Турникеты раздора – кто зарабатывает на жизнях украинских военных

Украино-российская война внесла много изменений в тактику ведения боевых действий, подтвердив или опровергнув многие теоретические разработки. Одним из них стала проблема использования кровоостанавливающих средств при ранении.

Турникеты споров: кто извлекает выгоду из жизней украинских воинов

Качественный турникет в Украине – что такое и как их покупают на тендерах

В ходе боевых действий быстро выяснилось, что жгуты Эсмарха рвутся, неудобны, требуют на перевязку больше времени, и ими почти невозможно самостоятельно, без сторонней помощи наложить перевязку одной рукой. Турникеты же, благодаря более крепкому материалу, почти не рвутся, а специальная стяжка позволяет закрепить его куда быстрее, чем жгут Эсмарха, и сделать это самостоятельно.

Неудивительно, что рынок подобных кровоостанавливающих средств в Украине расцвел с 2022 года, а производители украинских турникетов увеличили свои доходы за время войны в 2-3 раза. Это как раз случай win-win, когда все стороны оказываются в выигрыше, ведь продажи позволяют не только зарабатывать, но и спасать жизни раненых украинских бойцов.

В настоящий момент в ВСУ представлены три модели турникетов:

- американский CAT (Combat-Application-Tourniquet);

- украинский SICH-Tourniquet;

- также украинский Дніпро Gen2.

Все три турникета достаточно качественно выполняют свою задачу по остановке крови, но все же более удобным для использования считается именно CAT, производства США. Правда и цена на него "кусается" — 1500 гривен. Как несложно посчитать, обеспечить почти 900 тысяч человек, которые, по словам президента Владимира Зеленского, состоят в рядах ВСУ, обойдется от 1,35 млрд (по 1 CAT на бойца) до 5,3 млрд грн (по 4 CAT для каждой конечности). Турникеты же украинского производства SICH и Дніпро Gen2 стоят от 600 до 700 гривен.

Поэтому неудивительно, что чаще всего для украинских военных за счет бюджетных средств закупают именно отечественные турникеты. Однако, тендера для поставок ВСУ, по крайней мере если судить по данным в открытом доступе – редкость, и потому турникеты часто пытались продать небольшими партиями для других бюджетных организаций.

Например, 34 жгута как наглядные пособия для школ Шевченковского района Киева, чья стоимость даже в случае покупки американских CAT не превысит 51 000 гривен. Или некоторое количество жгутов для нужд Криминально-исполнительной службы Украина в общем наборе медикаментов на 6,2 млн грн.

Потому неудивительно, что когда объявляется более-менее крупный тендер, тут же появляется целая "очередь" из желающих в нем поучаствовать. К примеру 2800 турникетов CAT Главному сервисному центру МВД пытались продать сразу 8 участников. В конечном итоге повезло некоему частному предпринимателю Вадиму Близнюку. И почему госструктура закупает иностранные турникеты, а не отечественные, остается загадкой.

SICH и Дніпро – кто производит турникеты в Украине

Один из украинских брендов турникетов "Сич" производит ООО "Сич Украина". Возникшее в 2014-м году предприятие специализируется на производстве турникетов и только за 2023й год было произведено 500 тысяч штук.

Данных о количестве произведенных турникетов "Дніпро" его производитель ООО "Производственная компания "Простор", не предоставляет.

При этом обе компании придерживаются разных стратегий продаж своих изделий. К примеру, ООО "Сич Украина" фактически не участвует в тендерах. По данным аналитического сервиса YouControl, с 2015 года фирма продала через аукционы турникетов всего на 9,4 млн грн. При этом, большая часть этих поставок на сумму в 6,8 млн пришлись еще на 2018-й год.

За время же российской агрессии с 24 февраля 2022 года крупнейшая поставка "Сичи" составила 613 жгутов для Национального университета гражданской защиты Украины на почти 270 тысяч гривен.

Дела же ООО "ПК "Простор" на гостендерах идут лучше – 20,3 млн грн. Причем из этой суммы 15,3 млн грн пришлись на 2023-й год. И основной конкурент компании – ООО "Сич Украина", объясняет это специально выписанными под турникет "Дніпро" условиями тендеров госструктур.

Такое заявление может иметь место, поскольку, например, в 2023м году производитель "Дніпро" выиграл 3 тендера на 15,3 млн грн. у одного заказчика – Национальной гвардии Украины. Военный госпиталь НГУ, он же воинская часть в/ч 3080 и в/ч 3078, он же отдельный батальон охраны и материально-технического обеспечения, купили 30 тысяч турникетов в ноябре-декабре 2023 года.

Но все это стало достоянием общества лишь весной 2024 года, когда производители "Січі" и "Дніпро" не поделили по-настоящему крупный куш – 100 тысяч турникетов на сумму в 51 млн грн.

Хрестоматийная коррупция на 51 миллион гривен при продаже турникетов

26 марта уже упомянутый Военный госпиталь НГУ объявил тендер на поставку 100 тысяч турникетов, за что готов был заплатить 51 миллион гривен. В тендере приняли участие три компании – помимо уже упомянутых "Сич Украина" и "Простор" третьей стало ООО "Киев коммерс групп", также ранее участвовавшее в ряде тендеров на поставку турникетов и предлагавшее на продажу тот же турникет "Січ".

