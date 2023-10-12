Украинские китайские дроны: насколько наши разработки зависят от китайских комплектующих

Китай в своей политике в отношении дронов все больше переходит на сторону России. Закупка дронов двойного назначения из Китая уже запрещена, а сейчас обсуждаются ограничения в поставках комплектующих, которые могут использоваться в дронах двойного назначения. При этом, как пишет NY Times, Китай продолжает накачивать россию как готовыми дронами, так и комплектующими. И надо понимать, что все находящиеся в распоряжении ВСУ украинские дроны по разным оценкам от 70% до 90% состоят именно из китайских запчастей, то есть боеспособность наших птичек слишком сильно зависит от решения Си Цзиньпина.



Дрон Лелека-100. Фото: Википедия

Беспилотные авиационные комплексы (БпАК) почти за два года войны стали чуть ли не основной техникой на войне. Конечно, артиллерия и тяжелая техника крайне необходимы, но их важность была очевидна и до 2022 года, а вот важность именно дронов, похоже, недооценили все. Украинские достижения в сфере БПЛА впечатляют. С 2014 по 2022 год наша страна могла похвастаться лишь несколькими типами действительно полезных и эффективных БПЛА, вроде PD-2 и Лелека-100. А уже сейчас свой путь к принятию на вооружение ВСУ проходят десятки разнообразных моделей, от разведчиков до ударных FPV дронов, производимых в Украине. Так как на самом деле украинские дроны являются украинскими и как повлияет на их производство, скажем, запрет Китая на поставку определенных комплектующих?

Чтобы разобраться, осмотрим разработки главных игроков на рынке БпАК, компании Укрспецсистемс (основной дрон PD-2), DeViRo (основной дрон Лелека-100), UA Dynamics (Punisher), Skyeton (Raybird-3), Spaitech (Sparrow). В каждом из дронов, производимых указанными компаниями, есть импортируемые компоненты, причем большинство импортируется из Китая, а в некоторых случаях, как в Punisher, вообще все оборудование завезено из Китая. Но давайте посмотрим подробно.

Укрспецсистемс

Главный дрон компании, PD-2, включает в себя компоненты из Дании, Франции, Израиля, Японии, Великобритании, США и Китая. Именно из Поднебесной в Украине компания заказывает следующие модули:

- модули инфракрасного излучения Uncooled FPA Module ценой в 4 тысячи долларов от Yantai Iray Technologies;

- камеры Sony FCB стоимостью около 800 долларов;

- композитные корпуса от WeiHai A&BEST Composites CO.,LTD;

- литий-ионные аккумуляторы на 10000mAh и 22000mAh от Tattu.





Дрон PD-2 від UkrSpecSystems



Среди критических компонентов стоит выделить ИК и обычную камеру, хотя Укрспецсистемс также заказывают аналоги у других производителей, и аккумуляторы от Tattu, которыми снаряжены все дроны компании и замены этому элементу нет. В общем, Укрспецсистемс за 2022-23 годы заказала комплектующих из Китая на 1,7 миллиона долларов, это самый большой показатель среди всех производителей БпАК в Украине.

UA Dynamics

В этом случае говорить об альтернативах невозможно, потому что абсолютно все элементы дрона Punisher изготовлены в Китае. Автопилот, телеметрия, навигационное оборудование, приемники и передатчики, сервоприводы, аккумуляторы, видеопередатчики. Исключением является разве что глаза дрона, в качестве которых может служить любая экшн-камера. Плюсы дрона в том, что он собран из едва ли не самых дешевых составляющих, минусы – из китайских.

DeViRo

Как у Укрспецсистемс, в дронах ДеВиРо хватает китайских компонентов, разве что здесь есть больше возможностей по замене комплектующих на аналоги из США и Европы. По модулям:

- Оптические камеры от Hangzhou iTherml Technologies и Shenzhen Viewpro Technology.

- Аккумулятор от Shenzhen Grepow Battery, с альтернативой украинской Eleek.

- Контроллеры от Group-Tek, с альтернативой производителям из Европы и США.

- Электродвигатели собственного производства, хотя компания заказывала китайские двигатели в 2021 году.

- Материнская плата от китайской JOBREY CO, с альтернативой канадской Microhard systems inc.

- Контроллеры автопилота, электродвигателя, модуль передачи данных от JOBREY CO.

- Пульт наземного управления Vantac от Frsky Electronics Co, с альтернативой RadioMaster.





