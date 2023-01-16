Шольц играет в танки: почему Германия медлит с поставками Leopard 2

Вопрос передачи вооружений Украине странами-членами НАТО стоит остро в свете последних ракетных ударов России 14 января по объектам энергетической и жилой инфраструктуры Украины и продолжающегося наступления российских оккупантов на города Соледар и Бахмут.

Когда Германия передаст Украине танки Леопард 2

Германия, хотя и заявила о готовности передать Украине танки Леопард 2, но постоянно затягивает этот процесс. Депутат "Социал-Демократической партии Германии" Майкл Рот, вице-канцлер и сопредседатель партии "Союз 90/Зеленые", заместитель главы фракции оппозиционной партии "Христианско-Демократический Союз" Иоганн Вадефюль, а также председатель "Союза резервистов вооруженных сил Германии" Патрик Зенсбург сходятся во мнении, что нельзя медлить с передачей ВСУ немецких танков, которые стоят на вооружении бундесвера и европейских армий.

Однако, как сообщает издание Spiegel, на закрытом заседании группы парламентариев от "Социал-Демократической партии Германии" 13 января канцлер Олаф Шольц выразил возмущение касательно давления на его правительство касательно передачи Украине танков и подчеркнул, что будет действовать согласованно по этому вопросу. Комментарии разбирались, по каким причинам Берлин медлит c передачей Киеву танков Leopard 2 и почему оружие западного производства нужно украинским военным именно сейчас, а не в перспективе.

Почему НАТО выгодно передать Украине немецкие танки

Нужно понимать, что на танках Leopard 2 свет клином не сошелся, а ВСУ привычнее использовать знакомые образцы советской техники. К тому же, премьер-министр Великобритании Риши Сунак выразил готовность передать Украине 14 британских танков Challenger 2. Однако, в нынешних условиях немецкие танки оказались наиболее удобным вариантом для НАТО закрыть потребности украинских военных. Европейские страны уже передали Украине практически всю имевшуюся у них на складах старую советскую технику и боеприпасы.

Настал черед для танков Leopard 2 различных модификаций, поскольку это один из самых массовых танков в вооруженных силах стран-членов НАТО. Танк производится с 1979 года. На вооружении 13 европейских стран свыше 2 тыс. танков Leopard 2. В случае необходимости, можно найти к ним достаточно запчастей, боеприпасов и быстро восполнить потери. В марте 2022 года Украина запрашивала у Германии таких 88 танков. Географическая близость Польши, которая также использует Leopard 2, является плюсом, так как ВСУ могут на первое время использовать ремонтную базу соседней страны для обслуживания танков.

Танк Leopard 2 подходит для проведения наступательных операций, учитывая то, что нашей целью является освободить все захваченные россиянами населенные пункты и восстановить территориальную целостность Украины в границах 1991 года. Британский политический эксперт Дэниел Ренделл констатирует, что в годы "холодной войны" военная доктрина Германии предполагала нанесение контрударов в ответ на вторжение СССР в Западную Европу, в то время как доктрина Великобритании предусматривала оборону и сдерживание наступления противника до тех пор, пока в Европу не прибудет подкрепление из США для нанесения контрудара.

По мнению Ренделла, британский танк Challenger 2 разрабатывался для уничтожения крупных скоплений наступающей техники противника и потому хорошо защищен, обладает существенной огневой мощью и живучестью, но уступает в маневренности и скорости своему немецкому собрату Leopard 2. Например, Leopard 2A4 способен разгоняться до 72 км/ч, а его вес составляет 62 тонны в боевом положении, в то время как максимальная скорость Challenger 2 не превышает 59 км/ч, а вес в боевом положении составляет не менее 75 тонн. Преимуществом немецкого танка является возможность держать врага в прицеле во время движения по неровной местности и пересекать водоемы глубиной до 4 метров с использованием дополнительных приспособлений.

Почему немцам тяжело расстаться с танками Leopard 2

Передача Украине танков Leopard 2 странами-эксплуатантами вполне посильная задача. Власти Польши выразили готовность передать ВСУ 14 танков, ранее купленных в Германии, а Финляндия – небольшое количество данных машин вслед за другими европейскими странами. На передаче Германией танков Leopard 2 Украине настаивает Франция, которая ранее одобрила поставку в Украину колесных танков AMX-10 RC. Сложность вопроса заключается в том, что для передачи танков Leopard 2 и любой другой немецкой техники, которая стоит на вооружении европейских стран, необходимо разрешение Берлина. До тех пор, пока Шольц не определиться давать Украине танки или нет, никто не сможет передать Украине Leopard 2.

Парадокс в том, что Германия уже передавала Украине различную бронетехнику, включая самоходные артиллерийские установки, 30 зенитных танков Gepard (на базе танка Leopard), системы противовоздушной обороны IRIS-T, а недавно правительство Шольца приняло решение передать нам 40 боевых машин пехоты Marder. Однако, в вопросе передачи танков Leopard 2 немецкий канцлер не спешит с решением по ряду причин.

Шольц рассуждает как крепкий хозяйственник: в бундесвере существует проблема недофинансирования, а изъятие у немецких военных танков для нужд ВСУ поставит вопрос об их замене и повлечет за собой лишние расходы. По данным "Стокгольмского международного института исследования проблем мира" в 2021 году Германия потратила на оборону 49,6 млрд долларов вместо 75,5 млрд долларов. Германия тратит на оборону менее 2% от ВВП вопреки стандартам НАТО.

В 2022 году правительство Шольца создало фонд для бундесвера на сумму в 100 млрд евро. Канцлер обещал укомплектовать немецких военных новыми вооружениями. Однако, министр обороны Германии Кристин Ламбрехт проводила мероприятия, направленные на увеличение финансирования армии медленно и неэффективно. На деле из-за сложных бюрократических процедур Федеральный офис оборудования, технологий и снабжения бундесвера осваивает не более 9 млрд евро в год из оборонного бюджета, в связи с чем немецкие военные сталкиваются с дефицитом оборудования и экипировки.

