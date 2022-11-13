Россия заплатит за все: репарации в пользу Украины

14 ноября Генеральная ассамблея ООН рассмотрит проект резолюции по созданию механизма для возмещения Украине ущерба, нанесенного полномасштабным российским вторжением. Начинать планируют с арестованных российских государственных активов в 300 млрд долларов. Но вопрос гораздо шире, для его удачного решения Украине нужно сделать "домашнее задание".



Может ли Украина получить компенсацию за ущерб из-за войны

Агрессия России против Украины в цифрах

Возмещение ущерба, нанесенного военной агрессии РФ Украине, нужно исчислять не с 24 февраля 2022 года, а с начала полномасштабного вторжения, с 20 февраля 2014 года – официального начала российской оккупации Крыма. В 2020 году Офис генпрокурора подсчитал, что по состоянию на конец июля 2020 года из-за российской оккупации Крыма Украина понесла убытки на 1 трлн грн. Параллельно подсчет представил Центр экономических стратегий с изложением базовых кластеров для подобных рассчетов: потери общества, убытки государства, убытки общин, потери частных компаний, потери населения. По этим показателям ущерб от оккупации Крыма по состоянию на 2020 год был оценен в 135 млрд долларов.

С 2014 года нужно подсчитывать и ущерб, нанесенный из-за российской оккупации Донбасса. Так, в 2013 году предприятия Донецкой и Луганской областей производили 15% ВВП Украины. В целом, в результате российского вторжения в 2014 году ВВП Украины упал на 50 миллиардов долларов, что в значительной степени было связано именно с оккупацией части территорий, ухудшением инвестиционного климата из-за войны, разрушением производственных цепочек, блокированием части украинской логистической инфраструктуры. По подсчетам ООН, только в 2014 году в результате действий российских боевиков в Донецкой и Луганской областях была разрушена инфраструктура на 440 млн долларов. Также экспертами установлено, что оккупанты перенесли в Россию 27% промышленного потенциала Донбасса, в том числе порезали, демонтировали и вывезли в РФ 33 местных промышленных гиганта.

Пока в открытых источниках нет хотя бы приблизительной цифры нанесенного Донбассу в результате российской агрессии ущерба за 2014-2022 годы. В 2013 году ВВП Украины составил 190,5 млрд. долларов. Если подсчитать, что на оккупированных частях Донбасса производилось 10% ВВП, а на свободных 5% ВВП, то даже измеряя показатели 2013 года за 8 лет Украина потеряла в результате оккупации Донбасса 152 млрд долларов. Это без затрат на АТО, без подсчета стоимости разрушенной государственной и частной собственности и инфраструктуры, без оценки причиненного экологии вреда, без оценки возмещения потерь вынужденным переселенцам и беженцам.

С 24 февраля 2022 года по конец октября 2022 года, по подсчетам экспертов, россияне нанесли в течение военного вторжения Украине ущерб еще на 127 млрд долларов. Ущерб окружающей среде Украины, по подсчетам Правительства на 1 сентября 2022 года составил 1 трлн гривен. Еще на полуострове россияне устроили экологическую катастрофу из-за засоления почв на Севере Крыма, за 8 лет вырубили значительную часть краснокнижных и обычных лесов, разрушили экосистемы в результате добычи песка и камней в заповедных зонах.

Также не подсчитывался массовый вывоз российскими захватчиками картин, артефактов, произведений искусства из украинских культурных учреждений на захваченных территориях.

Таким образом, даже по приблизительным подсчетам размер ущерба, причиненного Украине в течение 8 лет российской агрессии, может составить 1 трлн долларов.

Генеральная ассамблея ООН планирует 14 ноября рассмотреть резолюцию по аресту российских государственных активов за рубежом в размере 300 млрд долларов и выработку механизма для использования этих денег на нужды восстановления Украины. Следовательно, это совсем не та сумма, которая нужна на полноценное восстановление после российской агрессии – тем более при обсуждении размеров компенсаций и репараций нужно учитывать и кредиты, которые Украина вынуждена была взять на закупку оружия и выполнение социальных обязанностей перед гражданами во время полномасштабного. российского вторжения.

Следовательно, возникает вопрос о необходимости уже сейчас наработать механизм и стратегию по получению возмещения ущерба со страны-агрессора и ее партнеров Беларуси и Ирана, чьи действия также нанесли серьезный ущерб Украине.

"Во-первых, нужно разделять роль Беларуси и Ирана как участников российской агрессии против Украины, – говорит директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский. – Иран только дает оружие, поэтому очень сомнительно, что их удастся привлечь к ответственности. Что касается Беларуси, то это вполне вероятно, поскольку они предоставляют территорию для вооруженного нападения, с их территории проходят обстрелы украинской земли".

Механизмы репараций

Если посмотреть в прошлое, то наиболее интересными для Украины механизмами стягивания компенсаций является опыт оплаты репараций Ираком Кувейту, также полезно исследовать, как такие процессы происходили после Второй мировой.

"Кувейт получил от Ирака 52 млрд долларов и все еще получает выплаты, – рассказывает Илья Несходовский. – Но они выдвигали в качестве претензий гораздо большую сумму. Поэтому нужно все тщательно доказывать. Однако реально ли сделать все прозрачно на базе ООН?! В Совбезе членом является РФ. У России есть право вето. Пока Россия будет применять это право, маловероятно, что нам удастся реализовать планы. Сейчас более реалистично выглядит то, что иностранные страны, в которых находится арестованное государственное и частное российское имущество, примут решение передать эти активы Украине для восстановления".

