Убийцы бронетехники. Как канадские ракеты CRV7 могут помочь ВСУ

Канада в 2021 году начала процесс утилизации ракет класса "воздух-земля" CRV7, разработанных еще в начале 1970-х годов и снятых с вооружения в двухтысячных. Предполагается, что этот процесс продлится до 2027 года. Известно, что Минобороны имеет 83 303 таких ракет.

Канадские ракеты CRV7

Как сообщают СМИ Канады, правительство страны размышляет над тем, можно ли передать CRV7 Украине. Главным предостережением является то, что ракеты слишком устаревшие и могут представлять опасность при их транспортировке и эксплуатации. Кроме того, часть CRV7 уже была разобрана для утилизации. Также в правительстве Канады якобы опасаются и расторжения контракта на утилизацию ракет. В нем говорится о трех типах ракет: полностью невредимые и все еще упакованы в оригинальные транспортные трубы и коробки; двигатели на металлолом; и инертные макеты.

Поддержал идею передать Украине ракеты лидер оппозиционной Консервативной партии Канады Пьер Пуальевр. По его словам, не нужно заставлять канадцев платить миллионы долларов за утилизацию ракет, которые могут быть переданы Киеву. Политик подчеркнул, что ВСУ могут эффективно использовать CRV7 на поле боя для защиты суверенитета своей страны.

Вместе с тем, пресс-секретарь министра обороны Билла Блэра подтвердил, что правительство Канады рассматривает возможность пожертвовать списанные ракеты Киеву. При этом он подчеркнул, что большинство CRV7 являются трубами с ракетными двигателями, но без боеголовок.

После этого руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов призвал Канаду передать Украине списанные ракеты. Он также добавил, что речь идет о 83 тыс. CRV7. В интервью Global News главный разведчик подчеркнул, что такое решение было бы взаимовыгодным. С одной стороны оно сэкономит деньги канадских налогоплательщиков, с другой – поможет ВСУ более эффективно противостоять захватчику.

При этом Буданов отметил, что так называемые "устаревшие" боеприпасы для украинских военных не являются проблемной, потому что они привыкли с ними работать. Вместе с тем, по информации разведчика, 8000 CRV7, подлежащих утилизации, находятся в идеальном состоянии. При этом он подчеркнул, что Украина готова принять даже "непригодные" ракеты и использовать их компоненты, например, для изготовления беспилотников. Вместе с тем, глава разведки добавил, что правительство Канады еще размышляет над тем, передать ли Украине ракеты. Пока решение по этому поводу еще не принято.

Как отмечают эксперты профильного издания Defense Express, пока очень рано говорить, что Канада передаст Украине ракеты CRV7. Сначала необходимо, чтобы на этот шаг согласилось правительство страны. После этого следует провести инвентаризацию и реальные испытания ракет на предмет надежности. Только после этого, добавляют эксперты, ракеты могут передать ВСУ для использования на поле боя.

Характеристики канадских CRV7

В Defense Express подчеркивают, что на самом деле CRV7 не ракеты, а неуправляемые реактивные снаряды в калибре 70 мм, созданные на основе американской Hydra 70.

Кроме того, CRV7 имеет мощный реактивный двигатель, не содержащий никаких подвижных компонентов, что означает, что он требует минимального обслуживания в течение длительного времени. Не смотря на небольшой вес CRV7 без нагрузки, который составляет всего лишь примерно 6,6 кг, корпус ракеты имеет достаточно прочную структуру. Его изготовили из инновационной смеси стекловолокна и эпоксидной смолы.

Эксперты подчеркивают, что реактивные снаряды CRV7 благодаря тому, что созданные на базе Hydra 70 могут запускаться из тех же самых блоков. Эти блоки с оригинальной американской ракетой уже интегрированы под крыло украинских вертолетов.