Научный сотрудник "Европейского совета по международным отношениям" Ульрике Франке считает, что возможности Германии в сфере обороны оставляют желать лучшего на море, на суше, в воздушном и киберпространстве. Немало шуму наделал скандал вокруг 18 современных немецких боевых машин пехоты Puma, которые cломались во время военных учений в 2022 году. В связи с этим пришлось приостановить закупку данной техники для нужд бундесвера и использовать проверенные временем боевые машины пехоты Marder в силах быстрого реагирования НАТО. Понимая масштаб проблем в бундесвере, Шольц не горит желанием помогать Украине в ущерб обороноспособности Германии.

Другого мнения придерживается председатель "Союза резервистов вооруженных сил Германии" Патрик Зенсбург, считая разумным как можно быстрее передать ВСУ как можно больше танков Leopard 2, чтобы остановить режим Путина в Украине, вытеснить российские войска с оккупированных территорий и предотвратить войну в других европейских странах. Однопартиец Шольца, депутат от "Социал-Демократической партии Германии" Андреас Шварц предлагает компромиссный вариант – передать Украине устаревшие танки Leopard 1, что не отразиться на боеспособности бундесвера. Стоит отметить, что броня у принятого на вооружение в 1965 году танка Leopard 1 хуже, чем у Leopard 2 и он считается недостаточно защищенным.

Как США могут повлиять на Германию в вопросе передачи танков Леопард 2 Украине

Наверняка не обошлось без американо-германских разногласий. Немцы болезненно воспринимают давление Штатов по вопросу увеличения расходов на оборону. По данным аналитиков Ганса фон дер Барчарда и Кристины Галлардо, позиция Шольца насчет поставки оружия в Украину сильно зависит от президента США Джо Байдена. Например, США и Германия недавно договорились передать ВСУ боевые машины пехоты Bradley и Marder. Из 100 необходимых ВСУ бронемашин, 50 дают американцы, а 40 – немцы.

Поскольку, в Белом Доме не собираются передавать нам американские танки, то и Шольц не спешит поставлять нам Leopard 2. Администрация президента США Джо Байдена воздержалась от поставок в Украину американских танков Abrams M1 и порекомендовала искать "европейское решение". Танк Abrams M1A2 последних модификаций тяжелее, чем Leopard 2 и весит 66,8 тонн. По оценкам Пентагона, дивизия танков Abrams (порядка 263 единиц) расходует слишком много топлива (2,27 млн литров в сутки) и их сложно обслуживать.

Вот только Берлин не волнуют аргументы американцев, поскольку немцы не желают тратиться на военную помощь Украине в одиночку. Шольц пресекает попытки Штатов сэкономить за счет Германии и других европейских союзников по НАТО. Немцев устроил бы расклад, при котором половину танков передадут Украине американцы, а оставшуюся часть их союзники по НАТО. Вице-канцлер Роберт Хабек не против поставок Leopard 2 странами, которые ранее покупали их в Германии.

Шольц затягивает принятие решения до очередной встречи в формате Рамштайн 20 января, в контексте которой можно попробовать убедить Байдена совместно поставлять танки в Украину или выторговать у Байдена какие-нибудь преференции в обмен на танки Leopard 2.

Как реагирует Россия на военную помощь Германии Украине

Участие американцев в поставке танков в Украину нужно Шольцу, чтобы россияне не критиковали исключительно Германию в оказании помощи украинским военным и не возникало ассоциаций с действиями Третьего Рейха. После Второй Мировой войны еще не было прецедентов, когда немецкая и советская бронетехника принимала участие в боевых действиях на территории Украины.

Берлину не выгодно, чтобы в мире говорили о том, что залогом успеха Украины в войне с Россией стали именно немецкие танки. Шольц не желает ухудшения отношений с РФ на целые поколения в силу ранее наработанных деловых связей, включая поставки российской нефти и природного газа для нужд немецкой промышленности и энергетики.

Почему Украине нужно западное оружие прямо сейчас

Тупиковая ситуация вокруг танков Leopard 2 – это типичное проявление нерешительности и несогласованности действий наших западных партнеров. Чем быстрее мы получим танки, комплексы противовоздушной обороны Patriot, а также ракеты ATACMS, тем быстрее нам удастся изгнать российских оккупантов с территории Украины и положить конец войне. По-другому решить "российский вопрос" не получиться. Усмирить агрессивное поведение Кремля и отбить охоту расстреливать жилые дома из ракет можно только с помощью военной силы. Прошло уже достаточно времени для того, чтобы Олаф Шольц и другие европейские лидеры это поняли.

По мнению внештатного советника Офиса Президента Украины Алексея Арестовича, в обороне Соледара и Бахмута ВСУ изматывают лучших бойцов российской армии, которых Кремль бросил для захвата двух городов. Арестович полагает, что основная задача заключается в том, чтобы физически уничтожить как можно больше квалифицированной мотивированной штурмовой пехоты противника, восполнить ряды которой будет невозможно.

Однако, все усилия украинских военных будут напрасными, если нам будет не с чем перейти в контрнаступление. Еще хуже, если россияне начнут наступление на Киев с территории Беларуси до того, как ВСУ получит новые партии оружия от стран-членов НАТО. Чем дольше западные партнеры будут медлить с поставками наступательных вооружений для ВСУ и лелеять надежды на успех мирных переговоров с РФ, тем больше украинских военных и гражданских будут гибнуть от рук российских оккупантов, которые знают как играть на противоречиях Запада в свою пользу.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!