"Что касается распределения денег по репарациям, то в первую очередь это должно быть строительство, восстановление всего уничтоженного, – продолжает Илья Несходовский. – Нужно восстанавливать жилье, инфраструктуру, предприятия. Возмещение предпринимателям, которые в результате российской агрессии потеряли бизнес. Это имущественные вопросы. Очень важен вопрос компенсации за гибель людей. Всем родственникам погибших в результате российского вторжения Россия должна выплатить компенсации".

Поскольку путинская Россия следует Германии времен Второй мировой войны, а во многом и превосходит, полезно будет изучить опыт получения репараций тех времен. А именно, в качестве репараций взыскать с РФ технику, оборудование, произведения искусства. Тем более, мировая финансовая система в глубоком кризисе. Поэтому уже сейчас нужно работать на диверсификацией репараций и компенсаций: что-то взимать в свободно конвертируемой валюте, а что-то другими активами.

При этом эксперты считают, что для разговоров о полноценных репарациях нужно, чтобы украинские войска вошли в Москву, потому что в противном случае конструктивный диалог о возмещении ущерба будет вести тяжело.

"Сначала необходимо взять штурмом Москву, – говорит глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко. – Из Германии после Второй мировой получили репарации только после того, как захватили Берлин. Что касается разговоров в ООН. Они могут одобрить резолюцию. Могут выразить обеспокоенность. Но вряд ли что-то будет дальше. Даже по поводу российских активов, арестованных за границей, у меня большие сомнения. Потому что мне известно, что в кулуарах за границей многие отрицают реализацию сценария по передаче Украине таких активов. Многие испуганы, что создание такого прецедента запустит волну подобных споров по всему миру".

Есть и другое мнение, что с помощью коалиции партнеров Украине все же удастся возместить значительную часть ущерба, несмотря на позицию России.

"На мой взгляд ситуация, которая была после Второй мировой, пока не предвидится, – говорит "Комментарии" экономический эксперт Тарас Козак. – Чтобы говорить о полноценных репарациях, нужно оккупировать территорию страны-агрессора, на что пока нет желания у Украины. Но даже несмотря на это, репарации могут быть. Это те самые золотовалютные резервы РФ в размере 350 млрд, которые арестованы в цивилизованных странах. Также будут арестованы и переданы в пользу Украины российские корабли, которые находятся на территории дружественных нам стран. Вероятным выглядит арест имущества посольств, других зарубежных домов и принадлежащих России инфраструктурных объектов. Возможно изъятие в пользу Украины акций российских компаний, работающих за границей. Возможна передача Украине долей прав на российские государственные компании. Все это будет происходить посредством судебных решений. Потому что в отличие от Германии после Второй мировой добровольно платившей репарации, Россия пока не предпринимает таких шагов".

При этом, поскольку для РФ это экзистенциальная война, поражение будет означать прекращение существования проекта "российская федерация" в современном виде. Необходимо быть готовыми к разному развитию событий по компенсациям и репарациям.

Возмещение гражданам Украины

По состоянию на 7 ноября подсчитано, что российские оккупанты разрушили жилье 2,4 млн украинцев. Это сложная тема, поскольку стоимость недвижимости существенно зависит от региона. Возникает вопрос, как считать убытки, чтобы люди могли получить хотя бы примерно ту сумму, на которую им был причинен ущерб. Кто и как будет распоряжаться распределением денежных средств с учетом коррупционных рисков.

Также есть категория граждан, которые страдали от оккупантов на оккупированных территориях из-за общественной позиции. Кого-то лишили свободы, кто-то подвергся пыткам, дирижера Херсонской филармонии вообще, например, расстреляли за отказ сотрудничать с оккупантами. Нужен механизм, чтобы все эти люди смогли получить от РФ, или из того, что от нее останется, или из арестованных активов РФ за границей компенсации.

Кроме того, были разрушены многие предприятия малого и среднего бизнеса, как на оккупированных территориях, так и в других областях Украины в результате обстрелов. Было бы справедливо часть возмещенного Россией направить в поддержку малого и среднего бизнеса.

"Здесь нужно определиться с терминологией. Репарации – это когда между странами официальная война. Это когда Германия платила Польше репарации, а в Польше сейчас решили, что получили не все. Поэтому правильный термин – компенсации, – говорит политический эксперт Руслан Бизяев. – Это будет в новом договоре после войны. Второе – нужен алгоритм, такого прецедента раньше не было. Какой орган отвечает? Кто выполняет аудит, оценивание и т.д? Кто выделяет деньги? Это российские деньги или международная помощь? Кто контролирует, чтобы не было злоупотреблений? Очень важный вопрос – кто компенсирует убытки бизнеса По моему мнению, база уже есть. Это реестр пострадавших, оценка ущерба, компенсация ущерба. На практике процесс сдвинется после заключения договоренностей с Россией. После этого вопрос будет решаться примерно в течение двух лет".

Эксперт предусматривает и риски по поводу того, что в Украине окончательно не решен вопрос коррупции и политизированности вопросов, связанных с российской агрессией.

"Нужно убрать ту политическую надстройку, что вопрос компенсаций пострадавшим рассматривается как один из инструментов контроля финансовых потоков, – продолжает Руслан Бизяев. – Это изменится только после смены политической философии власти. Сейчас у нас вообще много правоохранительных органов, которые, несмотря на свою численность, не в состоянии эффективно выполнять функции".

Таким образом, при решении любых вопросов по экономическому восстановлению и созданию благоприятных условий для жизни в послевоенной Украине мы сталкиваемся с необходимостью коренной реформы системы управления с учетом смыслов и вызовов нового времени.

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