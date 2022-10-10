Подарок Путину: кому выгоден взрыв Керченского моста

В политических и экспертных кругах муссируются различные версии произошедшего взрыва на Крымском мосту. Пока неясно, кто преподнес такой "щедрый" подарок на день рождение президенту РФ Владимира Путина, которому 7 октября исполнилось 70 лет. Взрыв на Керченском мосту – результат работы профессионалов высокого уровня. Комментарии разбирались, кому выгодно разрушение Керченского моста и к каким последствиям может привести данный инцидент.

Кто взорвал крымский мост

Почему взрыв Крымского моста выгоден Украине

Российская сторона обвиняет Украину в теракте и считает, что причиной повреждения Керченского моста мог быть взрыв заминированного грузового автомобиля или минирование опор моста. Руководство Украины не взяло на себя ответственность за инцидент, но уничтожение злополучного моста обсуждалось в наших политических и экспертных кругах задолго до случившегося.

Еще в апреле 2022 года секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что ВСУ ударят по Крымскому мосту, если представиться такая возможность. В июле представитель ГУР Вадим Скибицкий сообщил, что Керченский мост нужно уничтожить из соображений безопасности американскими управляемыми ракетами MGM-140 ATACMS с радиусом поражения 300 км.

Военный эксперт Александр Коваленко полагал, что разрушить объект можно противокорабельными крылатыми ракетами "Нептун" украинского производства с радиусом поражения 270 км, которые сложно перехватить средствами противовоздушной обороны на малом расстоянии от цели. Политический аналитик Рамис Юнус призывал страны Запада предоставить Украине возможность для нанесения ударов по Керченскому мосту.

В том, что взрыв на Керченском мосту был результатом хорошо спланированной операции ВСУ не сомневается военный эксперт Роман Свитан. По его мнению, такой мощный взрыв мог спровоцировать осколочно-фугасный заряд мощностью, как минимум, 300 килотонн в тротиловом эквиваленте. Эксперт считает, что если судить по характеру разрушений, то применялись ракеты "Нептун", ATACMS либо "Гарпун".

В воду обрушились два пролета, были повреждены несколько несущих конструкций моста. Оплавилась часть металлоконструкций из-за пожара после утечки нефтепродуктов из поврежденных цистерн грузового состава. По мнению Свитана, взрыв начиненного взрывчаткой автомобиля не может привести к таким последствиям, так как взрывная волна в этом случае идет вверх и не приносит разрушений на поверхности. Исключение возможно лишь в том случае, если мост был построен некачественно.

Взрыв Керченского моста рассчитан на то, чтобы вынудить российские войска уйти из Правобережной Украины и Крыма. По данным российских журналистов-расследователей Станислава Сенькина и Евгения Кузнецова на восстановление моста уйдет полтора месяца. Пока мост находится в аварийном состоянии его рискованно использовать для переброски живой силы, техники, оружия, боеприпасов, горючего и других ресурсов необходимых для российской военной группировки на Правобережье.

Пока россияне будут ремонтировать Керченский мост, у ВСУ появится запас времени для развития контрнаступления в Херсонской и Запорожской областях. Без Керченского моста Крым превратиться для россиян из плацдарма для оккупации Украины в клетку, из которой нет выхода. Сухопутный маршрут из РФ в аннексированный Крым через оккупированные территории ненадежен и на некоторых участках обстреливается ВСУ. Доставлять большое количество военных грузов авиатранспортом и на паромах не получиться.

Почему Керченский мост могли взорвать сами россияне

Подрыв Керченского моста может быть делом рук самих россиян. Глава офиса президента Михаил Подоляк, украинский политолог Юрий Романенко и его российский коллега Андрей Пионтковский не исключают правдоподобность подобной версии. Ведь в России даже не рассматривали ракетные удары или авиаудары с территории Украины в качестве реальной угрозы для объекта. В апреле 2022 года российский военный эксперт Сергей Горбачев утверждал, что ВСУ не имеют военно-технических возможностей, чтобы разрушить Керченский мост.

Доля истины в этих словах есть. США так и не передали Украине дальнобойные ракеты ATACMS. По мнению министра обороны США Ллойда Остина в этом нет необходимости, поскольку ВСУ, итак, неплохо справляются с российскими войсками. Радиус поражения переданных американцами ракет "Гарпун" составляет 140 км, чего недостаточно для поражения моста с подконтрольной территории Украины. Вряд ли американцы дали нам модификации с дальностью полета свыше 300 км, учитывая существующие опасения насчет атак ВСУ по территории РФ.