Дрон Лелека-100 от DeViRo, фото из Википедии



В общем, можно сказать, что от китайских компонентов Лелека-100 если и зависит, то не критично и альтернативные варианты для каждой детали есть на рынках Западного мира. Как утверждают источники, касающиеся компании, в отличие от Укрспецсистемс и UA Dynamics, DeViRo изначально строилась с прицелом на независимость от Китая.

Skyeton

В отличие от всех предыдущих примеров, в БаПК Raybird-3 китайские составляющие привлечены только на наземной станции, хотя это не менее критическое оборудование комплекса.

- Звуковые зуммеры Soberton (US), изготовленные в Китае.

- Дисплей от Newhaven Display Intl (US), также изготовленный в Китае.

- Светодиоды от ON Semiconductor.

Пожалуй, именно БпАК Skyeton меньше всего зависит от капризов Китая, хотя и не содержит украинских компонентов кроме корпуса самого БПЛА.

Spaitech

Как и в предыдущем примере, Sparrow от Spaitech из украинского имеет только корпус. А вот ключевые для разведывательного дрона детали здесь все же китайские, все от производителя Huizhou Kaiyue Electronics Co., Ltd.

- Оптическая система Digital Eye.

- Инфракрасная камера.

- Система навигации.

Учитывая, что компания не производила БПЛА с альтернативными камерами и навигацией, можно сказать, что зависимость от поставок из Китая для Sparrow является критической.

DJI уже едут в Украину только сложными путями, почти все FPV дроны состоят из китайских комплектующих, на них же базируются 90% всех стартапов, пытающихся пройти испытания и представить свои разработки компетентным комиссиям. Так что в худшем сценарии ВСУ может остаться без хорошей половины дронов, как минимум до тех пор, пока производители не перестроятся на альтернативный импорт. При этом переход на украинские компоненты в ближайшем будущем точно не состоится, хотя политика безопасности должна настаивать именно на таком решении.

Об опасности для фронта в случае экспортных ограничений из Китая говорит руководитель фонда Dignitas, волонтер Любовь Шипович.

"По нашим предварительным оценкам, под ограничения попадут дроны с тепловизионными камерами, то есть те же "Mavic 3T", "Matrix", "Autel", а также, что важно, комплектующие для производства дронов", — говорит Любовь Шипович. "Это будет критично для фронта в условиях сокращения светового дня. Кроме этого, у нас 80% дронов завозится из Китая, а производящиеся в Украине дроны используют китайские комплектующие."

Еще одной проблемой использования китайских компонентов является их уязвимость российским средствам РЭБ (радиоэлектронной борьбы), поскольку враг получает информацию о технических особенностях дронов как от Китая, так и от российских шпионов. Так, достоверно известно, что до 2023 года включительно представитель Международной общественной организации "Академия безопасности открытого общества" Вадим Каплун передавал в РФ техническую документацию и данные разработки БпАК различных производителей, включая Укрспецсистемы, ДеВиРо, Skyeton, Атлон Авиа и другие. Имея такую информацию, россия смогла значительно улучшить работу своих систем РЭБ, чем объясняются большие потери дронов на линии фронта, до 40-45 дронов в сутки.

Всю палитру негатива работы с китайскими поставщиками на себе ощутил Роберт Бровди с позывным Мадяр. В своем расследовании он обнаружил китайского производителя дронов и комплектующих iFlight, передавшего в Россию огромную партию дронов-камикадзе и призвал международные органы наложить санкции на компанию. К призыву Мадяра присоединились волонтеры и некоторые производители дронов, отказавшись сотрудничать с поддерживающей агрессора компанией. Но такой компанией может оказаться любой китайский поставщик комплектующих.

Эту историю прокомментировал и офицер разведки Тарас Степура, отметив, что все украинские производители должны урезать свои аппетиты и искать поставщиков комплектующих не из Китая.

"Эта история должна стать предупреждением для тех украинских поставщиков и производителей FPV-дронов, которые позиционируя себя чуть ли не как волонтеры, на самом деле используют войну для входа в новый, перспективный сегмент бизнеса, работая исключительно с китайскими производителями, позволяющими получить наибольшую прибыль. Какие должны быть выводы из истории Мадяра? Не полагаться на компании, продолжающие торговать с россией. Ибо в какой-то момент эти долбограи, прикрываясь псевдопацифизмом, подставят как iFlight", – говорит Степура.