Также CRV7 имеет совместимость с самолетами – CF-18 Hornet, CH-146 Griffon, Harrier GR.7 и A-10 Thunderbolt II. Можно интегрировать канадские ракеты в вертолеты огневой поддержки, Ми-24 и Ми-28, и вертолеты штурмовой авиации, в частности Су-25. Кроме того, эти боеприпасы могут устанавливаться на Ми-8МТ. Также можно установить CRV7 на немецкие вертолеты Sea King, о передаче Украине которых недавно объявило министерство обороны Германии. Вместе с тем, украинские эксперты считают, что такое технологическое решение не имело бы целесообразности. Поскольку немецкий вертолет транспортный и "неповоротливый, как корова".

Как отмечают эксперты, из CRV7 можно сделать наземные пусковые — мини-РСЗО. В целом, подчеркивают в Defense Express, CRV7 считается достаточно удачным неуправляемым реактивным снарядом. За счет более мощного двигателя и других изменений удалось добиться большей дальности полета ракеты и точности, чем в оригинальной Hydra 70.

Кроме того, Канада разработала свои боевые части под CRV7. WDU-50001/B бронебойно-фугасно-воспалительная часть. Она предназначена для поражения защищенных объектов типа укрытий для самолетов и может пробить до 4 метров земли или метр бетона.

Также имеется специализированная канадская боевая часть WDU-5002/B FAT для поражения танков с вольфрамо-стальным "дротиком". А также очень специфичная WDU-500X/B с 80 вольфрамовыми флешетами для поражения живой силы и легкобронированной техники.

Что можно уничтожить канадскими ракетами CRV7

Вместе с тем, среди экспертов нет единого мнения по поводу целесообразности использования канадских ракет украинскими военными. В частности, военный эксперт Олег Жданов признает, что CRV7 достаточно неплохой реактивный снаряд, обладающий очень высокой степенью рассеяния. Кроме того, он имеет достаточно большую дальность полета и точность по сравнению с оригинальной Hydra 70. Однако дальность составляет всего до 5 км. И еще, скорость канадской ракеты вдвое выше звука, что делает CRV7 одной из самых быстрых ракет класса "воздух-земля". Однако, как отмечает Жданов, канадская ракета представляет собой ракету прямого действия. То есть, нужно увидеть, куда ее запускать. Чтобы использование CRV7 было эффективным, нужно чтобы вертолеты, их несущие подходили хотя бы к переднему краю линии обороны врага. Однако, добавляет Жданов, они этого сделать не могут, поскольку существует угроза применения по ним систем противовоздушной обороны противника.

По словам военного эксперта, украинские вертолеты применяют такой метод, как кабрирование – не долетают до линии фронта, а останавливаются в воздухе, "задирают нос" и атакуют в приблизительном направлении. Как результат, шансы накрыть позиции врага незначительные. То есть, подчеркивает Жданов, вероятность попадания канадских ракет будет низкой в случае их применения. А вот стоят они "безумных денег". Несмотря на то, что они могут быть переданы Украине бесплатно, все же под них нужно подготовить вертолеты, заправить их, подготовить экипажи, и при этом понимать – есть риск, что вертолеты будут сбить системами ПВО противника.

Не согласен с таким мнением военный эксперт Павел Нарожный. По его словам, ВСУ умеют успешно использовать метод кабрирования, поэтому нет предостережений в использовании канадских ракет, которых к тому же может быть передано очень много. Он подчеркнул, что таким количеством CRV7 ВСУ могли бы уничтожить достаточно серьезную группировку врага.

Разделяет мнение, что канадские ракеты были бы очень полезны украинским военным и эксперт по авиации Валерий Романенко. По его словам, эти ракеты испытывали для поражения танка Т-72, они пробили его с расстояния в три километра почти из всех проекций – с боковой, верхней, задней, где тончайшая броня. Эксперт добавил, что для повышения бронебойного эффекта канадских ракет были изготовлены вольфрамовые наконечники, которые во время стрельбы по укреплениям способны пробивать до 25 миллиметров брони, одного метра бетона и четырех метров грунта. Романенко считает, что с помощью ракет CRV7 украинские военные могли бы уничтожить российскую бронетехнику и боевые машины пехоты.

Вместе с тем военный обозреватель Игорь Козий добавляет, что в Украине вполне могут модернизировать канадские ракеты под нужды ВСУ, правда, для этого нужны определенные мощности и поддержка правительства.