Теоретически, украинцы могли ударить по мосту ракетами "Нептун" с подконтрольной территории Запорожской области, если исходить из грубых подсчетов. Например, расстояние между подконтрольным Украине городом Орехов и Керченским проливом составляет около 250 км, что вписывается в радиус поражения украинских ракет в 270 км. Насколько реально нанести высокоточный удар по мосту противокорабельной ракетой на таком расстоянии во время движения поезда, судить сложно. Если рассматривать версию диверсии украинских спецслужб с использованием заминированных автомобилей или минированием опор моста, то эта миссия требует наличия "своих людей" среди лиц, ответственных за охрану Керченского моста.

По информации аналитика Александра Коваленко, на въездах размещены стационарные комплексы ведомственной охраны министерства транспорта РФ, благодаря которым проводятся тщательные проверки транспортных средств на предмет перевозки взрывчатых веществ. За охрану Керченского моста отвечает морское подразделение Росгвардии и ФСБ. Если мост взлетел на воздух из-за взрыва заминированной фуры, то ее явно пропустили, будучи уверенными, что это транспорт, перевозивший груз для нужд российских военных.

Российский политолог Андрей Пионтковский полагает, что за взрывом Керченского моста стоят приближенные Путина вроде главы Чечни Рамзана Кадырова или основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, которые всячески критикуют российский генералитет и пытаются возложить всю вину за провал в Украине на российских военных. Пионтковский считает, что российские власти уже смирились с неизбежностью поражения в войне с Украиной и теперь их основная задача сохранить бразды правления в России после крупного фиаско. Козлом отпущения решили сделать российских генералов. После инцидента Путин поручил ФСБ усилить охрану Керченского моста.

Политолог Юрий Романенко полагает, что взрыв на Керченском мосту – это следствие внутренних разборок между ФСБ и Минобороны РФ. Эксперт допускает, что за взрывом моста может стоять министр обороны Сергей Шойгу и его цель дискредитировать приближенных Путина из ФСБ и других спецслужб, ответственных за охрану объекта. Романенко считает, что специальная военная операция в Украине является инициативой Путина и ФСБ и теперь они хотят свалить вину на военных.

Шойгу не желает быть козлом отпущения и решил потянуть за собой на дно всех, кто пытается его убрать. Подрыв моста в полной мере демонстрирует некомпетентность российских спецслужб и уязвимость России перед террористической угрозой. В Кремле уже раскусили хитрый замысел министра обороны. Неудивительно, почему после взрыва на Керченском мосту центр Москвы оцепили подразделения Росгвардии при поддержке полиции и были проведены аресты военных.

Романенко считает, что разрушения на Крымском мосту некритические и его продолжат использовать для нужд российских военных в Херсонской области, а ущерб имеет сугубо символическое значение, наносит удар по имиджу Путина. Для российского президента Крымский мост это символ возрождения имперского величия России и давления на Украину.

Роль Запада в происшествии на Крымском мосту

Если посмотреть на взрыв Керченского моста под другим углом, то независимо от масштабов разрушений, инцидент создает угрозу для спецоперации России в Украине. Если в инциденте замешаны российские военные, то фактически они действуют в ущерб себе и способствуют ухудшению для себя положении дел на фронте. Со стороны взрыв Керченского моста выглядит как победа Украины и поражение России в целом, без разделения на сторонников Путина или Шойгу.

Взрыв Керченского моста произошел незадолго после подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" в Балтийском море. Последовательность инцидентов на объектах, которые являются символами эпохи Путина, достижениями его правления наводит на мысли, что на российского президента оказывают давление из вне. Провести такие сложные операции могли профессионалы диверсионной деятельности на море, как 6-й отряд SEAL (США) или Особая лодочная служба (Великобритания).

Точечные ассиметричные удары по инфраструктуре России отвечают интересам НАТО. Путину дают понять, что любое телодвижение в сторону применения ядерного оружия или расширения масштабов агрессии в Украине, которое создает угрозу для стран-членов альянса, повлечет за собой жесткую реакцию, вплоть до физического устранения постаревшего диктатора.

Американцы уже давно практикуют убийства лидеров террористических организаций с помощью ракетных ударов из беспилотников MQ-9 Reaper. В январе 2020 года американская ракета отправила на тот свет главу иранского подразделения "Эль-Кудс" Кассема Сулеймани и главу иракской шиитской группировки "Силы народной мобилизации" Абу Махди аль-Мухандиса. Удары по инфраструктурным детищам Путина намек на то, что следующей целью может стать он и никто даже не догадается, кто стоит за этим убийством.

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