Удастся ли после окончания войны вернуть украинцев домой



















В результате российского вторжения в феврале 2022 года миллионы украинских беженцев были вынуждены покинуть страну. Согласно общей директиве ЕС о временной защите беженцев из Украины до марта 2026 года, примерно 4,2 млн украинцев по всей Европе воспользовалось этой директивой, спасаясь от вражеских обстрелов.

Возможно ли украинцев вернуть домой: мнения экспертов

С начала 2023 года также было зафиксировано около 2,2 млн. пересечений границы Украины, что свидетельствует об увеличении количества беженцев. Эти данные свидетельствуют о катастрофической демографической ситуации, которая может создать серьезные проблемы для существования нашего государства в случае окончания активных боевых действий, когда потребуется много рабочей силы для восстановления страны.

Как украинские власти собираются возвращать украинских граждан домой

Конечно, пребывание миллионов украинских граждан за границей, преимущественно трудоспособного возраста, не может не беспокоить украинские власти, которые ищут пути, как вернуть их домой.

Уже сейчас государство планирует коренным образом изменить политику относительно проживания украинцев за рубежом, которых сейчас насчитывается более 7,5 миллионов. Для украинских граждан, проживающих за пределами страны, начинают услугу электронный консул или Е – консул.

В частности, планируется, что Министерство иностранных дел будет играть роль лидера в обеспечении всеми необходимыми законными правами украинцев за рубежом. Предполагается, что для украинских граждан за границей увеличат и расширят сеть консульских учреждений, а также повысят качество предоставления этих услуг.

Однако не всегда действия нашего государства способствуют возвращению украинцев. Да, уже летом этого года, украинские граждане мужского пола столкнулись с проблемами в консульствах по всей Европе при попытке получить новый паспорт: дипломатические представительства нашего государства просто отказывались предоставлять услуги мужчинам призывного возраста, ссылаясь на закон о мобилизации.

Еще одним новшеством является создание Министерства возвращения, которое уже анонсировал президент Владимир Зеленский. По его словам, оно будет отвечать за возвращение украинцев из-за границы, потому что у Министерства иностранных дел просто не хватит на это сил.

Зеленский отметил, что без принуждения нужно будет вернуть домой студентов и взрослое население, учитывая будущее восстановление страны после войны. Удастся ли сделать это без принуждения и какие именно рычаги будут применяться для этого, пока неизвестно.

Президент Украины надеется прежде всего на возвращение мужчин призывного возраста, чтобы они вступили в армию или поддерживали разрушенную экономику. С этой просьбой он обращался к иностранным партнерам. Впрочем, он получил отказ, ведь Европа получает большую выгоду от нового резерва работников, поэтому не готова отправлять их домой.

Проблема в том, что европейские страны сейчас испытывают серьезную нехватку рабочей силы, а Польша и Чехия постоянно теряют людей, которые могли бы восполнить рынок труда. Именно поэтому европейские страны пока не готовы отдавать украинцев из-за банальной экономической выгоды, которую они получают от трудоустройства граждан Украины. Им выгодно содержать украинцев, особенно в тех странах, руководство которых в последние годы негативно относится к эмиграции. Местные компании вынуждены искать работников в других странах, чтобы заполнить рабочие места на вновь построенных заводах по производству разнообразной продукции.

У Украины уже есть определенные договоренности с Польшей о возвращении из-за границы украинцев призывного возраста, но это касается только тех, кто незаконно уехал из страны.

Свое заявление о возвращении украинских мужчин домой сделала и Чехия. Да, мужчин призывного возраста, которые сейчас находятся за границей, Чехия не будет принудительно возвращать в Украину. Хотя ранее Министр иностранных дел Чехии Ян Липовский заявил, что его страна не поддерживает украинских мужчин, пытающихся укрыться от мобилизации в Украине, сидя за границей, но вариант принудительного возвращения там не рассматривается.

Не отстают от президента по инициативе возвращения украинцев на Родину и украинскую законодатели. Недавно зарегистрированный проект закона 11424 предусматривает внедрение механизмов финансирования государственной демографической политики, к которым относятся не только средства государственного бюджета Украины, но и средства внешних доноров, а также гранты, которые будут выделяться на эти цели.

Законопроект предусматривает создание учреждения – Фонда восстановления демографического потенциала Украины. Этот фонд должен собирать средства из разных источников, чтобы затем распределять их для финансирования широкого круга проектов, связанных с реализацией государственной демографической политики.

Возможно ли украинцев вернуть домой: мнения экспертов

По мнению политолога Владимира Фесенко, некоторые страны, такие как Норвегия и Чехия, могут предложить финансовые стимулы для возвращающихся домой украинцев. В Великобритании и других странах выехавшие 2 года назад беженцы могут потерять льготы, например, жилищную поддержку, если они не интегрируются или не вернутся домой.

Беженцы должны выбирать между интеграцией в принимающее общество, включая финансовую независимость, и возвращением в Украину, утверждает Фесенко.

Стимулы для возвращения граждан в Украину в основном предлагаются международными партнерами Украины, а не из ограниченного украинского бюджета.

Но первоочередным условием возвращения украинцев домой является безопасность, которая зависит от окончания войны, отмечает политолог. В ближайшие месяцы прекращение боевых действий в Украине не ожидается, поэтому это влияет на решение многих граждан оставаться за границей дольше.

По мнению Сергея Притулы, известного шоумена и волонтера, создание нового министерства, которое будет профильно заниматься возвращением украинцев, не решит проблему. На самом деле, чтобы украинцы вернулись, нужно, чтобы все другие министерства качественно работали, занимались реформами, развитием экономики, инвестиционным климатом и так далее.

Притула утверждает, что люди вернутся, если будут выполнены два основных фактора: это работа и безопасность. То есть без безопасности, без возможности достойной оплаты труда и так далее вернуть большинство тех людей, которые покинули Украину, любым способом, это нереально.

"Нужно ли бороться за каждого украинца и украинку, чтобы их вернуть? Очевидно, что да. Делает ли государство для этого какие-то правильные шаги? Категорически нет. И наибольшим ударом по желанию людей возвращаться, в том числе мужчин, стали эти санкции, лежащие в плоскости консульских сервисов, когда мужчины за границей получили ограничения".

Притула утверждает, что если посмотреть за горизонт в послевоенную Украину, то отсутствие трудовых резервов и старение нации приведет к неизбежному поднятию налогового давления на остающихся здесь.

"Если мы не вернем украинских мужчин и женщин из-за границы, а для существования государства развития экономики нужно будет много рабочих рук, то это закончится тем, что сюда приедут в большом количестве представители среднеазиатских стран, африканских стран, потому что украинскому бизнесу нужны будут рабочие. руки.", — отмечает Притула.

По мнению волонтера, белорусы не приедут в Украину по понятным причинам. Ближайшие соседи из Молдовы находятся под боком Румынии и Европейского Союза. 2 миллиона украинцев, которые есть в Польше, это крупнейший рынок украинских рук, который есть рядом, и, конечно, Украина должна соревноваться, чтобы их сюда перетащить. Но кто сказал, что Польша легко, с улыбкой и без боя отпустит 2 миллиона людей, интегрированных в их экономику? Для этого нужно помнить, что это ресурс, на который мы рассчитываем. И с ним нужно как минимум по-человечески разговаривать, а не создавать проблемы, утверждает Притула.