9 апреля тендерный комитет Военного госпиталя принял довольно неожиданное решение – победу одержало ООО "ПК "Простор", просившее за свой товар 51 млн грн. В то же время "Сич Украина" просило за свой товар 46 млн грн, а ООО "Киев коммерс групп" даже 44 млн грн., что должно было давать приоритет при выборе победителя именно им.

Подобное решение вызвало настоящее возмущение владельца "Сичи Украина", использовавшего Facebook-страницу компании для выражения своего недовольства. Как пояснили в компании, Нацгвардия постоянно проводила тендеры только под одного производителя турникетов с техническими условиями: металлическая палочка и фиксирующая клипса с липучкой.

"В эту искусственно созданную щель пролезает только один кровоостанавливающий турникет родом из Днепра. CAT-Tourniquet, например, не имеет металлической палочки, а SICH-Tourniquet или SOF-T – клипсы с липучкой. В прошлых нескольких тендерах НГУ было все то же самое и мы не участвовали. Ибо какой смысл?", — говорится на странице "Сич Украина".

Однако после возмущения сообщества и слов начальника Национальной гвардии Украины Александра Пивненко, что на отечественном рынке есть как минимум 3 турникета, признанных в НГУ как соответствующие требованиям (Дніпро, Січ и SOFTT-W), ООО "Сич Украина" решила посоревноваться за 51 млн грн. Но безуспешно.

"Мы рассчитывали, что будет какая-нибудь здоровая конкуренция, что турникет из Днепра будет опускаться, и мы будем опускаться. Но ничего не вышло. Турникет из Днепра не снизился ни на копейку. И все три раунда цены у участников не изменялись. Знаете, как это выглядит? Как сговор! Когда производитель "решал вопрос" с заинтересованными лицами и тендер на 100% сделан под него. Поэтому заранее определенный победитель на торгах не двигается вниз. При таких условиях цена за один турникет может быть какой угодно: хоть 1000 грн, хоть 2000. Чем больше квартир, мерседесов влезет в "зазор", тем для них и лучше. А Сечь так не работает", — подчеркнули на странице "Січ Украина".

Также в компании подчеркнули, что не будут давать откатов, намекнув таким образом на принципы работы компании из Днепра.

Результатом вспыхнувшего скандала стало решение Национальной гвардии Украины отказаться от закупки, из-за отсутствия необходимости. Как заявили в самой "Сичи Украина" после отмены тендера, им якобы предложили "забыть" о возможности продать свои турникеты НГУ.

Коррупция или желание заработать на турникетах — война за тендер от НГУ

51 миллион гривен, которые в апреле пытались разыграть между собой ООО "Січ Украина" и ООО "ПК "Простор" для обеих компаний являются существенной добавкой к оборотам. К примеру, "Сич" за 2023-й год отчиталась о доходе в 185,5 млн грн, а "Простор" — 126 млн грн., тогда как годом ранее это были 63,5 и 55,8 млн грн соответственно.

Судя по отсутствию "Сичи" в списке победителей гостендеров, основной доход компании приносят прямые продажи, а также заказы волонтеров. Впрочем, на госзакупки у того же "Простора" также приходятся лишь 12% выручки. В любом случае от 46 до 51 млн грн. за 100 тысяч турникетов для НГУ, могли бы серьезно увеличить показатели обеих фирм, но скандал не позволил этого сделать.

Отметим, что тому самому Военному госпиталю НГУ "Простор" ранее уже продал 5000 своих турникетов "Дніпро-2" за 2,55 млн грн. Тогда, кстати, одним из участников тендера был уже и участвовавший в скандальном тендере "Киев коммерс групп", который также предложил самую низкую цену из всех участников – 2,4 млн грн, но победителем стал "Простор".

Впрочем, другой воинской части Нацгвардии Украины под №3078, были проданы 25 тысяч жгутов за 12,75 млн грн, причем оба тендера прошли вовсе с одним участником – "Простором". Данная часть НГУ вообще печально "известна" регулярными упоминаниями в разных сомнительных операциях.

К примеру, во время эпидемии коронавируса батальон обеспечения (в/ч 3078) заказал форму на 15 млн грн у фирмы, которая может уклоняться от уплаты налогов. Также упоминалась эта в/ч в связи с закупками сахара по ценам на 25% выше, чем в Минобороны. Но главное, в июне часть едва не купила на 30 млн грн карет "скорой помощи" у братьев Фисталей из "донецкого депутатского клана". О связях и операциях братьев "Комментарии" недавно подробно писали.

Вместе с тем, заказчик в лице НГУ имеет право прописывать технические условия для тендера. К примеру, некоторые просят, чтобы турникеты имели ленту на которой можно было патроном нацарапать время наложения жгута, что крайне важно при последующем лечении. Такую ленту имеет только турникет "Січ".

