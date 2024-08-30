Сколько Россия потеряла за 2,5 года войны так когда будет пройдена точка невозвращения





Потери личного состава России за 2,5 года

Когда кремлевский диктатор Владимир Путин начал полномасштабное вторжение против украинского государства, он, по всей вероятности, не ожидал, что война станет затяжной, а Россия с каждым днем будет терять свои ресурсы. Вместо скорой победы Россия одержала войну на истощение, только в этой стране агрессору приходится противостоять не только намного меньше человеческих и материальных ресурсов Украины, но и коллективному Западу.

Потери личного состава России за 2,5 года после начала полномасштабного вторжения

С 22 февраля 2024 года, когда первые регулярные войска России ворвались на территорию нашего государства, Генштаб ВСУ и ряд иностранных аналитиков, осуществляет подсчет потерь страны – агрессора. Периодически обнародуют данные о потерях личного состава и в самой России.





Так, в сентябре 2022 г. Министерство обороны России подтвердило гибель 5,937 российских солдат в боевых действиях. Кроме того, в подконтрольной России ДНР подтвердила, что к 22 декабря 2022 года погибли 4,163 их военнослужащих, а 17,329 были ранены.

В западных источниках, в частности, документах американской разведки указывается, что российская армия понесла 110,000 потерь живой силы по состоянию на 28 февраля 2023 года





По данным BBC News Russian и новостного сайта Mediazona , из 65,522 российских солдат и контрактников, чья смерть была задокументирована до 23 августа 2024 года, 6% (3,950) были офицерами, 7% (4,611) — мотострелковыми войсками и 4,4. членами Российских десантно-штурмовых войск (ВДВ). Кроме того, 13.2% (8,637) из подтвержденных погибших русских солдат были мобилизованными лицами, а 19.5% (12,749) – осужденными. BBC отмечает, что реальные потери значительно выше, чем можно установить через открытые источники. Военные специалисты предполагают, что анализ российских кладбищ, военных мемориалов и некрологов включает 55-70% от истинного количества погибших.





Глава ПИК Вагнера Евгений Пригожин в прошлом году подтвердил, что его организация потеряла более 20 000 военных, погибших до 25 мая 2023 года. Он также утверждал, что российская армия потеряла 120,000 погибших в Украине по состоянию на конец июня 2023 года. Пригожин обвинил Минобороны в систематическом занижении российских потерь.





Центр стратегических и международных исследований (CSIS) обнаружил, что российская армия потеряла больше личного состава в течение первого года войны в Украине, чем во всех остальных войнах после Второй мировой войны вместе взятых, со средним показателем 5,000 до 5,800 солдат в месяц, по сравнению с 13,000 до 25,000 в Чечне за 15 лет и от 14,000 до 16,000 в Афганистане. Таким образом, первый год войны в Украине был в 25 раз смертоноснее, чем в Чечне, и в 35 раз — чем в Афганистане.

По данным издания Meduza, к концу 2023 года было убито около 75,000 российских солдат. Позднее Meduza дала новую оценку на основе избыточных смертей, сообщенных Росстатом. Согласно обновленной оценке Meduza, общее количество убитых российских солдат составило 120,000 по состоянию на 30 июня 2024 года.





Издание The Economist провело собственные подсчеты, используя соотношение тяжелораненых к убитым с утечки документов Министерства обороны США, и дало оценку от 462 000 до 728 000 российских солдат, погибших или раненых с начала полномасштабной войны. По их оценке, примерно 2% всех российских мужчин в возрасте от 20 до 50 лет могли быть убиты или серьезно ранены в Украине с февраля 2022 года





Согласно данным Генштаба Украины, публикующего статистику потерь врага ежедневно, по состоянию на 24 августа 2024 года, Россия потеряла около 608 тысяч живой силы ( в их число входят как убитые, так и тяжело раненые оккупанты).

Сколько военной мощи потеряла Россия с начала войны

С момента вторжения в Украину потери военной техники страны — агрессора были не менее серьезными: тысячи танков, боевых машин пехоты и артиллерийских систем были уничтожены.

Согласно большинству отчетов разведки стран Запада, за первые 2 года войны Россия потеряла около 3000 танков и 5000 других бронированных машин. Главной проблемой россиян, как считают аналитики, производство танков и боевых машин пехоты. В частности, в России может находиться около 3200 танков на складах, но до 70% из них – это обычный металлолом. Большинство Т-72 хранятся под открытым небом с начала 90-х годов.

Генштаб ВСУ по состоянию на 24 августа 2024 г. приводит следующие данные о потерях российского военного арсенала. В число потерь входит большое количество военной техники, в том числе около 8500 танков и 16600 боевых бронированных машин. Также было уничтожено 17 400 артиллерийских систем, 1200 единиц реактивных систем залпового огня (РСЗО) и 930 средств противовоздушной обороны (ПВО).

