мимо коксохимического завода, несколько западнее, то поставки, логистика, замена и усиление наших подразделений в операционном районе Авдеевки будут очень затруднены",

— сказал Лыховий.

Вместе с тем, как подчеркнул офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий, россияне фактически постоянно атакуют город авиабомбами и дронами. Как результат, инфраструктура, все сооружения, дома почти полностью уничтожены. Офицер также подчеркнул, что оккупанты и дальше пытаются взять в окружение Авдеевку. Они заходят с южных и северных флангов, также штурмуют в лобовую. Более того, противник сменил тактику передвижения во время пехотных штурмов возле Авдеевки. Сейчас российские захватчики идут на расстоянии 15 метров друг от друга. При этом офицер подчеркнул, что "дорогая жизнь", по которой идет поставка в Авдеевку, сейчас под контролем ВСУ. Вместе с тем Цехоцкий добавил, что, несмотря на то, что у российских оккупационных войск больше человеческого ресурса и техники, действия врага больше напоминают агонию.

Хотя, как утверждает эксперт немецкого издания Bild Юлиан Репке, российские оккупанты смогли "перерезать" железнодорожную линию в центре Авдеевки. Им вроде бы осталось всего 700 метров до "дороги жизни". Немецкий эксперт добавил, что вероятность падения Авдеевки усиливается с каждым днем.

Выйдут ли ВСУ из Авдеевки

Ситуация в городе настолько тяжелая, что не стоит иметь завышенных ожиданий относительно его обороны, считает военный эксперт Иван Киричевский. По его словам, если ВСУ не позволят оккупантам продвинуться на этом направлении, то это будет скорее выглядеть, как "военное чудо".

Вместе с тем, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал не делать поспешных выводов по поводу ситуации в Авдеевке и попросил дождаться результатов военного анализа текущей ситуации в городе от новоназначенного Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. При этом Подоляк подчеркнул, что генералы принимают решения исходя из минимизации человеческих потерь.

В то же время, как говорит ветеран АТО Евгений Дикий, пока не перерезана "дорогая жизнь", Украине выгодно держать Авдеевку и не отходить из города. По его словам, россияне стянули под Авдеевку 40 тыс. человек, а это значит, что они не задействованы на других важных для Украины направлениях. Дикий рассказал, что соотношение сил по личному составу в Авдеевке сейчас составляет 1 к 20 и враг не прекращает "мясные штурмы". При этом он утверждает, что противник имеет безумные потери в соотношении 1 к 12. Однако все равно восемь окупантов все же заходят в город.

Кроме того, ветеран АТО утверждает, что Авдеевка может стать первой жертвой "снарядного голода". По его информации, на данный момент украинским орудиям не хватает сразу трех основных калибров: 152 мм, 155 мм и 120 мм. Именно поэтому, рассказывает ветеран АТО, всю ценную западную артиллерию выводят из города, поскольку она не стреляет, потому что нечем, а подвергать ее риску уничтожению, просто нет смысла.

При этом Дикий отмечает, что, очевидно, нет смысла отправлять в Авдеевку "свежие силы", которые не смогут продержаться в городе длительное время без поддержки артиллерии. Эксперт также добавил, что для военных Авдеевки уже подготовлена вторая линия обороны, на которую они могут безопасно отойти в случае необходимости. В то же время Киричевский добавил, что эта линия обороны находится в 20 км от города.

Произойдет ли обвал фронта, если РФ захватит Авдеевку

На самом деле нет единого мнения по поводу того, обернется ли трагедией для Украины потеря Авдеевки. Так, по мнению военного эксперта, полковника ВСУ в запасе Романа Свитана, при отступлении военных из города существует угроза "обвала" всей линии обороны и потери значительных территорий на Донбассе. По его словам, Авдеевка – это высота, восточная часть города и промзона – господствующая высота. Если будет принято решение о выходе из города, то военным придется отойти на 20 км к западу ко второй линии обороны Карловка – Очеретино. То есть идти к следующим высотам, потому что в низовьях военные не удержатся, отмечает эксперт. Именно эти 20 км отхода могут обрушить весь фронт, считает Свитан, и добавляет, что оккупанты готовятся к тому, что "фронт посыплется". По его мнению, Авдеевку держат, потому что это военная необходимость.

Не согласен с этим мнением Цехоцкий. По его словам, для окупантов нет стратегического смысла в захвате Авдеевки. Если даже предположить, что ВСУ выйдут из города, то на ход войны это никак не повлияет, уверен офицер.

Такого же мнения придерживается и Евгений Дикий. По его словам, Авдеевка находится внутри вражеской линии обороны. Если россияне захватят город, то просто выровняют эту линию, говорит эксперт. Да, добавляет Дикий, ВСУ будут "немного дальше достреливать до Донецка", но не более того.

Вместе с тем военный обозреватель Денис Попович предположил, что в случае захвата Авдеевки оккупанты там создадут оперативную паузу, чтобы восполнить потери и перегруппироваться. По его прогнозу, вряд ли после захвата города россияне сразу попытаются наступать по каким-то новым направлениям.

Кстати, как заявил глава фракции партии "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия, у Украины хватит ресурса для того, чтобы вести войну с Россией, всего на два месяца.

О том, что Украине очень нужно оружие, сказал также секретарь Совета безопасности и обороны Алексей Данилов. При этом он подчеркнул, что в любом случае ВСУ не остановятся и будут продолжать оборону территорий, ведь другой альтернативы просто не существует. Данилов выразил надежду, что на Западе понимают, что независимость Украины сейчас находится под угрозой и примут все необходимые решения, чтобы открыть финансирование для страны и поставки оружия ВСУ.