Тендерная война за турникеты – что известно об участниках

Отметим, что командиром в/ч 3078, столь часто покупающей турникеты у ООО "ПК "Простор" без всяких аукционов, является Андрей Анатольевич Чиженко, информации о котором в открытом доступе очень мало.

Известно, что до попадания в отдельный батальон охраны и обеспечения НГУ (в/ч 3078), он служил на хозяйственной должности в 1-й бригаде оперативного назначения Национальной гвардии. Там Анатолий Чиженко был начальником службы обеспечения горюче-смазочными материалами, то есть руководил хранением и выдачей топлива, а значит не является специалистом в медицине и, скорее всего, не знает, какой турникет лучше – "Січ" или "Дніпро". Но это не помешало ему закупать турникеты "Дніпро" вообще без аукциона и без сравнения техничесских характеристик.

Имеются данные о прохождении им проверки в рамках применения закона "Об очищении власти" в 2018-м году, и судя по последующим назначениям он ее успешно прошел. Что до материального состояния командира части, то данные о нем как о военнослужащем, закрыты. Тем не менее "Комментарии" выяснили, что мужчина имеет в собственности два земельных участка в Киевской области: площадью почти 2 га – для занятия личным сельским хозяйством и 1059 квадратных метров для садоводства.

Несколько больше известно о владельцах и директорах ООО "Січ Украина" и ООО "ПК "Простор".

Так, формально единоличным владельцем "Сич" является жительница Сумской области Нина Грива, которая ранее была ФОПом занимавшейся розничной торговлей. В октябре 2019 года она купила компанию у ее основателя Александра Гадомского. Откуда у ФОПа, занимавшегося торговлей на рынке, взялись на это деньги – неизвестно.

Впрочем, не исключено, что продажи на самом деле и не было, ведь Александр Гадомский остался на должности директора "Січ" и раздает от ее лица интервью. Но что куда интереснее, именно Гадомский фигурирует в качестве ответчика по иску ООО "ПК "Простор" к "Січ Украина" от 29 июля 2024 года о защите чести и деловой репутации. Судя по всему, речь идет о тех самых постах ООО "Січ Украина" на странице в Facebook с обвинениями в коррупции. Вероятно, инициатором и автором тех обвинений стал именно Александр Гадомский, что весьма смело для наемного работника, которым по документам он является в "Січі".

Владелец самого "Простора" Владимир Затируха также не самый публичный человек, и предпочитает не давать интервью. Вероятно, это потому, что он имеет более богатый опыт предпринимательства, начав его еще в 2000-х годах в компаниях "Большая медведица" и "Рекламная группа "Акварель". Впрочем, дела в этих фирмах явно идут плохо. К примеру, "Акварель" после выручки порядка 9,5 млн грн. в 2016-м году по сути прекратило работу.

Но вот где себя Владимир Затируха точно нашел, так это медицинский бизнес, занявшись оптовыми поставками лекарств через ООО "Днепр ТМТ". За 2023-й год фирма получила 123 млн грн дохода в дополнение к 125 млн заработанным "Простором". Правда, что послужило причиной такого старта компании, созданной в сентябре 2022-го, загадка. Равно как и откуда собственно у Владимира Затирухи деньги на покупку "Простора", владельцем которого по данным сервиса clarity-project он стал в июле 2021 года.

Все это наводит на мысль о возможном наличии у собственника "Простора" неких помощников и доброжелателей, которые не желают публичности. Особенно в свете побед на тендерах НГУ и вызванного этим громкого скандала.

Турникетные войны – как в погоне за деньгами в десятки миллионов гривен страдают бойцы ВСУ

Однако, история со скандалом на тендере не закончилась и спустя 4 месяца, что называется, "вылезла боком", ведь как писала общественная организация "Центр финансовых расследований", 100 тысяч турникетов равнялись как раз потребностям НГУ на 4 месяца.

Так, по словам министра обороны Украины Рустема Умерова на 1-м международном медицинском Конгрессе по военной медицине и ментальному здоровью, ведомство всерьез взялось за вопрос турникетов. Для проверки их качества будет создана специальная лаборатория. При этом укомплектованы 500 тысяч аптечек для ВСУ, еще 300 тысяч аптечек и 500 тысяч турникетов будут поставлены по уже заключенным контрактам.

Но в то же время директор БФ "Лелека" Ирина Гук жалуется, что в стране возник дефицит турникетов. Да, дефицит временный, но спасать жизни бойцов необходимо сейчас. В той же компании "Січ", по словам Гук, фактически в кредит отпустили "Лелеке" жгуты, по данным же фонда за полгода они передали боевым медикам 31,5 тысячи турникетов.

Косвенно проблемы с турникетами подтвердил второй производитель турникетов "Простор", чей директор Лариса Гречко сообщила, что они готовы полностью закрыть потребности ВСУ в подобных жгутах. Вероятно, по средней оптовой цене около 500 гривен, как было на отмененном тендере для Нацгвардии.

Что же происходит на передовой, пока обе компании решают кому нужно получить госзаказ и десятки, а то и сотни миллионов гривен бюджетных средств. Ответ очевиден – ждут поступлений турникетов откуда угодно, чтобы спасать жизни наших защитников.