Потери ВВС России составили 367 самолет и 328 вертолетов, в то время как на поле боя было уничтожено более 13000 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня. Кроме того, более 2500 крылатых ракет были сбиты или не достигли своих целей.

Потери России на море также значительны, в частности страна — агрессор потеряла 28 кораблей и катеров, а также одну подлодку. Что касается автомобильной техники, то с начала вторжения оккупантами было потеряно около 22 000 единиц, включая автоцистерны. Кроме этого, более 2700 единиц специальной техники были выведены из строя.

В ответ на значительные потери Россия восстановила на вооружении много устаревших танков и артиллерийских установок советских времен, что подчеркивает отчаянную потребность пополнить свой арсенал.

Чтобы решить проблему нехватки оборудования, Россия также обратилась к международным союзникам, таким как Северная Корея, Иран и Китай, за военными поставками. Эти страны предоставили артиллерийские снаряды, беспилотники и разные компоненты, необходимые для поддержки военных усилий России. Внутри страны российская оборонная промышленность находится под огромным давлением и вынуждена наращивать производство, часто полагаясь на запасы и восстановление старого оборудования.

Военно-воздушные силы России остаются значительными, но понесли ощутимые потери в 2024 году, в том числе самолетов и вертолетов. Использование иранских беспилотников для выполнения ударных миссий еще больше подчеркивает пробелы во внутренних возможностях России.

Также российский флот, несмотря на свой размер, столкнулся с неудачами, особенно в Черном море, где украинские силы уничтожили почти треть украинских кораблей, заставив остальных держаться подальше от мест их дислокации в Крыму.

По мнению аналитиков, если ничего не изменится, то уже к концу 2024 года российские войска будут вынуждены сменить свою тактику на более оборонительную.

Сколько финансовых ресурсов Россия потратила за 2,5 года войны

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия значительно увеличила свои военные расходы, которые выросли на 24% до примерно $109 млрд в 2023 году, что на 57% больше, чем в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым. В прошлом году военные расходы России составляли 16% от общих государственных расходов, а ее военное бремя (военные расходы как доля ВВП) – 5,9%.

В бюджете на 2024 год российское правительство выделило на военные расходы исторические 6% ВВП, что превышает все социальные расходы. Большая часть российских оборонных расходов идет на производство военной техники, а также выплаты раненым в Украине и семьям погибшим. Несмотря на эти расходные обязательства, российская экономика сталкивается с такими вызовами, как нехватка рабочей силы, санкции и зависимость от импорта, что может привести к инфляции и препятствовать инвестициям. Возрастающие расходы на оборону будут в значительной степени финансироваться за счет постепенной девальвации рубля.

Когда Россия пройдет точку невозвращения по восстановлению военного потенциала

Последние аналитические прогнозы указывают на то, что уже к середине 2025 г. Российская Федерация может столкнуться с критической нехваткой старых танков и боевых машин на своих складах. Эстонский военный аналитик Артур Рехи подчеркивает , что время для России истекает, указывая на неизбежность исчерпания военных ресурсов страны.





Журналисты The Economist обратили внимание на уже заметные признаки нехватки танков, когда российские войска вынуждены отправляться в бой на небронированных грузовиках и даже открытых гольф-карах, приобретенных у китайской компании. Это свидетельствует о том, что независимо от количества военнослужащих, их уязвимость на поле боя становится критической из-за недостаточного оборудования





Несмотря на попытки России переориентировать свою экономику на военные нужды с расходами около 8% ВВП на армию, страна способна компенсировать свои значительные потери в технике только за счет советских запасов. Однако, как подчеркивают аналитики, эти запасы не безграничны.





Эксперт по вопросам российского военного потенциала Павел Лузин из вашингтонского Центра анализа европейской политики считает, что российская промышленность столкнулась с большими сложностями в производстве новых танков и ремонте старых из-за проблем с доступом к необходимым компонентам. Составы с комплектующими, которые планировалось использовать до 2025 года, уже пострадали от атак, а критически важное ранее импортируемое из Европы оборудование теперь заблокировано санкциями





Одной из основных проблем является нехватка высококачественных шарикоподшипников, являющихся сдерживающим фактором для военного производства. Хотя иногда доступны китайские альтернативы, они не соответствуют стандартам советской техники, что лишь усложняет ситуацию.





Это указывает на то, что Россия может в ближайшие месяцы столкнуться с критическими вызовами по оснащению своих войск, то есть пройти так называемую точку невозврата, что может иметь необратимый эффект для способности вести войну в Украине.